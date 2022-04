Rond Tigray klinkt wat minder oorlogsretoriek

Er komt weer wat noodhulp binnen in het door oorlog van de buitenwereld afgesneden Tigray. De blokkade door de Ethiopische regering van de deelstaat – volgens de Amerikaanse hulporganisatie USAID „misschien wel de meest flagrante humanitaire obstructie ter wereld” – werd vorige week doorbroken toen enkele met voedselhulp beladen vrachtauto’s de regio binnenreden.

Ook klinkt er minder oorlogsretoriek rond het eind 2020 uitgebroken conflict tussen de regionale regering en het federale bewind in de hoofdstad Addis Abeba, geleid door premier Abiy Ahmed. Na een vorige maand afgekondigd staakt-het-vuren wordt er alleen nog op kleine schaal gevochten. Maar voor het bereiken van een algeheel vredesakkoord zullen alle partijen grote en moeilijke concessies moeten doen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 90 procent van de zeven miljoen Tigreeërs dringend voedsel nodig. „Nergens op aarde wordt de gezondheid van miljoenen mensen zodanig bedreigd als in Tigray”, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus, het hoofd van de WHO.

Door de blokkade van de Ethiopische regering werd het conflict een oorlog achter gesloten deuren, en kan er alleen op lugubere wijze worden gespeculeerd over het aantal slachtoffers. Volgens een team van onderzoekers aan de Universiteit Gent zijn er sinds het uitbreken van de oorlog zeker een half miljoen doden gevallen: 50.000 tot 100.000 slachtoffers door strijd, 150.000 tot 200.000 hongerdoden en meer dan 100.000 extra sterfgevallen veroorzaakt door een gebrek aan toegang tot gezondheidszorg. Exacte gegevens over de humanitaire situatie ontbreken, doordat er door de blokkade geen telecommunicatie is, en er geen benzine binnenkomt om ter plaatse onderzoek te doen.

Drones uit Turkije

Alle partijen hebben gedurende het conflict enige tijd de overhand gehad, maar de strijd lijkt vastgelopen in een patstelling. De korte politionele actie van Abiy Ahmed om de Tigrese leiders te arresteren leidde aanvankelijk tot de verovering van Tigray. Na enkele maanden hadden de Tigrese leiders zich echter in de bergen gehergroepeerd en een formidabel leger opgebouwd. Het regeringsleger werd daarop verdreven uit de deelstaat, en alleen de inzet van onder meer drones uit Turkije voorkwam dat de Tigreeërs vervolgens naar de poorten van Addis Abeba konden optrekken.

Het Tigrese rebellenleger TPLF eiste het aftreden van Abiy Ahmed, maar heeft die eis ingetrokken en wil in Tigray nu een referendum houden over mogelijke onafhankelijkheid.

Inmiddels hebben de oorlog en westerse sancties een vernietigend effect op de economie gehad, met tekorten aan basisproducten en hoge inflatie. Ook lijkt Abiy Ahmed zijn in duigen gevallen status als winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, in 2019, te willen herstellen. Mede daarom stelt de premier zich milder op. Bij een congres vorige maand van Abiy’s Welvaartspartij verloren enkele hardline Amharen hun posten.

Zo ontstaat er de mogelijkheid tot vredesonderhandelingen, die in het geheim indirect plaatsvinden. Abiy Ahmed liet enkele Tigrese leiders vrij en hief de noodtoestand op.

Etnisch geweld

De Tigreeërs voerden een kwart eeuw de boventoon in de nationale politiek en toen Abiy Ahmed, afkomstig van het Oromo-volk, in 2018 de macht overnam en zijn geschil met Tigray met militaire middelen probeerde op te lossen, sloot hij een verbond met Eritrea en de Amharen. Die hebben beide een historische wrevel met Tigray.

Maar om tot een akkoord te komen met Tigray zal de premier zijn krijgspartners nu deels moeten afvallen. Tigray wil bijvoorbeeld het door een Amhaarse militie ingenomen vruchtbare westelijke gedeelte van de deelstaat terug.

Misschien wel het meest dramatische gevolg van de oorlog is het ongekende etnische geweld in vrijwel alle delen van het land. In Tigray werden ziekenhuizen en vluchtelingenkampen doelwit. Duizenden onschuldige Tigreeërs werden in Addis Abeba gedetineerd en op etnische basis voerden alle partijen wraakacties uit op burgers. Een deze week uitgebracht rapport bericht over etnische zuiveringen van Tigreeërs in het westen van de deelstaat.

Eerdere onderzoeken wezen op grootschalige moordpartijen en plunderingen door het Eritrese leger in de heilige stad Aksum. Van Ethiopische troepen verschenen videobeelden die laten zien hoe ze burgers van een klif duwden en een burger in brand staken.

Volgens onderzoek van de Universiteit van Mekelle hebben 120.000 vrouwen en meisjes geleden onder seksueel geweld. Andere onderzoeken maken melding van misdaden begaan door de Tigrese strijdkrachten tegen Amhaarse burgers toen ze vergeefs optrokken naar Addis Abeba.