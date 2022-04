Hoe kreeg Marc Overmars zijn tweede kans in België?

Paul Gheysens heeft uit beleefdheid de telefoon opgenomen. Hij zit niet te wachten op „commercieel drama” van de media. Maar als het dan tóch moet, wil hij het volste vertrouwen uitspreken in zijn nieuwe technisch directeur. Op de vraag hoelang hij Marc Overmars bij zijn voetbalclub FC Antwerp wil houden, zegt hij: „Voor de rest van zijn carrière.”

Gheysens (68) is een succesvol bouwondernemer in België. Een selfmade miljonair. Groot geworden in het vastgoed, maar tegenwoordig vooral bekend als de man die een tweede kans gaf aan een van Europa’s meest geprezen voetbalbazen.

„Marc is een sympathieke, correcte, minzame man”, zegt Gheysens, die zelden interviews geeft. „Hij heeft fouten gemaakt, maar hij heeft ook op een nederige manier spijt betuigd. Had hij dat met een luidspreker moeten doen? Nee, hij is geen man die lawaai maakt.”

Hoe wist de nummer drie van de Belgische voetbalcompetitie de 86-voudige international en voetbalbestuurder uit Epe te strikken, zo kort na zijn veelbesproken vertrek uit Amsterdam wegens grensoverschrijdend gedrag? Een reconstructie.

De eerste kennismaking

Het is zondagavond 6 februari. Terwijl de gasten van NOS Studio Voetbal live kennisnemen van het vertrek van Overmars – het ongeloof valt van hun gezichten af te lezen – zit Omar Souidi thuis voor de tv. Toevallig heeft hij die avond ingeschakeld op het voetbalprogramma. Hij is „extreem verrast”. Grensoverschrijdend gedrag? De advocaat uit Antwerpen had in december nog opgetogen getwitterd over Overmars’ contractverlenging bij Ajax. Hij vond het mooi dat de directeur er ondanks alle interesse van buitenlandse clubs voor koos „op de heimat” te blijven.

„Marc heeft mij altijd geïnteresseerd, ook als voetballer al”, zegt Souidi. „Ik hou van Ajax. Wat ze de laatste jaren doen is zeer charmant. Ze leggen topclubs wereldwijd het vuur na aan de schenen.”

Toch moet ook hij die avond onder ogen zien dat Overmars (49) een andere kant heeft. Ajax meldt via een persbericht dat hij „gedurende een langere periode” grensoverschrijdende berichten heeft verstuurd „aan meerdere vrouwelijke collega’s”. De directeur voetbalzaken realiseerde zich „niet goed” dat hij daarmee grenzen heeft overschreden, en voelt „enorme druk” nu dat duidelijk is. In het persbericht biedt hij zijn excuses aan. „Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten.”

FC Antwerp, de club waar Souidi als adviseur regelmatig de bestuurskamer binnenloopt, heeft op dat moment geen technisch directeur. Van de vorige is in de zomer van 2021 afscheid genomen. Naar verluidt omdat hij de vooruitgang belemmerde die eigenaar en voorzitter Gheysens voor ogen had. Die wil betere spelers aantrekken en klimmen op de ranglijst. De Champions League in. Het Bosuilstadion heeft de benodigde renovatie al ondergaan. The sky is the limit – net als bij de wolkenkrabbers in Warschau waarmee Gheysens’ bouwbedrijf zo goed boerde.

Paul Gheysens, eigenaar en voorzitter van FC Antwerp, in januari vorig jaar tijdens een uitwedstrijd van zijn club in Gent. Foto Jasper Jacobs/Belga

Souidi kent Gheysens goed. Ook diens zoon Michael, die namens zijn vader veel zaken runt bij FC Antwerp. Op zondag 20 februari zitten zij met zijn drieën naast elkaar op de tribune bij de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Antwerp verliest. Er zit onvoldoende „lijn in het spel” constateert Souidi. Het wordt tijd, zegt hij tegen vader en zoon Gheysens, dat er een „absolute topdirecteur” wordt aangesteld die daar verandering in brengt.

De twee vragen of hij iemand in gedachten heeft. Souidi oppert Overmars, die op dat moment twee weken zonder werk zit. Diens naam kwam bij hem naar boven, zegt de advocaat. Vader en zoon antwoorden dat ze de naam zullen „nakijken”.

Souidi weet dat de clubbazen niet de meest positieve dingen over de ex-Ajax-directeur zullen lezen. Maar, zegt hij ook nu: „Wat is daar nu allemaal van waar? Er verschijnt ook veel onzin.” Dus stelt hij voor met Overmars af te spreken, op diens kantoor in Epe. Vader, zoon, Marc en hij.

Ongeveer een week later treffen de vier mannen elkaar. Bewust „en petite comité”, aldus Paul Gheysens, omdat de Antwerpse delegatie wil kunnen doorvragen zonder dat Overmars zich opgelaten voelt. De eigenaar ziet een nederige man tegenover zich zitten. Overmars is „geen hoogvlieger”, zegt hij. „Zijn houding is er niet een van: wij gaan zweven. Hij kijkt en luistert.”

Volgens Gheysens vertelt Overmars openhartig over wat er bij zijn vorige werkgever gebeurd is. „Dat is niet niks, hè, dat je dat moet herhalen. Marc heeft zelf ontslag genomen, dat was voor hem niet evident.” De eigenaar gelooft Overmars op zijn woord. „Waarom zouden we hem anders nemen? Denkt u dat dat opportunisme is? We hebben hem op inhoudelijke gronden aangenomen.”

Kennelijk valt Gheysens niet over de feiten die uit journalistiek onderzoek in Nederland, onder meer in NRC, naar boven zijn gekomen: dat Overmars zich aan meerdere ondergeschikten – vrouwen – opdrong, via seksueel getinte WhatsApp-berichten (ook dickpics) en gesprekjes aan het bureau. Dat hij hen complimenteerde met hun uiterlijk, voorstelde wat te gaan drinken of hun mobiele nummer vroeg, onder het mom van vakinhoudelijke zaken. Dat de vrouwen zo bang waren voor de consequenties, dat zij daarvan vaak geen melding maakten, ook als het stalkingachtige gedrag lange tijd voortduurde.

Lees ook: De appjes van Marc Overmars werden almaar dwingender

Het onderzoek

Na dat eerste gesprek neemt Gheysens junior het voortouw. In totaal praten hij, Overmars en Souidi „acht à tien keer” met elkaar, schat de advocaat. Een gesprek kan soms meerdere uren duren. Elk aspect van de overstap wordt besproken, zowel de voetbalinhoudelijke kant als zaken buiten het werkveld.

De clubeigenaren schakelen ook een in de sportwereld bekend advocatenkantoor in. „Om te kijken wat daar gaande was”, zegt Paul Gheysens. Met ‘daar’ bedoelt hij de voormalig werkgever van zijn beoogde nieuwe technisch directeur. Want het is mooi, zo’n ervaren man van naam aan je club verbinden, maar je wil er zeker van zijn dat je later niet alsnog met onaangename feiten wordt geconfronteerd. Souidi: „We gingen niet over één nacht ijs.”

Onderschat Overmars niet, hij is niet vroeg dement. Hij weet perfect wat hij gedaan heeft Omar Souidi advocaat en adviseur van FC Antwerp

Of het bureau informatie heeft ingewonnen bij Ajax weet Gheysens naar eigen zeggen niet. „Als dat zo is”, zegt hij, „was dat niet onze opdracht”. Zeker is wel dat de bevindingen van het bureau tot tevredenheid stemmen. Er komen geen aanklachten tegen Overmars vanuit Amsterdam, is de conclusie. De sollicitant heeft een fout begaan, maar hij is „correct”. Gheysens: „Het zag er clean uit.” Dat neemt niet weg dat de club zich wel heeft ingedekt. Souidi vertelt dat er een side letter is opgesteld: als later mocht blijken dat de informatie die Overmars tijdens de gesprekken heeft verstrekt onjuist is, dan kan het contract worden herzien. De advocaat gaat er niet vanuit dat dat nodig is: „Onderschat Overmars niet, hij is niet vroeg dement. Hij weet perfect wat hij gedaan heeft.”

Financieel vaart Overmars wel bij de overstap. Volgens het Belgische Het Nieuwsblad wordt hij de best betaalde sportief directeur van België. De krant meldt dat hij 1 miljoen euro bruto per jaar gaat verdienen. Meer dan de ruim 400.000 euro bruto, exclusief bonussen, die hij bij Ajax verdiende.

De presentatie

„Kunt u beloven dat u het niet meer zult doen?” Het is maandagmiddag 21 maart. In het Bosuilstadion heeft Ludo Vandewalle, chef voetbal van Het Nieuwsblad, zijn blik gericht op de man tegenover hem. Die zit voor een sponsorwand en is zojuist met trots gepresenteerd als nieuwste aanwinst van de oudste professionele voetbalclub van België.

Kort daarvoor, rond het middaguur, had de club de persconferentie aangekondigd. Vaak weten journalisten dan al wat er staat te gebeuren, nu niet. „De club dacht dat de Belgische pers het fantastisch zou vinden dat Overmars naar Antwerp kwam”, zegt Vandewalle. „Ze hebben de storm echt onderschat.”

Sven Jaecques (links), algemeen direc teur van FC Antwerp, schudt de hand van zijn nieuwe sportief directeur Marc Overmars na diens presentatie aan de pers. Foto Tom Goyvaerts/ANP

Het antwoord van Overmars op Vandewalles vraag – „Wat ik deed bij Ajax, dat zal niet meer gebeuren” – kan niet voorkomen dat zijn benoeming gemengde gevoelens oproept. Veel mensen vinden zijn snelle overstap ongepast. „Ik denk dat die man wel enkele maanden nodig heeft om aan zichzelf te werken”, reageert de bekende Belgische ex-voetbalster Imke Courtois bij Sporza. „Hij moet beseffen wat hij gedaan heeft en moet misschien eens luisteren bij de slachtoffers, als die daar open voor staan.” De Belgische oud-voetballer Marc Degryse, ex-PSV’er, schrijft in zijn column in Het Laatste Nieuws: „Je kan wel zeggen dat iedereen een tweede kans verdient, maar Antwerp geeft die slachtoffers zo als het ware wel een nieuwe klap.”

Zelfs de Vlaamse minister van Sport, Ben Weyts, mengt zich in het debat. Hij begrijpt niet waarom FC Antwerp de nog lopende onderzoeken bij Instituut Sportrechtspraak en een door Ajax ingehuurd extern bureau niet kon afwachten. „Al was het maar uit respect voor de slachtoffers, voor de betrokken instanties en voor het integriteitsbeleid van onze Nederlandse collega’s. Ik begrijp ook niet waarom die transfer nu zo hoogdringend was.”

Belletjes naar sponsoren

Sponsoren van Antwerp krijgen na de presentatie al snel telefoontjes van de pers. Sluit de aanstelling van Overmars wel aan bij hun kernwaarden? „Wij waren er niet comfortabel mee”, zegt Diane Magne van Golden Palace. Net als andere sponsoren vraagt het Antwerpse casino opheldering bij de club. „We vonden het niet kunnen dat we vooraf niet waren geïnformeerd over deze keuze. Onderling hebben we daar ook met andere sponsors over gesproken. Wat moesten we hiermee aan?”

Na een paar gesprekken met de club blijft Golden Palace aan als geldschieter. Drie andere bedrijven haken wel af. Recruitmentbureau Select Group schrijft in een statement: „De keuze om de heer Overmars, die recentelijk werd beschuldigd van herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag en waartegen momenteel nog een onafhankelijk onderzoek loopt in Nederland, nu reeds te benoemen, druist rechtstreeks in tegen de waarden en normen van onze Select Group.”

Later zal FC Antwerp in een aanvullend persbericht erkennen dat er bij de communicatie van het nieuws een en ander is misgegaan. „Wij hebben een cruciale fout gemaakt in onze aankondiging, want we hebben het meest evidente niet gecommuniceerd: hoe een veilig werkklimaat voor al onze spelers en medewerkers prioriteit is en dat wij een nultolerantie hanteren op het vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer.”

We vonden het niet kunnen dat we vooraf niet waren geïnformeerd over deze keuze Diane Magne sponsor Golden Palace

Gheysens vindt dat laatste vanzelfsprekend. Wat er in Amsterdam is gebeurd, kan in zijn familiebedrijf niet gebeuren, zegt hij. Ook bij Antwerp niet. Het bestáát gewoonweg niet. „De dames” van zijn bedrijf wilden daar een statement over maken, zegt hij. Ze hebben het volgens hem niet gedaan omdat dat „olie op het vuur” zou zijn.

En wat die afgehaakte sponsoren betreft, zegt Gheysens, die stellen de zaken mooier voor dan ze zijn. Twee van de drie wilden volgens hem al eerder stoppen. „De derde, het bedrijf dat het grootste lawaai maakte, zit op de knieën om toch te mogen blijven.” Hij wil niet zeggen om welk bedrijf het gaat.

Druk maakt de clubeigenaar zich niet om de afhakers. FC Antwerp gaat volgend seizoen waarschijnlijk Europees spelen. Vervangende sponsoren hebben zich volgens Gheysens al gemeld in het Bosuilstadion.

‘Het was nu of nooit’

Fans reageren met een kwinkslag op de pijnlijke geschiedenis van Overmars. In de uitwedstrijd bij OH Leuven, vorig weekend, hielden ze een opblaasbare reuzenpenis omhoog. Ook ontrolden ze een spandoek met de tekst: „Welkom over de grens, Marc.”

Supporter Bob Dejongh, die met zeven andere fans twee keer per week een podcast maakt over Antwerp, heeft een „dubbel gevoel” bij de aanstelling van Overmars. „Het pleit niet voor het fatsoen van de club. Dat machtsmisbruik is echt kwalijk. Tegelijk had Antwerp Overmars nooit, maar dan ook nooit kunnen binnenhalen als ze het fatsoen lieten prevaleren en hem na pakweg zes maanden hadden benaderd. Dan was een topclub met hem aan de haal gegaan. Het was nu of nooit. En het werd nu.”

Op de vraag of hij zich iets kan voorstellen bij alle ophef, antwoordt Gheysens beslist met „nee”. Dit is een van de vele gevallen van grensoverschrijdend gedrag, zegt hij. Waar zie je het tegenwoordig niet? Over fouten kun je niet zomaar heen stappen, maar Overmars „als voorbeeld afmaken” vindt hij niet kunnen.

Advocaat Souidi: „Ik keur niet goed wat hij heeft gedaan, maar moet hij dan nooit meer werken en zichzelf thuis in een depressie huilen? Ik denk niet dat zijn vrouw en kinderen daarop zitten te wachten. Ze willen hun vader en echtgenoot zien als de harde werker die hij is.”