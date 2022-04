Jam

Jam en honing werden sinds vorige zomer liefst 10 procent duurder. Dat is meer dan gemiddeld voor voedingsmiddelen in Nederland. Overal in de wereld stijgen de voedselprijzen al zeker sinds vorig jaar. Gemiddeld zijn boodschappen in het buitenland ruim 7 procent duurder dan een jaar eerder.





Vliegtickets zijn daarentegen nog wat goedkoper dan voor afgelopen zomer (-0,6 procent), maar dat is vooral te wijten aan het seizoenspatroon. De prijzen nemen in het voorjaar toe, zitten in de zomer op een hoogtepunt, en dalen weer richting het najaar.

Alles samen is deze kampeervakantie sinds vorige zomer 5,3 procent duurder geworden. Wat betreft in eerdere afleveringen beschreven activiteiten, springen vooral de kerstinkopen erbovenuit, aangejaagd door de benzineprijs – tanken werd sinds vorig jaar mei 30 procent duurder. En omdat klusmaterialen, vloeren, meubels, brood en koffie ook in prijs blijven toenemen, ben je inmiddels ook ruim 9 procent meer kwijt aan de verhuisdag dan tien maanden terug.

Kanttekening hierbij is dat de cijfers van het mandje als geheel een vertekend beeld kunnen geven, omdat deze rubriek de weging van het CBS volgt. Bij samenstelling van het totale inflatiemandje geeft het statistiekbureau elk product een bepaald gewicht, afhankelijk van hoe zwaar het meetelt in de jaarlijkse uitgaven. Het kan dus zijn dat de jam relatief zwaar weegt, terwijl het in werkelijkheid een veel kleinere uitgave is dan een vliegticket.