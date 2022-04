Kabinet kan vanaf 1 juni niet meer zomaar scholen en kappers sluiten

Het kabinet verliest vanaf 1 juni de bevoegdheid om op grond van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 scholen en contactberoepen als schoonheidsspecialisten en kappers te sluiten, in het geval van een opleving van het coronavirus. Dat schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) vrijdag in een Kamerbrief. Ook verdwijnt de grondslag die het mogelijk maakt om een maximale groepsgrootte op te leggen en de coronapas in het onderwijs in te zetten.

De Raad van State moet zich nog buigen over de zesde verlenging van de wet. De Raad stelde in februari dat de tijdelijke coronawet niet zomaar verlengd kan worden, omdat er een directe dreiging moet zijn van de epidemie. Toen was een vijfde verlening van de wet aan de orde, van 1 maart tot 1 juni. Kuipers stelt in de brief van vrijdag dat het kabinet een „gedeeltelijke verlenging” van de wet „nodig” vindt om bij opleving van het virus effectieve maatregelen te nemen, met het oog op het ontlasten van de zorg.

Zo blijft het voor het kabinet mogelijk om horeca te sluiten, de anderhalvemeterregel en het gebruik van mondkapjes opnieuw te verplichten. Verder kunnen reizigers vanuit het buitenland nog worden onderworpen aan een quarantaine- en testplicht. Eerder werd de grondslag voor het invoeren van een avondklok en het beperken van de verkoop en consumptie van alcohol geschrapt.

Het kabinet wil de tijdelijke coronawet pas in de ban doen wanneer de wijziging van de Wet publieke gezondheid rond is. De wijziging ziet toe op de mogelijkheid om „in sommige gevallen” de coronapas op de werkvloer in te zetten. Anders dan bij de tijdelijke wet, zou het kabinet met de wijziging een permanente wettelijke basis hebben voor de maatregel.