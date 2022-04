Zelensky: situatie in Borodjanka ‘aanmerkelijk erger’ dan in Boetsja

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gewaarschuwd dat de situatie in de Oekraïense plaats Borodjanka „aanmerkelijk erger” is dan die in het nabijgelegen Boetsja, waar de moord op burgers de wereld de afgelopen week heeft geschokt. Dat zei Zelensky in een videoboodschap op de berichtendienst Telegram, meldt Reuters.

„Het werk om het puin op te ruimen in Borodjanka is begonnen” zei Zelensky over de plaats op ongeveer 25 kilometer ten noordwesten van Boetsja. Reddingswerkers zoeken er in het puin van flatgebouwen naar lichamen. „Het is daar aanmerkelijk erger. Nog meer slachtoffers van de Russische bezetters.”

Zelensky gaf geen nadere details en leverde geen bewijs dat Rusland verantwoordelijk was voor burgerdoden in de plaats. Volgens lokale autoriteiten zijn in Boetsja meer dan 300 mensen omgebracht door Russische militairen, 35 kilometer ten noordwesten van Kiev. Ongeveer vijftig van hen zouden zijn geëxecuteerd. Moskou ontkent dat het burgers als doelwit gebruikt.