Meer aandacht voor kans op burgerdoden bij missies

Het kabinet gaat de Tweede Kamer voorafgaand aan nieuwe militaire missies informeren welke risico’s de burgerbevolking loopt tijdens de inzet, en hoe de krijgsmacht die risico’s zo klein mogelijk probeert te houden. De informatie wordt opgenomen in de zogeheten artikel 100-brief over zulke missies, die het kabinet altijd stuurt alvorens militair personeel op pad wordt gestuurd. Ook zal het kabinet de Tweede Kamer tijdens missies zo actief mogelijk informeren over incidenten met burgerdoden of -gewonden.

Minister Kajsa Ollongren (D66, Defensie) heeft dit donderdagavond in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. „Het is van groot belang”, schrijft ze daarin „dat we ons de vraag blijven stellen wat we nog meer kunnen doen om risico’s op burgerslachtoffers te minimaliseren bij de inzet van onze krijgsmacht”. Ze meldt: „In artikel 100-brieven over nieuwe missies zal standaard een paragraaf worden opgenomen over het risico op burgerslachtoffers en de (on-)mogelijkheden om deze risico’s te minimaliseren.”

Beloftes over meer transparantie

Het voornemen is een uitvloeisel van beloftes over meer transparantie die Ollongrens voorganger, Ank Bijleveld (CDA) deed aan de Tweede Kamer. Haar belofte volgde op de onthulling van NRC en NOS in oktober 2019 dat Nederlandse F 16’ s in juni 2015 een bloedige aanval hadden uitgevoerd op de Noord-Iraakse stad Hawija. Daarbij vonden volgens Amerikaanse schattingen 70, en volgens recent onderzoek van NGO’s ter plekke minstens 85 mensen de dood toen een aangevallen bomopslagplaats van terreurorganiastie IS ontplofte en huizenblokken werden weggevaagd. Toenmalig minister Jeanine Hennis (VVD) hield het incident stil, en berichtte de Kamer zelfs kort na het incident in Hawija, dat er geen burgerdoden waren gevallen bij Nederlandse wapeninzet.

Tot nu toe stond er weinig over de kans op burgerslachtoffers in artikel 100-brieven (verwijzend naar artikel 100 van de Grondwet die het kabinet verplicht de Kamer op de hoogte te brengen van militaire inzet in het buitenland). In september 2014, toen het kabinet de Kamer inlichtte over deelname aan de gewapende strijd tegen IS, stond er bijvoorbeeld alleen: „De Nederlandse inzet is dus ook gericht op het beschermen van de burgerbevolking.”

De artikel 100-brieven zullen voortaan ook meer ingaan op de informatiepositie van Nederland binnen de coalitie, en specifiek die van de zogeheten Red Card Holder (RCH), schrijft Ollongren verder. Het gaat hierbij om de militair die namens Nederland groen licht moet geven voor de inzet van F-16’s. Uit een reconstructie van NRC in 2020 van de aanval op Hawija bleek dat de RCH weinig wist over de risico’s voor omwonenden, toen hij toestemming gaf voor de aanval op de bommenopslagplaats.

Sinds begin vorig jaar onderzoekt een commissie onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager de toedracht van de aanval op Hawija. Naar verluidt richt ook haar onderzoek zich onder meer op de informatiepositie van Nederland binnen de internationale coalitie. Haar rapport wordt komende zomer verwacht.