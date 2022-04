Marine Le Pen rukt op met radicaal-rechts programma onder ‘mantel van alledaagsheid’

‘Natuurlijk kan Marine Le Pen winnen.” Édouard Philippe, voormalig premier en vertrouweling van president Emmanuel Macron, windt er geen doekjes om in een interview met Le Parisien. Marine Le Pen, de voorvrouw van het radicaal-rechtse Rassemblement National, zou deze maand tot president van Frankrijk verkozen kunnen worden. Ook andere hooggeplaatsten uit Macrons entourage uiten zich bezorgd over haar opkomst in de peilingen. Het is vrijwel zeker dat Le Pen het na de eerste ronde van de verkiezingen, zondag, tegen Macron zal opnemen in de tweede ronde op 24 april. En vrijdag stond Le Pen in de peilingen voor de deuxième tour op 48 procent van de stemmen, waarmee ze slechts 2 procentpunt verwijderd zou zijn van het presidentschap.

Nek-aan-nekrace

Zondag is de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. De twee kandidaten met de meeste stemmen gaan door naar de tweede ronde, op zondag 24 april. Degene die dan de meeste stemmen krijgt wordt president. De belangrijkste kandidaten zijn zittend president Emmanuel Macron en de radicaal-rechtse Marine Le Pen. In de jongste peilingen zou Macron in de eerste ronde nipt van Le Pen winnen. In de peilingen van de tweede ronde loopt ze snel in.

Het is voor het eerst dat een radicaal-rechtse kandidaat daadwerkelijk kans maakt op een plek in het Élysée. Volgens analisten heeft Le Pen haar positie te danken aan haar steeds mildere imago. Toch valt te betwijfelen of het gedachtengoed van haar Rassemblement National (RN; tot 2018 Front National) echt minder extreem geworden is.

Kandidaat van de koopkracht

Een deel van haar succes dankt Le Pen aan het feit dat ze zich sinds het begin van de verkiezingscampagnes opwerpt als ‘de kandidaat van de koopkracht’. Dat was een slimme zet: in de herfst was dit al het onderwerp dat Fransen het meest bezighield en sinds de prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne is koopkracht onomstotelijk het belangrijkste verkiezingsthema geworden. Hoewel ook andere kandidaten erover spreken – Macron verlaagde de brandstofprijzen en kondigde een kilometer- en inflatievergoeding aan en de radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon pleit voor het bevriezen van de prijzen van eerste levensbehoeften – is het Le Pen gelukt zich het onderwerp goeddeels toe te eigenen.

Dit deed ze door het volkse imago van haar partij te onderstrepen. In kleine dorpjes beloofde Le Pen vissers, arbeiders en andere ‘normale’ Fransen die vanwege hun lage salarissen of slechte ov-verbindingen hard geraakt worden door de hoge (benzine)prijzen dat zij hun „hun geld zal teruggeven”. ‘Marine’ – zoals ze zich laat noemen – wil dit doen door het schrappen van de belasting op eerste levensbehoeften en energie en een vrijstelling van inkomstenbelasting voor jongeren.

Door zich zo op dit thema te richten, worden Le Pens radicale standpunten over zaken als immigratie minder besproken, waardoor ze gematigder lijkt. Zoals voorzitter Christophe Castaner van Macrons partij LREM vorig weekend op radiozender RMC zei: „Marine Le Pen heeft een mantel van alledaagsheid omgehangen om te proberen te verhullen wat ze echt is.” Bij dit gematigdere imago speelt ook de opkomst van opiniemaker Éric Zemmour mee, wiens ideeën zo extreem zijn – hij wil bijvoorbeeld dat moslims hun Arabische namen veranderen – dat die van Le Pen erbij verbleken.

Vader Le Pen moest gaan

Al sinds Marine Le Pen de leiding van het toenmalige Front National in 2011 overnam van haar vader Jean-Marie, is ze bezig de partij te ‘ont-demoniseren’. Ze heeft afstand genomen van de racistische woorden van haar vader en partijgenoten met te extremistische ideeën ontslagen. Zelfs vader Le Pen werd in 2015 het lidmaatschap ontnomen, omdat hij had gezegd dat de gaskamers van de nazi’s „slechts een detail van de geschiedenis” waren.

Dankzij deze dédiabolisation vond de partij, die onder Jean-Marie Le Pen vooral populair was onder een bepaalde groep witte heteromannen, een breder publiek. Waar oud-president Jacques Chirac in 2002 Jean-Marie Le Pen met 82,2 procent van de stemmen versloeg tijdens de tweede ronde van de verkiezingen, wist Macron in 2017 tegenover Marine Le Pen ‘maar’ 66,1 procent van de stemmen te behalen.

Sinds 2017 schaafde Le Pen wat harde randjes van haar programma. Zo pleit ze niet meer voor een vertrek uit de Europese Unie, droomt ze niet meer (openlijk) van het tot nul terugbrengen van de immigratie en verzet ze zich niet meer tegen gender-gelijkheidsbeleid. Ook de herinvoering van de doodstraf en het verbieden van dubbele nationaliteiten staan niet meer in haar programma.

Hoewel Le Pen niet tegen het recht op abortus is, wil ze wel de vergoeding voor de behandeling schrappen

Het lijkt erop dat de rebranding werkt: begin jaren negentig zag bijna driekwart van de Fransen volgens een onderzoek van Kantar Public het Front National als een „gevaar voor de democratie”; vijf jaar geleden was dat 58 procent, en anno 2022 vindt ‘slechts’ 48 procent van de Fransen het RN zo bedreigend. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat een slinkend deel van de Fransen Le Pen ziet als vertegenwoordiger van „een xenofoob en nationalistisch extreem-rechts”. Steeds meer mensen beschouwen haar als een vertegenwoordiger van „een patriottistisch rechts dat belang hecht aan traditionele waarden”.

Zweem van vreemdelingenhaat

Is Marine Le Pen ook echt veranderd in een gematigd politicus? Wie haar programma en uitspraken erbij pakt, kan niet anders concluderen dan ‘nee’. Nog altijd zijn haar ideeën doorspekt met extreme elementen en hangt er een zweem van vreemdelingenhaat omheen. Vooral op het gebied van immigratie heeft Le Pen nauwelijks ingebonden. Zo wil ze het aantal familieherenigingen en goedgekeurde asielaanvragen fors verminderen en het asielproces buiten Frankrijk laten plaatsvinden – wat in strijd is met de Conventie van Genève. Nog verder gaat haar voorstel om grondwettelijk vast te leggen dat buitenlanders minder recht hebben dan mensen met een Frans paspoort op werk, sociale huisvesting en uitkeringen – wat ze eufemistisch priorité nationale noemt. Dat is in strijd met het Europees en nationaal vastgelegde recht op gelijke behandeling, zegt docent Europees recht Tania Racho van de Université Paris-Panthéon-Assas. „Het is verboden om enkel op basis van de vraag of iemand buitenlands is, deze grondrechten wel of niet toe te kennen.” Le Pen wil verder het dragen van een hoofddoek op straat en het delen van bepaalde religieuze teksten verbieden. De in extreem-rechts gedachtengoed gespecialiseerde politicoloog Cécile Alduy zag dat Le Pens standpunten „nauwelijks veranderd” zijn, zei ze tegen persbureau AFP, en dat ze enkel een ander vocabulaire gebruikt. „Het is nu uit naam van de laïcité en de Republikeinse waarden dat ze de islam aanvalt en niet-Europese immigratie drastisch wil verlagen.”

Marine Le Pen in gesprek met boeren tijdens een campagnebezoek in Erguy in het westen van Frankrijk. Foto Damien Meyer/AFP

Le Pens buitenlandpolitiek zou, tot slot, een radicale koerswijziging betekenen. Ze droomde voor de oorlog in Oekraïne openlijk van een nieuwe wereldorde waarin Rusland de belangrijkste partner is. En enkele dagen geleden zei ze dat Poetin als de vrede weerkeert weer „een bondgenoot” kan worden. Verder wil ze de Franse toenadering tot Duitsland ongedaan maken en meer samenwerken met nationalistische landen als Hongarije en Polen. Ze wil bovendien Franse wetgeving boven de Europese wetgeving plaatsen en zich onttrekken aan een aantal artikelen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens over gelijkheid, om het mogelijk te maken om buitenlanders uit te zetten naar landen waar ze in levensgevaar zijn.

Europa à la carte

Jurist Racho zegt dat Le Pen „een Europa à la carte” wil, waarbij ze kiest aan welke Europese regels ze zich wel en niet houdt. „Als ze niet uit de Europese Unie wil stappen, betekent dit beleid dat Frankrijk enorme dwangsommen zal moeten betalen, zoals Polen dat nu ook moet.”

Als Le Pen daadwerkelijk wint en haar programma weet door te voeren – hetgeen niet gezegd is: ze moet hiervoor bij de parlementsverkiezingen van juni een meerderheid halen en een aantal verstrekkende grondwetswijzigingen doorvoeren – kan dat dus leiden tot een politieke aardverschuiving in Frankrijk en Europa. Dit proberen haar politieke tegenstanders in de laatste dagen voor de verkiezingen onophoudelijk te onderstrepen. Zo zei Christophe Castaner op radiozender RMC dat Le Pen „een gevaar voor ons land, een gevaar voor Europa” is. En Édouard Philippe voorspelde in Le Parisien dat „als ze wint, de zaken – gelooft u mij – serieus zullen veranderen in dit land. En niet in positieve zin.”

