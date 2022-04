Nederland betaalt ruim 34 miljoen euro per dag voor Russisch gas

Terwijl het Europees Parlement een verbod wil op Russisch gas, maakt Nederland voor zijn gasvoorziening op dit moment ruim 34 miljoen euro per dag over naar Rusland. Per Nederlander komt dat neer op twee euro. Dat heeft onderzoeksbureau Kalavasta berekend, op basis van gegevens die tot en met afgelopen maandag actueel zijn.

Sinds het begin van de oorlog op 24 februari betaalde Nederland volgens de data van Kalavasta minstens 1,5 miljard euro aan Russische gasbedrijven, waarvan een belangrijk deel is genationaliseerd. Omgerekend kunnen daarmee bijna vijfhonderd nieuwe Russische tanks worden gekocht.

Kalavasta heeft openbare cijfers en dagprijzen van de gasimport omgerekend in een gemiddeld bedrag per persoon voor de Nederlandse burger. In werkelijkheid gaat niet al het Russisch gas in Nederland naar huishoudens, maar maken ook bedrijven er gebruik van.

Russisch gas beslaat ongeveer 15 procent van de Nederlandse gasvoorziening. Europa is er zelfs voor een vierde van afhankelijk. Dat maakt dat EU-landen volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell sinds het begin van de Russische invasie 35 miljard euro overmaakten naar de Russische staatskas.

Een grote meerderheid van het Europees Parlement stemde donderdag voor een volledig importverbod van Russische brandstof, waaronder olie, kernbrandstof en gas. De kans dat zo’n verbod er daadwerkelijk komt is klein, omdat dit unanimiteit vereist. Alleen Litouwen en Estland schortten vooralsnog de Russische gasimport op.

