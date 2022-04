Mensen sliepen staand in de kelder van een school

Bijna vier weken lang zaten de honderddertig inwoners van het Oekraïense gehucht Yahidne in de kelder van de lokale school, een ruimte van 65 vierkante meter. Van 5 maart tot 2 april werden ze daar gegijzeld door Russische militairen. Er waren circa vijftig kinderen bij, onder wie baby’s. Twee keer per dag mochten ze even naar buiten om op open vuur eten te koken. Hun behoefte moesten ze binnen doen, in emmers.

De ruimte was zo beperkt dat mensen staand moesten slapen. Er was geen ventilatie, de ramen waren dichtgeplakt. Twaalf oudere mensen stierven, waarschijnlijk door uitputting of verstikking. Hun dorpsgenoten konden hun lichamen soms pas dagen later naar buiten brengen, omdat de soldaten dat niet toestonden en omdat er buiten werd geschoten.

Het drama in Yahidne, ten zuiden van de noordelijke stad Tsjernihiv kwam deze week naar buiten. De details werden opgetekend door verslaggevers van de BBC. Op de trap naar de kelder roken zij al „de stank van ziekte en verval”. Mykola Klymtjsoek (60) vertelde hun dat hij zichzelf 25 nachten lang met een sjaal vastbond aan een reling, om tijdens het slapen niet om te vallen.

Op 29 maart maakten Russische onderhandelaars in Istanbul bekend dat Rusland zijn „militaire activiteiten” rond Kiev en Tsjernihiv „drastisch zou verminderen”. In de dagen erna trokken Russische militairen zich rond beide steden terug. Vrijdag bevestigde het Britse ministerie van Defensie dat het Russische leger zich volledig heeft teruggetrokken uit het noorden. Verwacht wordt dat het gaat om een hergroepering, en dat Rusland binnenkort een nieuw offensief begint in het oosten en zuidoosten, het andere strijdtoneel.

Na het vertrek van het Russische leger wordt zichtbaar wat zes weken oorlog en bezetting hebben aangericht in het noorden van Oekraïne. Het blijft waarschijnlijk niet bij het bloedbad van Boetsja. Hoe meer journalisten de tot voor kort afgesloten dorpen en voorsteden betreden, hoe meer wandaden naar buiten komen. Doelgerichte acties tegen gewone burgers . Vernietiging van woonwijken, aanvallen op ziekenhuizen. Tsjernihiv is de grootste stad die weer in handen van Oekraïne is. De weg naar Kiev is weer open, de verhalen komen los.

Raketten naast stadhuis

Oekraïners spreken met trots over Tsjernihiv, een stad met een lang en rijk verleden. De Transfiguratie Kathedraal, gebouwd in de elfde eeuw, is een van de oudste kerken van Oekraïne. De kerk heeft de Russische belegering overleefd. Een geluk, want volgens burgemeester Vladyslav Altroskenko is 70 procent van de stad verwoest. Het stadion, de bibliotheek, het hotel, het jongerencentrum dat in een mooie oude bioscoop was gevestigd; ze zijn kapot. De burgemeester zelf overleefde twee raketten pal naast het stadhuis.

Tsjernihiv ligt ruim 140 kilometer ten noordoosten van Kiev en 40 kilometer van de Wit-Russische grens. De nabijheid van bondgenoot Wit-Rusland maakte het gebied rond Tsjernihiv tot eerste prooi van Russische eenheden. Die stonden in Wit-Rusland al weken klaar voor de invasie die op 24 februari begon.

Tsjernihiv kwam vanaf dag één onder vuur te liggen. Inwoners van de stad vrezen nog steeds de terugkeer van de Russen, omdat ze ondanks de terugtrekking dichtbij zijn, aan de andere kant van de grens.

Het Russische plan was om snel door te steken naar Kiev. Tsjernihiv en Kiev zijn goed verbonden door een stuk van de Europese snelweg E95. Een Russische militair in Yahidne, dat aan de E95 ligt, vertelde aan gijzelaar Klymtjsoek dat ze vier dagen in Oekraïne zouden blijven. Dat zou volstaan om Kiev in te nemen.

Het liep anders.

De weerstand van het Oekraïense leger zorgde ervoor dat Russische militairen zich verschansten in de plaatsen rond Kiev en Tsjernihiv. Deze steden werden niet ingenomen. Tsjernihiv werd wel bijna volledig omsingeld en afgesloten van de buitenwereld.

De enige doorgang naar Oekraïens gebied, de brug over de rivier Desna aan de zuidkant van de stad, bombardeerden de Russen op 23 maart kapot. Alleen voetgangers konden nog oversteken, maar wie dat waagde werd beschoten.

Distributie van water

Van de 385.000 inwoners van Tsjernihiv vluchtte meer dan de helft in de eerste twee weken na de invasie. Vanaf 10 maart werd de stad belegerd. De 130.000 resterende inwoners hadden vanaf dat moment nauwelijks nog water, elektriciteit, voedsel en medicijnen. Ze leefden in kelders of stonden in lange rijen bij distributiepunten voor water. Vrijwilligers brachten voedsel rond. Vrijdag sprak de burgemeester over zevenhonderd doden, zowel burgers als militairen. Onbekend is hoeveel lijken er onder het puin liggen of haastig zijn begraven. Er is sprake van tweehonderd vermisten.

Improviseren en scharrelen, daar kwam het op neer voor de burgers. Vladimir Oerodov vertelde aan nieuwssite Meduza hoe hij dagelijks eieren bij elkaar ruilde, zodat hij een omelet voor zijn vrouw kon maken. „De eieren haalde ik bij een kennis met kippen, buiten de stad. Ik betaalde met brood, dat ik bij de bakkerij betaalde met medicijnen. Mensen uit onze schuilkelder stonden daar uren voor in de rij bij apotheken.”

Hoe gevaarlijk die rijen zijn, bleek op 16 maart, toen raketten een supermarkt raakten. Veertien mensen kwamen om. Ze stonden in de rij voor brood. Het totale dodental die dag was 53, meldde gouverneur Vjatsjelav Tsjaus, die de bevolking elke ochtend informeerde met videoboodschappen via Telegram. Een dag later volgden beschietingen op het ziekenhuis waar de gewonden naar toe waren gebracht. De andere grote aanslag was op 3 maart, toen acht bommen in een woonwijk zorgden voor 47 doden.

Tsjernihiv, donderdag. Foto Evgeniy Maloletka / AP

Artsen in de ziekenhuizen van Tsjernihiv zeggen dat er clusterbommen zijn gebruikt. Ze moesten granaatscherven, metaal en glas uit de lichamen van hun patiënten halen. Ze opereerden bij het licht van zaklampen. Generatoren, ook zeer gewild om telefoons op te laden, werden een paar uur per dag gebruikt, vooral om babymelk te verwarmen.

Een verslaggever van het Britse Sky News trof deze week een verrassend optimistische Antonina Boednyk (60) in een ziekenhuis. Door een beschieting van haar woning op 22 maart verloor ze een been, een oog en een aantal vingers. Boednyk: „Ik zal mijn stad zien, gelukkig en herbouwd. Mensen zullen terugkeren. Ik wil het echt, ik zal het meemaken.”

Opgehangen in de tuin

Naast de permanente beschietingen was er geweld en intimidatie. En er waren plunderingen. Aleksej Pavlioek (26) uit het dorp Loekasjivka, ten zuidoosten van Tsjernihiv, vertelt erover in een reportage van The Washington Post. Drie Russische militairen sleepten Pavlioek en een vriend uit huis en hingen hen aan hun armen op aan een boom in de tuin. Ze werden uitgekleed, kregen een pistool op hun borst. Nadat de soldaten het huis hadden leeggeroofd sneden ze de twee mannen los. Elders in het dorp werden tapijten en kussens gestolen. Een andere inwoner: „Ze bonden onze matrassen op hun tank en reden weg. Daarna sliepen we drie weken op de koude keldervloer.”

Sinds de terugtrekking verschenen beelden op sociale media van Russische militairen die allerlei goederen naar huis verstuurden vanuit het kantoor van een Russisch koeriersbedrijf in Wit-Rusland. De camera’s van koeriersbedrijf SDEK, die de bewakingsbeelden vastlegden, zijn vrijdag uitgezet. In Oekraïne circuleren grappen over Russische soldaten die wasmachines stelen, maar in Siberië niet beschikken over stromend water.

Scholier Ivan Matsoeta werd zeventien op de derde dag van de oorlog. Tijdens het beleg van Tsjernihiv schuilde hij met tachtig anderen in de kelder van zijn school. Elke ochtend ging hij naar een klaslokaal, waar hij met een krijtje de nieuwe datum op het bord zette. De vorige dag streepte hij door. Matsoeta: „Ik dacht, als de school wordt gebombardeerd en mensen zoeken in het puin, dan vinden ze misschien dit bord. Dan kunnen ze zien hoe lang we het hebben volgehouden.”

Met medewerking van Viktoriia Novytska.