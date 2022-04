Levenslange celstraf voor moordenaar Britse basisschooljuf

Een 36-jarige man heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op de Britse basisschooljuf Sabina Nessa (28) vorig jaar. De dader moet minstens 36 jaar de cel in, melden Britse media vrijdag.

De jonge vrouw verdween op 17 september 2021 in Londen tijdens een korte wandeling. Haar lichaam werd een dag later aangetroffen door een voorbijganger in de buurt van een park. Volgens de politie ging het om een „brute en seksueel gemotiveerde aanval”. Niet veel later werd de verdachte opgepakt, die schuld heeft bekend. Volgens de aanklager was de aanval gepland. De man zou naar Londen zijn afgereisd met het doel om een vrouw aan te vallen. Hij heeft haar meermaals geslagen en uiteindelijk gewurgd.

De dood van Nessa heeft vorig jaar veel teweeg gebracht in het Verenigd Koninkrijk. Het was de tweede zaak in een halfjaar tijd waarbij in Londen een jonge vrouw werd vermoord terwijl ze ‘s avonds in haar eentje op pad was. In maart 2021 werd de 33-jarige Sarah Everard ontvoerd, seksueel misbruikt en gewurgd. De dader bleek een politieman, die ook is veroordeeld tot een levenslange celstraf.

