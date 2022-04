Passievruchten

De mishandelde ex van Lil’ Kleine was op tv. Ze werd geïnterviewd door Khalid van Sophie. Ik vroeg me af of Johnny de Mol dat niet had moeten doen. Dat was pas spannende televisie geweest en dan hadden we als kijkers een beetje kunnen lachen. Want wat zou hij haar zoal gevraagd hebben? Leg je ijs op je kneuzingen? Gebruik je drukverband? Heb je altijd voorzorgzwachtels in je tas? Helpt coke tegen de pijn?

Omdat ik te weinig wist van deze mishandelde verloofde googelde ik haar even en las dat ze onlangs nieuwe billen heeft gekregen. Gesponsorde billen. Minder dan een week geleden deelde ze dat met haar volgers op Instagram. Dan zat ze er nog knap rustig bij op tv. Moet je nieuwe billen eigenlijk inzitten of zitten die meteen goed?

Nog even over Johnny: heeft u hem toevallig gezien met zijn twee vingers in de lucht? Het is op elke zender wel tien keer uitgezonden. In ieder praatprogramma ging het er over. Hij zwoer dat hij zijn ex niet geslagen, niet geschopt en niet gewurgd had. Zij heeft dat namelijk aan de politie verteld en iemand heeft dat politierapport weer laten lekken naar de pers. Dus Johnny voelde zich verplicht een verklaring af te leggen. Die twee zwerende vingers van Johnny vond ik grappig omdat het op de V van The Voice leek. Of dat in zijn geval handig was? Geen idee. Of ik hem geloof?

Ik moest steeds aan Hugo denken. Die stond deze week in de Tweede Kamer zijn politieke reet te redden. Gesponsorde reet? Misschien is zijn kont betaald door onze nationale oligarchische gluipkoppen Sywert, Camille en Bernd. Dat dat twee jaar geleden part of the deal was. Hugo hoefde trouwens niks te redden. Hij was binnen de coalitie al gered. De probleempuber van het kabinet zouden ze niet laten vallen. Dat hoort bij de nieuwe bestuurscultuur. Die is open, duidelijk en vooral transparant. Zo heerlijk dat dat nu zo goed werkt. Wat zal Sigrid Kaag trots zijn dat ze dit samen met Wopke en Mark toch maar bereikt heeft.

Het was een ontluisterend debat. Een radeloze minister Helder die de regels van de Kamer niet kende en er even uitgestuurd werd om door wat deskundigen bijgepraat te worden. Verder stond er op een gegeven moment een partijgenoot van Hugo glashard te liegen dat ze hem geloofde. Dit was zijn partijgenoot Joba van den Berg. Zij komt net als Hugo uit Zeeland en wij weten allemaal: Zeeuwen geloven veel.

En dan natuurlijk nog de excuses van Hugo zelf. Oprecht en welgemeend. Ik schoot vol.

Komende week wordt bij de NPO The Passion uitgezonden. Het lijdensverhaal vol bekende liedjes in een eigentijds jasje. Ik vrees dat de rollen al bezet zijn, maar is het een idee om deze kijkcijferhit volgend jaar actueler te maken? Een mooie versie vol verrassingen. Clarence Seedorf en Ronald de Boer die over het romantische en zachtmoedige Qatar vertellen omdat het daar voor iedereen een humaan en financieel paradijs is. Ze zingen een stukje uit het Slavenkoor.

Verder Lil’ Kleine die spijt betuigt dat hij thuis iets te serieus heeft lopen freefighten. Glennis Grace die een lied zingt over de gezelligheid van de supermarkt. Marc Overmars die met de supporters van Royal Antwerp een grote verlichte opblaaslul door de straten zeult. Het mondkapjestrio dat het gestolen geld aan de armen uitdeelt.

Verder Hugo die door de straten Mea Culpa, mea maxima culpa schreeuwt en zichzelf tuchtigt met een venijnig zweepje. Thierry met een bebloede Russische vlag, terwijl Willem Engel een of ander wasmiddel aanprijst. En we nemen het op in Roermond. Dat laten we regelen door de daar in het bestuur teruggekeerde gemeentemaffioos Jos van Rey, die de provincie door en door kent. Verder veel liedjes van Ali B. en zijn kompaan Marco Borsato, terwijl Jeroen Rietbergen het orkest leidt en de koning en koningin zichtbaar ontroerd zijn.

En de opbrengst? Doe die maar naar Oekraïne. Wat was daar ook alweer aan de hand?