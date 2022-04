Oorlog brengt de waarheid dichterbij

In zijn essay De macht der machtelozen schreef de Tsjechische dissident, schrijver en latere president Václav Havel over een groenteboer die een bord tussen de wortels en uien zet met de tekst: ‘Proletariërs aller landen verenigt u!’ De kans dat de groenteboer dat doet uit politieke bevlogenheid is klein. Welke groenteboer doet zoiets? Het lijkt er meer op dat dit „een van de duizenden kleinigheden is die voor de groenteman de garantie zijn voor een relatief rustig leven”. Hij doet het uit gewoonte, omdat iedereen het doet, of omdat hij bang is dat het regime hem anders straft. In elk geval maakt dit helder in wat voor land hij leeft. Bedenk je eens wat er zou gebeuren als hij een bord met de waarheid erop tussen de penen zou zetten: „Ik ben bang en daarom gehoorzaam ik”, of „Ik doe dit uit gewoonte”. Dat zou enorme impact hebben. De man zou last krijgen met de politie en wellicht, zoals Havel zelf, jaren worden opgesloten. Het zou zeker anderen inspireren om ook de waarheid te gaan spreken.

Woorden doen ertoe, meende Havel. Ze prikken officiële propaganda door. Ze zetten dictators voor schut. Ze vestigen de aandacht op hoe dingen werkelijk zijn. Op wat belangrijk is en wat niet. „Leven in waarheid” noemde hij dat. In zeker opzicht is dit wat wij nu, anno 2022, met de oorlog in Oekraïne beleven. De oorlog maakt dingen duidelijk die een tijdlang minder duidelijk waren, zoals het verschil tussen een dictatuur en een democratie en het verschil tussen de waarheid en leugens.

Enerzijds zijn de oorlog en de gruwelijkheden die we continu op tv zien, verwarrend. We weten niet wat we ermee moeten. We vrezen de toekomst. „Le pire est à venir” („Het ergste moet nog komen”) zei president Macron na een van zijn vruchteloze telefoongesprekken met president Poetin, toen Russische troepen een Oekraïense kerncentrale hadden bezet. We voelen dat de oorlog, net als Covid, van alles gaat veranderen – maar hoe?

Anderzijds vallen dingen ineens op hun plaats. In Vivre en temps réel, uit 2021, schrijft de Franse filosoof Frédéric Worms dat catastrofes ons bewust maken van het feit dat we in het ‘nu’ leven – alles is live. Maar in onze queeste naar duiding zoeken we houvast in het verleden en denken we na over de toekomst. We weten, kortom, dat dit een moment van waarheid is. Daar is Havel weer: „Leven in waarheid”.

Op zulke momenten trekt de mist op. Ineens zien we wat voor man Poetin is en wat hij al die tijd van plan was. Zelfs Zwitserland, geobsedeerd met neutraliteit, stelde sancties in tegen Rusland. Ook begrijpen we ineens dat er naast onrechtvaardige oorlogen (die van Poetin) ook rechtvaardige oorlogen bestaan, justes guerres: democratieën hebben het recht zich tegen agressieve dictators te verdedigen. Natuurlijk moeten we dat steunen. Europese populisten staan voor paal: uitlatingen als ‘Nederland is een dictatuur’ of ‘De EU lijkt op Noord-Korea’ zijn ridicuul, na Marioepol en Boetsja. Democratieën in Europa zijn niet perfect. Nooit. Maar door Poetins barbarij is dat een stuk makkelijker te accepteren.

Het Westen zou zelfs weleens een aarzelende comeback kunnen maken. Poetin wil land, en gaat daarvoor over lijken. Ónze wereld is juist niet-territoriaal. Zelfs de Amerikanen weten na Irak en Afghanistan dat je niemand de democratie kunt opleggen: de democratie is defensief, kijk naar Oekraïne. Democratieën steunen Oekraïne, autocratieën steunen Rusland. De Koude Oorlog is helemaal niet voorbij, concludeert Ruslanddeskundige Stephen Kotkin in Foreign Affairs. „Het Westen, een vrijwillige invloedssfeer die voorspoed en vrede biedt, herontdekt zijn macht.”

Hoe het verder gaat, hangt af van wat het Westen met deze nieuwe inzichten doet: leggen we ze terzijde of gaan we ervoor? De keus is aan ons.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

