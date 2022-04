‘Moskou lijkt vastbesloten om door te vechten’

‘In alle conflicten in de voormalige Sovjet-Unie waarin ik als vredesonderhandelaar heb gewerkt, in Tsjetsjenië, Georgië en Oekraïne, is het ons nooit gelukt een echt veelomvattend vredesakkoord te sluiten. Alleen wapenstilstanden, maar in oorlogstijd is dat al heel wat. De geschiedenis leert ons wat je voor een echt vredesakkoord nodig hebt: iedereen is uitgeput, een van de partijen is gecapituleerd, of allebei.”

Als iemand weet hoe het is om in een oorlog met Rusland te onderhandelen, is het Heidi Tagliavini. De Zwitserse diplomaat, nu gepensioneerd, heeft ruim twintig jaar bemiddeld in allerlei gewapende conflicten met Rusland – namens de VN of de OVSE in Wenen. Het is goed, zegt ze, dat Oekraïne en Rusland snel zijn gaan onderhandelen. Maar ze lijkt voorlopig weinig optimistisch over de kans op een akkoord. Telefonisch en via e-mail legt Tagliavini vanuit haar woonplaats Bern uit waarom.

Hoe is het om met Russen te onderhandelen? Is er iets specifiek ‘Russisch’?

„In alle conflicten waarbij ik betrokken was in de voormalige Sovjet-Unie, was Rusland soms direct partij, zoals in Tsjetsjenië en Oekraïne, en soms indirect betrokken: als bemiddelaar of garant van wapenstilstandsakkoorden, of omdat het als lid van de VN-Veiligheidsraad meebeslist over een onderhandelingsmandaat. Vaak steunde Moskou de partij die zich wilde afscheiden, zoals in Abchazië en Zuid-Ossetië in Georgië, of in oostelijk Oekraïne. Of er een Russische manier van onderhandelen is? Niet echt. Russische onderhandelaars met wie ik te maken had, waren professioneel en door de wol geverfd. Ze wisten wat ze wilden bereiken. Veel hangt af van persoonlijkheden, ervaring en omstandigheden: in oorlogstijd staat iedereen onder druk en is niet iedereen even constructief of tot compromissen bereid.”

De Russen geven nooit gebied terug. Zie Georgië, Moldavië en Oekraïne. Ze bevriezen de status quo. Wat betekent ‘onderhandelen’ dan?

„Iedere onderhandelaar, van welke partij ook, moet bepaalde doelen bereiken. Hij gaat niet akkoord met iets wat hij niet kan accepteren. En size matters. En macht. Altijd. Zoals een westerse diplomaat zei: het helpt om een flinke gevechtseenheid achter je te hebben.”

Heeft u directe onderhandelingen gedaan tussen Oekraïne en Rusland?

„Ja, in 2014 voor het eerst. Toen werd ik door het ‘Normandië-formaat’ [Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland], en vooral kanselier Merkel, gevraagd namens de OVSE te werken aan een vreedzame regeling in oostelijk Oekraïne. Met een Russische en een Oekraïense collega vormde ik de Trilateral Contact Group, een platform voor besprekingen met separatisten in Oost-Oekraïne. Moskou hield vol dat het geen partij was in dit conflict. Toch slaagden we erin om de Minsk-akkoorden te sluiten, in 2014 en 2015. Wat Moskou enorm irriteerde, was dat Kiev pertinent weigerde direct met de Donbas te onderhandelen, als gelijkwaardige partner onder internationaal recht. Kiev zag die vertegenwoordigers als lange arm van Moskou.”

Na het neerschieten van de MH17 was u het, die toegang regelde voor een internationaal onderzoeksteam. Onderhandelde u direct met de Russen?

„Wij waren de eersten die met de separatisten onderhandelden, een uur na het ongeluk al. Natuurlijk was ook mijn Russische collega uit de Contact Groep erbij betrokken. Maar op de plek des onheils hadden we met vechters uit Donetsk te maken. Dat was oorlogsgebied. Ongecontroleerd. De internationale gemeenschap kon er niet zomaar in. Na de crash moesten we honderden praktische dingen regelen. Steeds moesten we lokale leiders en commandanten zover krijgen dat ze akkoord gingen. Toen ontmoette ik Eurocommissaris Frans Timmermans, destijds minister, die naar Kiev kwam om zeker te zijn dat wij volledig meewerkten. Ik vergeet die dagen nooit. Vreselijk.”

Raakt deze oorlog u persoonlijk?

„Ja. Het grootste deel van mijn werkzame leven heb ik met Rusland te maken gehad, met Russen, de Russische cultuur. Ik heb nog gestudeerd in de Sovjet-Unie. Als Zwitsers diplomaat heb ik tweemaal in Moskou gewoond. Ik heb Russische vrienden om wie ik me zorgen maak.”

Zou u ook in deze oorlog willen werken?

„Een oorlog beëindigen is, zoals Duitsers zeggen, geen Sonntagsspaziergang. In deze oorlog zijn wij, het Westen, de verklaarde vijand. We zien nu andere facilitators opkomen, of bemiddelaars, zoals de Turkse president Erdogan. Er gingen ook geruchten over de Israëlische premier of zelfs de Chinese president Xi Jinping. Tot voor kort zouden dit soort namen niet bij ons opkomen. Dat lijkt me een teken dat verhoudingen in de wereldpolitiek veranderen. Maar goed, op dit moment onderhandelen Rusland en Oekraïne direct met elkaar.”

Is dit het goede moment voor zulke onderhandelingen?

„Twee dingen zijn belangrijk. Eén: onderhandelingen zijn heel vroeg begonnen, wat altijd goed is, al is er geen snel resultaat. Twee: er wordt direct gesproken, voor zover ik weet, zonder tussenpersonen. In mijn tijd was dat anders. Maar we moeten realistisch zijn. De oorlog gaat door, in al zijn gruwelijkheid en onvoorspelbaarheid. Moskou heeft het doel van zijn zogenaamde ‘speciale operatie’ niet gewijzigd. Oekraïne focust vanaf het begin op een staakt-het-vuren en natuurlijk op humanitaire corridors. Hoe langer de oorlog duurt, hoe meer de posities zich vaak verharden. De huidige onderhandelingen zijn ook een soort test: hoever willen beide partijen gaan? Maar je hebt een minimum aan goodwill nodig voor elk akkoord.”

Wat is haalbaar: wapenstilstand of vredesakkoord?

„Een vredesakkoord is altijd het doel. Maar dat lijkt ver weg. In de huidige situatie zou een wapenstilstand al een enorme doorbraak zijn. Een kwart van de Oekraïners is op de vlucht. Voor Oekraïne, dat wordt aangevallen, is een wapenstilstand hoogste prioriteit. Maar ook daarvoor moeten beide partijen akkoord zijn. Moskou lijkt vastbesloten om door te vechten. Elke dag dat er wordt gevochten, riskeert Oekraïne alles te verliezen. De oorlog is immers op Oekraïens terrein. Over een vredesakkoord heeft president Zelensky al dingen voorgesteld die voorheen ondenkbaar leken, zoals neutraliteit en afzien van NAVO-lidmaatschap – een oude eis van Moskou – met veiligheidsgaranties. Zelensky leek bovendien bereid om over de Krim en Oost-Oekraïne te praten, hoewel hij ook zei dat zijn land zijn territoriale integriteit niet opgeeft en dat Oekraïens de enige officiële taal blijft. Die punten zijn voor Moskou onverteerbaar. Oplossingen vinden wordt niet eenvoudig.”

Velen zagen deze oorlog niet aankomen. U wel?

„Het was mij, door mijn jarenlange betrokkenheid in Oost-Oekraïne, duidelijk dat dit vroeg of laat op oorlog zou uitlopen. Moskou zegt al zeven jaar dat Kiev zich niet aan het Minsk-akkoord uit 2015 houdt. Kiev wil, of kan, dat niet. Alles zit vast. In het vredesproces dat ik na het Minsk-akkoord in gang zette, zijn er geregelde besprekingen over alle belangrijke geschilpunten: veiligheid en politieke, sociale, humanitaire en economische zaken. Nergens is een echte doorbraak geweest.”

Hield Moskou zich dan wel aan Minsk?

„Moskou heeft de Donbas steeds dichterbij zich gehaald. Het heeft daar bijvoorbeeld Russische paspoorten uitgedeeld. Dat had ons moeten alarmeren. Zoiets maakt vredesonderhandelingen vrijwel onmogelijk.”

Begrijpt het Westen nog wat oorlog is? En wat vrede is?

„Oorlog hoort niet meer tot ons dagelijks leven, of onze verbeelding. Al tachtig jaar lang bekijken we andermans oorlogen op tv. We dachten dat we in Europa geen oorlog zouden krijgen. Dus de schok is nu enorm. Mijn eerste oorlogservaring was in 1995. In Grozny.”

Een kapotgeschoten stad, zonder water en elektriciteit.

„Ja. Sindsdien weet ik hoe fragiel vrede is. Het kan zo voorbij zijn.”

Heeft het Westen fouten gemaakt in de omgang met Rusland?

„Dit is geen blame game. We hebben zeker niet genoeg geluisterd naar wat er afgelopen twintig jaar speelde tussen Rusland en het Westen. We hebben veel signalen gehad, veel waarschuwingen. We hebben ze niet serieus genoeg genomen. De Amerikaanse interventie in Irak in 2003 zonder expliciet mandaat van de VN-Veiligheidsraad, waar Rusland tegen was. De kleurenrevoluties in Georgië en Oekraïne in 2003 en 2004, volgens Moskou opgejut door Washington. Het debat over een onafhankelijk Kosovo tussen 2006 en 2008, en toen Kosovo’s erkenning. Enzovoort. Al die signalen zijn te makkelijk opzijgeschoven. Dat rechtvaardigt de Russische invasie van Oekraïne geenszins. Rusland zegt dat het altijd het internationale recht respecteert. Dat verbiedt gebruik van geweld, zelfs dreigen met geweld. En wat gebeurt er nu?”

Geeft u nu het Westen de schuld van de oorlog?

„Absoluut niet! Ik signaleer alleen dat het Westen te laconiek omging met wat er in Moskou werd voorbereid.”

De VN en de OVSE staan aan de kant, in Oekraïne.

„Dat is niet zo vreemd. Om internationale organisaties als bemiddelaar, onderhandelaar of peacekeeper bij een conflict te betrekken, moeten partijen erom vragen. Rusland en Oekraïne zijn lid van de VN en OVSE en moeten een mandaat goedkeuren. Zover zijn we nog niet.”

Hoe zien onze toekomstige relaties met Rusland eruit?

„Het is te vroeg om daarover na te denken. We weten niet waar deze oorlog ons naartoe voert. En hoe de wereld er dan uitziet. Dat is het enge. Maar als we één les kunnen leren uit twee wereldoorlogen, is het dat de naoorlogse orde inclusief moet zijn. En dat Rusland daarbij moet horen. Rusland isoleren is geen optie. Was het niet de Franse minister Talleyrand die op het Congres van Wenen [1814-1815, red.] zei dat de toekomst na de oorlog een leven moet zijn met de vijand? We moeten een modus vivendi met Rusland vinden. Rusland gaat niet weg. Het is ons buurland. Net als je buurman: die gaat ook niet weg, daar moet je je mee verzoenen. Dat wordt niet eenvoudig. In oorlogen gaat vertrouwen verloren. In alle oorlogen waarin ik heb gewerkt, is dat het grootste obstakel voor een vreedzame oplossing.”

Wat was uw beste en ergste moment als diplomaat, met Rusland?

„Het beste moment is dat je na lang onderhandelen een akkoord tekent en het glas heft op vrede. Het ergste moment is als zo’n akkoord meteen weer wordt kapotgeschoten. Dat is zo vaak gebeurd. Maar we moeten nooit opgeven.”

Diplomaat MH17 Heidi Tagliavini (Basel, 1950) is een internationaal bekende diplomaat met een lange staat van dienst als bemiddelaar in de voormalige Sovjet-Unie. Zij was architect van de Minsk-akkoorden tussen Rusland en Oekraïne in 2015, regelde toegang voor het internationale onderzoeksteam in Donetsk na het neerschieten van de MH17 en werkte voor de VN en OVSE in conflictgebieden in Oost-Europa en op de Kaukasus - waaronder Tsjetsjenië, Bosnië en Georgië. Tagliavini studeerde Russisch en spreekt acht talen, zelfs enig Nederlands: in de jaren negentig werkte ze op de Zwitserse ambassade in Den Haag.