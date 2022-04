Eerste liefde in Amsterdam leidt bij schrijvers vaak tot prachtig proza

Ze zijn voor altijd samen in een standbeeld, Woutertje Pieterse en Femke. Op de Noordermarkt, de plek waar Femke de eerste zoen aan Woutertje gaf. Na die kus schrijft Multatuli in De geschiedenis van Woutertje Pieterse (1862-1877): „Het hart van den knaap tintelde. Zijn ziel groeide op eenmaal tot ongekende hoogte.” Zijn ogen „flonkerden” en „stralen van gevoel” doorstroomden hem. Het wasmeisje heeft een arm om het jongetje geslagen. Alles tussen hen spreekt van eerste liefde: het dromen, de aarzeling, het verlangen.

Amsterdam is de stad van eerste liefde bij uitstek. Voor schrijver Johan Fretz is de befaamde fietsscène uit Turks fruit (1969) van Jan Wolkers het ultieme liefdesmoment: de pas getrouwde beeldhouwer Eric en Olga zwieren en zwaaien door zonovergoten Amsterdam. „Ik kwam vanuit Almere naar Amsterdam en had dit beeld voor ogen van de stad: vrijgevochten, romantisch, zinderend. Ik woonde hier al acht jaar toen ik mijn grote liefde ontmoette: Swaan. Tijdens het Theaterfestival van de zomer van 2012 hield ik op het balkon van de Stadsschouwburg, dat beroemde Ajaxbordes, een voordracht. Zij was 23, ik 26. Via Facebook hadden we contact. Zij had de stoute schoenen aangetrokken. Opeens zag ik haar beneden, tussen de mensen. Dat vergeet ik nooit meer. Heel anders dan Turks fruit natuurlijk, maar wel het begin van een grootse liefde, want tien jaar later zijn we verloofd, hebben we een zoon van twee en verwachten we deze zomer onze dochter.”

Verliefd op Amsterdam

Amsterdam als liefdesstad maar ook een stad om verliefd op te worden: vaak gaat het samen, zoals bij Roxane van Iperen, auteur van ’t Hooge Nest (2018) dat zich afspeelt in Het Gooi. Als zij aan haar eerste liefde denkt, denkt ze vooral aan Amsterdam: „Die plotse verliefdheid op de stad gebeurde in de Diamantstraat 124 bij het Smaragdplein. Het voormalige badhuis daar is ingericht als muziekschool. Ik was 28, kreeg er drumles en oefende er. En ik was zwanger van mijn eerste kind. Door de zwangerschap was het alsof ikzelf opnieuw werd geboren. Amsterdam als kraamkamer. Voor het eerst had ik oog voor de spelende kinderen op het plein voor het badhuis. Het ronde gebouw was als een buik waarin ik zat te drummen, met een kind in mijn buik: dit beeld is me altijd bijgebleven. Zoals ik een thuis had in Amsterdam zo ging ik een kind in diezelfde stad een thuis bieden.”

De hoofdstad bood Van Iperen nog meer: het adres Amstel 101, waar ze destijds in een woonboot vlak bij woonde, vormt de inspiratie voor haar boek ’t Hooge Nest. Hier begint het verhaal van verzet en onderduik.

Remco Daalder ontmoette zijn grote liefde in een kraakpand in de Eerste Helmersstraat.

Kraakpanden: ‘het amoureuze leven’

Voormalig stadsecoloog, schrijver en columnist van deze krant Remco Daalder, die over de zo Amsterdamse vogels als de meerkoet en de gierzwaluw schreef, ontmoette in de late jaren tachtig in een kraakpand aan de Eerste Helmersstraat zijn grote liefde, Marieke. In de roman Grafherrie (2008) komen we haar tegen, aan het slot. En nu, 36 jaar later, zijn ze nog steeds samen. Als bioloog deed hij onderzoek naar de stad als liefdesbiotoop: „Evenals andere hoofdsteden heeft Amsterdam een magische aantrekkingskracht op jonge, vaak leuke mensen. In mijn tijd waren de kraakpanden geweldige plekken voor eerste liefdes. Daar gebeurde het allemaal: de punkmuziek, de feesten. De honderden kraakpanden bepaalden het culturele en vooral het amoureuze leven; we waren even ruig als onbezorgd.”

Het onderzoek wees uit dat echte eerste liefdes niet laat in de nacht in discotheken opbloeien, maar vaak de dag erna, bijvoorbeeld in het Vondelpark, een heerlijke ontmoetingsplek. „Dit park staat huizenhoog nummer één op de schaal van prille liefdes”, aldus Daalder.

Verrukkelluk Vondelpark

Niet punk maar jazzmuziek vormt de soundtrack van Het leven is vurrukkelluk (1961) van Remco Campert, een vooral teder-lichtvoetige liefdesroman. Twee vrienden, Mees en Boelie, ontmoeten op meisjesjacht in het Vondelpark met zijn „zomergroene lanen” Panda, aan wie ze een onschuldig ijsje aanbieden, een „nijslollie”, zoals ze zegt. Eerste liefde schuilt in een zin als deze, in de ervaring van Mees: „Zo af en toe (sublieme elektrische momenten) raakte zijn hand haar heupwiegende heup.”

Het Vondelpark speelt de hoofdrol: „Jongverliefden en langverloofden vlijden zich neer in het gras, bij gebrek aan eigen kamers, voelden hun kleren klemmen, slaakten lange zuchten.”

Gershwin Bonevacia en Roxane van Iperen.

Hoeveel literaire eerste liefdes telt de hoofdstad? Talloze. Net als Woutertje koestert Kees Bakels uit Kees de jongen (1923) van Theo Thijssen een schuchtere, eerste liefde voor het meisje van zijn dromen, Rosa Overbeek. In de rebelse, koortsachtig geschreven roman Red ons, Maria Montanelli (1989) van Herman Koch ontvouwt zich een eerste liefde die „geheim en verboden” is tussen de ik-figuur en Cristina. Het decor is het Amsterdamse Montessori Lyceum. Zodra Cristina als een Femke, een Olga, een Rosa of een Panda ten tonele verschijnt, krijgt het boek een poëtische toon.

Dichter Gershwin Bonevacia, Stadsdichter van 2019 tot 2021, ontmoette op zijn zeventiende de liefde van zijn leven op een bruiloft in het Westelijk Havengebied. Hij woonde destijds nog in Rotterdam, maar verhuisde al snel: „Voor mij staat de hele stad in het teken van de liefde. Alles wat van betekenis is, heb ik ontdekt in Amsterdam: liefde, cultuur en poëzie.”

Al die dingen

Mijn eerste kamer in Amsterdam was een berghok van negen vierkante meter, waarvoor ik honderd euro per maand betaalde, cash, aan een vrouw die ik in alle ernst mijn hospita noemde. Op de zolder waar zich mijn berghok bevond was een wc maar geen douche. Douchen deed ik bij haar thuis, drie verdiepingen lager. Ik probeerde me niet te schamen als ik haar tegenkwam in de gang, maar meestal schaamde ik me toch, vooral als ik stonk, en ik stonk in die tijd vaker wel dan niet.

Dat stinken had te maken met mijn baantje in de keuken van het eetcafé om de hoek. Drie avonden per week stond ik achter een grillplaat biefstukken en hamburgers te bakken. Ik roerde in pannen met pepersaus, die we maakten met sherry en koffiemelk. Liters koffiemelk gingen er doorheen in die keuken, volgens mijn baas was men even dol op de smaak als onwetend van het ingrediënt dat eraan ten grondslag lag. Aan het einde van die lange avonden in de keuken, nadat ik met een staalborstel het vet tussen de kieren van de grill had geschrobd, met mijn halve lijf in de oven was verdwenen om al het aangekoekte spul te verwijderen, met een schuimspaan zoveel mogelijk bruine klonten uit de frituur had gezeefd, nam ik in mijn stinkende pak plaats op een barkruk.

Het was daar dat ik N en R leerde kennen. Op dinsdagen werkten zij achter de bar, en dinsdag werd al gauw mijn favoriete dag van de week. Tot ver na sluitingstijd bleven we hangen, bij mooi weer buiten aan de kade.

We hadden een leeftijd waarop je kon blijven drinken, om vijf uur ’s nachts de gracht in dook en om tien uur ’s ochtends min of meer ongeschonden aanschoof bij een werkgroep. We dansten, op de tafels, op de bar, in de schimmige disco om de hoek die niets anders kon zijn dan een façade voor iets duisterders. Met een oude camper reden we in het net-niet-voorjaar naar een ijskoude camping in Luxemburg. Naar Frankrijk, naar Terschelling.

Mijn eerste Amsterdamse liefde bestond uit al die dingen: het berghok dat ik bewoonde, het beschaamde douchen bij de hospita, de afstand tussen het berghok en het café, het vuil en vet dat een extra laagje op mijn huid vormde, de vriendschap met R en N, de manier waarop alles mogelijk leek.

Alleen achteraf gezien was het allemaal eindig, zoals dat gaat met een eerste liefde. Zoals het hoort te gaan.

Babs Gons

Uitgaansstad

Daniël ontmoette ik in een discotheek in Noordwijk maar de vonk sprong pas over toen hij mij meenam naar Amsterdam. Ik was net zestien en hij haalde me op in zijn zwarte Audi en nam me mee naar de Escape. Eerst spraken we af met zijn vrienden in een koffieshop vlakbij het Rembrandtplein en gingen dan in de rij staan voor de discotheek. Het was altijd spannend, ik wist nooit of ik binnengelaten zou worden maar Daniël deed me voor hoe ik met geheven hoofd en strakke blik langs de portier moest lopen.

Het heeft niet zo lang standgehouden. Toen ik hem mee naar huis nam en hem voorstelde aan mijn moeder en zusje waren ze helemaal weg van hem. Toen was het snel voor mij gedaan, als puber vond ik dat maar niks. Maar hij gaf me mijn eerste uitgaan in Amsterdam, ik werd verliefd op de dansvloer, op het nachtleven, op het stadse. Hij was een soort van symbolisch ritje naar vrijheid, weg van het platteland, het kleinburgerlijke en de dorpsdisco. Ik vrees dus dat mijn eerste liefde meer te maken had met Amsterdam dan met Daniël.

In mijn werk bevraag ik graag de liefde. De liefde van alle kanten, de voorwaardelijke liefde, de onverwachte liefde, de liefde waar je niet ongeschonden uit wil komen, liefde van stiefouders, medemenselijkheid. De liefde die in de stad rondhangt. Amsterdam vind ik niet per se een romantische stad, alhoewel het een geweldig decor is natuurlijk voor een beginnende verliefdheid, maar je kan er wel goed in liefhebben. Ik doe het al jaren. Binnenkort mag ik twee mensen trouwen in de stad, dan ben ik even Babs de BABS. Fantastisch, ik hoop nog heel vaak de liefde in Amsterdam te mogen bezegelen.

Marijke Schermer

Zijn huis

Marijke Schermer: „Met de sleutel vanonder de bloempot verschafte ik me toegang tot het huis.” Foto Lars van den Brink

Het is niet mijn eerste liefde maar wel een Grote en vooralsnog de laatste die me trof. En het is de eerste liefde die begon in taal. In den beginne was er het woord.

Via een datingsite – een heel fatsoenlijke, zonder beeld en zonder swipe-mogelijkheden – wisselden we wekenlang berichten. Laatst heb ik het voor het eerst teruggelezen: meer dan 70 pagina’s elkaar langzaam naderbij schrijven, verleiden, verkennen en vermaken, onszelf verliezend in iets dat best ook fictie zou kunnen zijn.

Op mijn vraag waar hij zich in deze stad precies bevond, schreef hij me dat hij vanuit zijn huis aan de ene kant een kerk van Cuypers zag en dat hij aan de andere kant vanuit de zolderkamer net de klok van de mooiste kerk van Amsterdam kon zien. ‘Als de kerk van C begint met een P dan woon je vlakbij mij’, schreef ik. En zo was het ook. Om de hoek van de Korte Prinsengracht, tussen de Posthoornkerk en de Noorderkerk, daar woonde hij.

Omdat ik hem had geschreven dat ik een goede observator ben en hij mij dat hij op zoek was naar antwoord op de vraag wie hij is, verzocht hij me zijn huis te bekijken, en hem te vertellen wie daar woonde. Hij had daar recent na een echtscheiding zijn hele mensenleven uit dozen gehaald en uitgestald en kon wel een kijkoperatie gebruiken.

Op de hoek van de straat appte ik een vriendin: ‘als je niets meer van me hoort, lig ik in de vriezer op de ***straat nummer**.’ Met de sleutel vanonder de bloempot verschafte ik me toegang tot het huis. De thee in de pot was nog warm.

Urenlang was ik daar alleen in dat huis. Ik bekeek alles, ook fotoalbums, las brieven, snoof aan zijn kussen, bekeek zijn boekenkast, zijn truien, zijn dassen en pakken, ontdekte dat ik een ex van hem kende. Ik bakte een ei en maakte koffie. Aan het einde van de dag schreef ik een brief over de bewoner aan de bewoner en ging weg.

De volgende dag kwam ik weer binnen terwijl hij thuis was en toen zagen we elkaar voor het eerst. Ik had van hem al die foto’s gezien maar tot dat moment was ik voor hem mijn initialen en alles wat ik hem had geschreven. Hij zat soep te eten aan tafel. ‘Daar ben je dan’, zei hij. Het is nu ruim vier jaar later. Ik heb de sleutel nog niet teruggegeven.

De liefde speelt een grote rol in mijn werk. De manier waarop hij en ik elkaar hebben ontmoet komt misschien nog wel eens in mijn werk terecht, thema’s of details binnen deze relatie wellicht ook, maar nooit letterlijk. Ik schrijf fictie. Zeker over de liefde.