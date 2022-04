Aluminiumbedrijf Rusal van oligarch Deripaska wil onderzoek naar ‘Boetsja’

De president-commissaris van het Russische aluminiumbedrijf Rusal, de Nederlander Bernard Zonneveld, heeft opgeroepen tot een „objectief en onafhankelijk” onderzoek naar de wreedheden in de Oekraïense plaats Boetsja. De oproep staat in een persbericht van Rusal, ondertekend door Zonneveld, dat woensdag werd gepubliceerd op de website van Rusal. De verklaring is opmerkelijk: kritische geluiden over de oorlog in Oekraïne zijn in het Russische bedrijfsleven een zeldzaamheid. Het persbericht noemt Rusland, en de Russische regering, evenwel niet bij naam. „Berichten uit de Oekraïense plaats Boetsja hebben ons geshockeerd”, aldus het persbericht. „We vinden dat deze misdaad grondig moet worden onderzocht”. Zonneveld roept namens Rusal op tot „een spoedige vreedzame oplossing voor dit conflict, om onschatbare mensenlevens te redden en om snel terug te kunnen naar normaliteit.”

Zonneveld wil geen toelichting bij het persbericht geven aan NRC. De Nederlander, oud-bankier bij onder meer ING, zit sinds 2019 de raad van commissarissen van Rusal voor, een bedrijf dat werd opgericht door oligarch Oleg Deripaska. Deripaska, grootaandeelhouder in Rusal via moederbedrijf En+, kreeg na de Russische invasie van Oekraïne sancties opgelegd door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk vanwege zijn banden met het Kremlin. Ook de EU bereidt sancties tegen Deripaska voor. Zonneveld is behalve president-commissaris bij Rusal ook adviseur bij Capitalmind, een in Den Bosch gevestigd adviesbureau voor bedrijfsfinanciering.

Last van de oorlog

Na terugtrekking van Russische militairen uit Boetsja, een voorstad van Kiev, troffen Oekraïense militairen en journalisten van internationale persbureaus tientallen dode lichamen aan op straat. Uit een analyse van satellietbeelden van The New York Times blijkt dat die lichamen daar al lagen toen het Russische leger controle had over Boetsja.

De persverklaring roept op tot „zware bestraffing van de daders” van de moorden in Boetsja. „Hoe moeilijk dit ook mag lijken in de context van een voortgaande informatieoorlog.”

Zonneveld en Rusal gaan verder dan de meeste Russische bedrijven door de publiciteit te zoeken over de Russische invasie van Oekraïne, maar ze vermijden expliciete kritiek op de Russische regering, die met geen woord wordt genoemd. Ook woorden als „oorlog” en „invasie” vallen niet. Het persbericht spreekt van een „conflict van broedermoord”.

Rusal is actief in twintig landen, waaronder Oekraïne. Het bedrijf heeft de nodige last van de oorlog. Een fabriek van Rusal in de Oekraïense havenstad Mikolajiv ligt sinds begin maart stil. Ook heeft Australië op 20 maart de export van grondstoffen voor aluminium naar Rusland verboden. Volgens kredietbeoordelaar S&P kan Rusal de grondstoffen moeilijk zomaar ergens anders vandaan halen.