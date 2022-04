‘Militairen moeten optreden als gewapende antropologen’

Toen Willem Vogelsang in 2007 als cultureel adviseur aan de slag ging bij de Nederlandse missie in de Afghaanse provincie Uruzgan, keek hij met enige verbazing naar de militairen. Die waren in Kamp Holland druk bezig „om bij wijze van spreken van elke Afghaan uit te vinden tot welke stam of clan die behoorde.”

Toen de militairen een keer mannen van verschillende stammen in Uruzgan samen hadden gezien, vroegen ze hem of er een pact was gesloten. Dat hoeft niet, zei Vogelsang: „Misschien hebben deze mannen vroeger bij elkaar op school gezeten?” Want, zo zegt hij, de „de Afghaan heeft naast de stamidentiteit ook tientallen andere identiteiten.”

Het gepuzzel met de stammen toont dat Nederlandse militairen tegenwoordig een toegepaste vorm van cultureel antropologisch veldwerk bedrijven. Oorlogen zijn steeds vaker een krachtmeting tussen een militair superieure partij en een zwakkere maar veelal ongrijpbare tegenstander – veelal temidden van de bewoners van een land. Dat gold voor Afghanistan, waar begin 2002 de eerste Nederlandse militairen naartoe gingen. Dat geldt deels ook voor het ‘ouderwetse’ conflict in Oekraïne waar het Russische leger zich niet alleen verkeken lijkt te hebben op de militaire kracht van de tegenstander maar ook op de houding van de bevolking.

Willem Vogelsang

Willem Vogelsang (1956) studeerde Indische en Iraanse talen en culturen. In 1982 trok hij als journalist door Afghanistan. Na 9/11 werd hij aangesteld als luitenant-kolonel bij het Nederlandse leger om te helpen bij de wederopbouw van Afghanistan, waar hij later ook voor Buitenlandse Zaken actief was. Tot 2021 was hij als adjunct-directeur bij het International Institute for Asian Studies in Leiden.

Dergelijke ‘irreguliere’ conflicten zijn alleen duurzaam te winnen, zo is de groeiende overtuiging bij westerse krijgsmachten, als je de lokale bevolking doorgrondt. „In Afghanistan bijvoorbeeld kon je beste vriend vandaag, een dag later een pistool op je richten – en omgekeerd”, vertelt Vogelsang, die voor zijn pensioen adjunct-directeur was bij het International Institute for Asian Studies. „Dus moet je uitvinden hoe de bevolking denkt.”

Mirjam Grandia Mantas en Martijn Kitzen vallen Vogelsang bij. Ze zijn respectievelijk universitair docent en hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie. Beiden hebben zich als militair in Afghanistan beziggehouden met de lokale bevolking; Grandia door de behoeften van de Afghaanse samenleving in kaart te brengen en Kitzen als inlichtingenofficier van de landmacht en later als onderzoeker. Beiden zijn daarna gepromoveerd.

Mirjam Grandia

Luitenant-kolonel Mirjam Grandia (1976) is universitair docent internationale veiligheidsstudies aan de NLDA. Ze werkte als militair in onder meer Bosnië, Afghanistan en Ethiopië, ook voor de VN, de NAVO en de Afrikaanse Unie. Ze studeerde intussen politieke wetenschappen en promoveerde in 2015 op een proefschrift, waarin ze de Nederlandse en de Britse besluitvorming rond de missies naar Afghanistan vergeleek.

Nu discussiëren Grandia, Kitzen en Vogelsang in een zaaltje in Den Haag over de lessen van Afghanistan, op verzoek van NRC. Over die lessen hebben ze alledrie gepubliceerd in vaktijdschriften, nadat de westerse troepen in 2021 met de staart tussen de benen Kabul hadden verlaten. De Taliban hebben uiteindelijk gewonnen doordat die „veel effectiever met de bevolking communiceerden dan wij”, is de analyse van Vogelsang (IIAS, 2021). Daarbij heeft de fixatie op de ‘Haagse’ werkelijkheid de blik op de Afghaanse realiteit vertroebeld, vindt Grandia (Atlantisch Perspectief, 2021). Bovendien zorgde het jagen op al dan niet vermeende ‘terroristen’ door Amerikaanse en Australische elite-eenheden voor een vervreemding van de lokale bevolking, schrijft Kitzen (Atlantisch Perspectief, 2021).

Martijn Kitzen

Martijn Kitzen (1978) is hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) waar hij zich richt op ‘irreguliere oorlogvoering’ en ‘speciale operaties’. In 2016 verscheen een populaire bewerking van zijn proefschrift onder de titel Oorlog onder de mensen, militaire Inzichten uit Atjeh en Uruzgan. Hij is een voormalig officier met ervaring in VN- en NAVO-missies en doet regelmatig veldonderzoek.

Hun gedeelde opvatting is dat Nederland zich bij nieuwe uitzendingen bovenal moet richten op wat er leeft in de hoofden van de lokale bevolking, of die nu wel of niet deelneemt aan het conflict. Of zoals Grandia het formuleert: militairen zullen moeten opereren als „gewapende antropologen”. In missiegebieden als de Sahelregio, maar ook in confrontaties als nu met Rusland.

Wat was het moment dat jullie dachten: het moet anders?

Grandia: „Voor mij was dat bij mijn eerste uitzending, in 2003. Ik was in Kabul om de latere missie voor te bereiden. Mijn commandant zei tegen mij: je wordt niet het hoofd van het civiel-militaire liason team, want een vrouw op die plek vinden ze hier ingewikkeld. Dus kreeg aanvankelijk een man die functie. Maar na een tijdje zeiden de Afghanen zelf dat ze liever met mij werkten dan met mijn mannelijke collega’s. Ik communiceerde op basis van gelijkwaardigheid, zeiden ze, veel anderen kwamen vertellen hoe het moest. Ik kreeg toen alsnog die functie. Toen besefte ik: we kijken naar dit land door onze eigen bril. Je leest een paar boekjes, volgt trainingen en denkt: zo zit het in elkaar. Vervolgens belemmert dat je blik. Precies zoals is beschreven in Orientalism.” Grandia zal meermalen verwijzen naar het invloedrijke boek uit 1978, waarin Edward Said de bekrompen en neerbuigende blik van het ‘westen’ op het ‘oosten’ ontleedt.

Kitzen: „Oriëntalisme is voor militairen inderdaad een valkuil, waarover de laatste jaren in de krijgswetenschap veel wordt geschreven…”

Vogelsang: „Ik ben een beetje huiverig voor die term. ‘Oriëntalisme’ slaat heel erg op die 19de-eeuwse schilderijen met harems en het neerkijken op al die mohammedanen in de oriënt. Terwijl het probleem is hoe we in het westen naar de héle buitenwereld kijken en proberen vat te krijgen op culturen waar je niets van weet. Mensen in China en Indonesië kijken weer op hun eigen manier naar Europa: is dat occidentalisme?”

Grandia: „We zijn allemaal beperkt in onze blik, maar we hebben niet allemaal last van arrogantie en superioriteitsdenken. In het Westen bestaat, net als in China trouwens, het idee dat de rest van de wereld achterlijk is, en wij het begrepen hebben. Said beschrijft heel mooi dat mechanisme, dat je ook zag in de discussies over Afghanistan het afgelopen jaar.”

Toen ik in 2008 in Uruzgan aankwam, waren we vooral bezig met de Taliban – niet met de bevolking Martijn Kitzen

Kitzen: „Beschuldigd worden van oriëntalisme zie ik vooral als een aansporing om je oprecht te verdiepen in de ander.”

Vogelsang: „Precies. En daarvoor moet je je eerst verdiepen in jezelf. Als in de oude Griekse term Gnothi seauton, ken u zelve. Waar ter wereld het leger ook heen gaat, het neemt altijd zichzelf mee. Ik heb vooroordelen, anders krijg ik geen vat op de wereld, maar wat zijn mijn vooroordelen? Dat moet je weten voordat je echt gaat communiceren. Alles wat je hoort, interpreteer je op je eigen manier.”

Als voorbeeld geeft Vogelsang de stammenmaatschappij: „Als je in een vreemd land wordt geparachuteerd, is het begrijpelijk dat je er greep op probeert te krijgen door het lezen van een boekje daarover.” Het strikte onderscheid tussen bijvoorbeeld de verschillende Pashtun-stammen is volgens een grotendeels westers idee, ontstaan in de 19de eeuw toen Britten probeerden om Afghanistan aan hun wereldrijk toe te voegen. „De Britten waren geobsedeerd door de stammenmaatschappij en schreven er dikke boeken over. De Afghanen namen die indeling in stammen later over. Maar deze ordening toont vooral wie wij zijn.”

Het vruchteloze gepuzzel met de stammen door Nederlandse militairen noemt Vogelsang dan ook als een van zijn momenten van inzicht.

Kitzen: „Toen ik in 2008 in Uruzgan aankwam, waren we vooral bezig met de Taliban – niet met de bevolking. Dan maakte een commandant een actieplan: we landen daar met helikopter en gaan vechten met Taliban. En ontdekte dan: hé ze vechten niet, wat laf! Of we veegden een gebied schoon, ondervonden weinig tegenstand en werden drie maanden later ineens heftig beschoten. Hoe kan dat nou, riepen ze verontwaardigd. Dat kwam doordat we het land niet snapten en de bevolking niet kenden. In de missie-staf op Kamp Holland zat één human factor analist. die zich voltijds bezighield met de bevolking. De meesten keken naar de Taliban.”

Zeker voor oudere Afghanen is het begrip democratie iets vreselijks Willem Vogelsang

Vogelsang: „De mensen van de [militaire inlichtingendienst] MIVD deden dat stiekeme werk, afluisteren van de communicatie van de Taliban, vanuit een container op een afgesloten deel van de basis. Ik ben er een of twee keer geweest, maar het interesseerde me eigenlijk niet wat ze deden.”

Kitzen: „Ik had precies hetzelfde! Om je mensen te beschermen moest je natuurlijk weten waar de bermbommen liggen. Dat hielp alleen niet om te begrijpen waarom de Taliban de ene keer niet vocht en de andere keer juist heel heftig. Militairen proberen van een complexe situatie een lineair geheel te maken, maar dat is per definitie onmogelijk. Complexiteitsdenken, dat tijdens de coronapandemie bekend werd, wint nu gelukkig ook terrein in de militaire wetenschappen.”

Grandia: „Sommige militairen, maar ook politici, hebben moeite met het type conflict dat je in Afghanistan had, de counter insurgency. Het slagveld is het brein van de tegenstander, of dat nu een strijder van vandaag is of de burger die morgen de wapens oppakt. Het lastige is om dat brein te lezen, of te beïnvloeden. Een bom gooien is makkelijker, ook al omdat het effect daarvan direct meetbaar is.”

Kitzen: „De beste militairen in Uruzgan waren voor mij degenen die zich bewust waren van hun tekortkomingen in hun kennis van en blik op de Afghaanse samenleving. En die daar iets aan deden door veel met Afghanen te spreken en zich in hen verdiepten. In de loop van de tijd werden we daar beter in.”

Vogelsang: „Als burger in een T-shirt sprak ik elke dag met Afghaanse leiders over wat hen bezighield. Met de hulp van tolken, die me ook veel uitleg gaven over wat in de hoofden van al die mannen zat. Mijn grote frustratie was dat ik een hoop dingen hoorde en aanvoelde, maar niet precies wist wat ik ermee moest in mijn dagelijkse rapportages. Militairen en politici willen weten: als ik A doe, gebeurt er B. Die harde informatie kon ik niet leveren.”

Wat had u anders moeten doen?

Vogelsang: „Ik had mijn kennis explicieter moeten maken. Dus niet alleen vertellen wat er besproken was met een of andere hoofdman, maar ook een schets geven van zijn achtergrond zoals zijn geboortedorp en bezittingen. Dat had misschien wat meer reliëf gegeven voor mensen die ze moesten lezen. Meer Afghanistan in die rapporten, en meer mijn eigen ervaringen. Zo leer je uit de boeken dat Afghaanse mannen en vrouwen in het publieke leven strikt gescheiden zijn, maar Afghaanse mannen bleken net zo dol op vrouwen te zijn als ik.”

Grandia: „Ik voelde me door de Afghaanse man niet bekeken als vrouw, maar als een attractie. Ze hadden nog nooit een vrouw auto zien rijden; elke ochtend moest ik voor de militairen een rondje rijden in hun pick-up en dan klapten ze voor mij. Tijdens een gevecht met de Taliban, waar ik achter het stuur zat van een Humvee van een Amerikaanse eenheid, bestuurde ik soms de truck. Dan kwamen de Afghaanse soldaten mij de tulbanden van dode talibanstrijders laten zien – als een trofee.”

Vogelsang: „Je stond buiten de Afghaanse maatschappij. Wij allemaal natuurlijk. Je moet er heel lang rondzwerven om iets te snappen van zo’n vreemde samenleving. Dan nog blijft het krabben aan de oppervlakte.”

Kitzen: „Ik sprak met het hoofd van een onafhankelijke verkiezingscommissie in Uruzgan. Die zei: er komen hier geen stembureaus voor de presidentsverkiezingen. Hij bleek namelijk een conflict te hebben met mensen in dat gebied. Voor mij werd toen duidelijk dat het brengen van democratie naar Afghanistan een soort van westerse arrogantie was.”

We zitten in een existentiële crisis. Allerlei zaken staan ter discussie Mirjam Grandia

Grandia: „Met verkiezingen zijn corrupte leiders in het zadel geholpen en kregen Afghaanse warlords met bloed aan hun handen democratische legitimiteit, Het is een van de perverse effecten van onze aanwezigheid van twintig jaar.”

Vogelsang: „Zeker voor oudere Afghanen is het begrip democratie iets vreselijks, omdat het hen doet denken aan de terreur en het bloedvergieten tijdens de Democratisch Republiek van Afghanistan [1978-1987]. Als er Tweede Kamerleden op bezoek kwamen in Uruzgan, stelden die altijd de vraag: hoe gaat het hier met de democratie?”

En zo komen we weer bij ons uit. Hoe kunnen we ons zelf beter leren kennen?

Kitzen: „Ik zou wel een groot nationaal debat willen hebben over: wie zijn we als Nederland, hoe zien we ons zelf in de wereld en wat doen we? Bij missies maken we nooit duidelijk waarom we die precies doen. Willen we een Nederlandse vlag planten? Een internationale rechtsorde ondersteunen? Een land opbouwen? Terrorisme bestrijden? Dat weten we niet, doordat we niet weten wie we zelf precies zijn.”

Grandia: „We zitten in een existentiële crisis. Allerlei zaken staan ter discussie door de opkomst van mondiale emancipatiebewegingen. In Europa staan we met de broek op de knieën. We voelden ons lang moreel superieur, maar wat is het verschil tussen Trump en zijn muur tegen migranten en onze pushbacks in de Middellandse Zee? We kunnen ons niet verschuilen achter het idee dat we beter zijn. Dus wie zijn we dan echt?”