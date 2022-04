Het Westen moet Rusland stoppen

De beelden uit de Oekraïense plaatsen waaruit het Russische leger zich heeft teruggetrokken doen de haren te berge rijzen. In de plaats Boetsja, dertig kilometer ten noordwesten van Kiev, hebben Russische soldaten wekenlang straffeloos terreur uitgeoefend. Ze hebben huizen en winkels geplunderd en verwoest, vrouwen verkracht, mannen en vrouwen gemarteld en geëxecuteerd, hele gezinnen vermoord. De oorlogsmisdaden in Boetsja staan niet alleen, ook in andere bevrijde steden en dorpen zijn gruweldaden tegen de burgerbevolking tevoorschijn gekomen.

Hella Rottenberg is slavist en journalist. Ze is mede-initiatiefnemer van kenniscentrum Raam op Rusland.

President Zelensky waarschuwt dat dit het topje van de ijsberg is. Tot de zuidelijke havenstad Marioepol, waar nog 120.000 burgers vastzitten terwijl er zwaar gevochten wordt om elk stukje grond, laten de Russen geen humanitaire hulp toe. „Ze zijn bang dat de wereld ziet wat zich daar afspeelt. Daar zijn duizenden doden, duizenden gewonden”, zei Zelensky. Hij zei ook dat de bezetters bezig zijn om sporen van hun misdaden uit te wissen.

Hoe is het mogelijk dat het Russische leger zich gedraagt alsof het wraak neemt op zijn ergste vijand, terwijl de Oekraïners Rusland geen haar hebben gekrenkt? Wat bezielt ze?

Het Russische leger is slecht voorbereid, de bevoorrading stagneert, de frustratie over een vastlopend offensief en grote verliezen voelen als vernedering en kunnen leiden tot afreageren met het geweer in de hand. Maar er is meer aan de hand dan misdaden van losgeslagen soldaten en officieren.

De modus operandi van de Russische strijdkrachten in Tsjetsjenië en Syrië was het leven onmogelijk maken en zo onderwerping afdwingen. Het leger voerde uit de lucht of vanaf de grond bombardementen uit op elektriciteitscentrales, waterreservoirs, woonwijken, ziekenhuizen, kraamklinieken, gemeentekantoren, theaters, scholen en crèches. De hele infrastructuur moest kapot en de burgerbevolking geterroriseerd. Dat patroon zagen we in deze vorige oorlogen en zien we nu opnieuw in Oekraïne. Mensenlevens en oorlogsrecht doen er niet toe, alleen het resultaat telt.

Terwijl de Tsjetsjeense oorlogen campagnes waren tegen moslim-opstandelingen in eigen huis en de oorlog in Syrië voor Rusland ver weg was, is de ‘speciale militaire operatie’ tegen Oekraïne gericht tegen een buurland waarmee de Russen juist de sterkste historische, culturele, etnische en familiebanden hebben. Toch staat de massa in Rusland achter de oorlog en is Poetins populariteit met twintig procent gestegen.

Broederland

De soldaten zijn naar Oekraïne gestuurd met de opdracht het land te ‘denazificeren’ en te ‘demilitariseren’. Ze moeten ervoor zorgen dat het land nooit meer een gevaar vormt voor Rusland. De Russische legerkrant Rode Ster verwoordde het deze week als volgt: „Russische soldaten verdedigen burgers en zuiveren Oekraïne van de neonazi-vijand, die ons broederland al decennia bezet houdt.”

Het is een hallucinerende omkering van de werkelijkheid – maar wel één met een lange voorgeschiedenis. Sinds 2014, toen als gevolg van de Maidan-opstand de pro-Russische president Janoekovitsj vluchtte en de pro-westerse zakenman Porosjenko zijn plaats innam, heeft de Russische staatstelevisie dit verhaal er dag in dag uit bij de bevolking ingestampt. Het sloot aan op de Sovjet-geschiedschrijving over West-Oekraïne dat in de Tweede Wereldoorlog onder leiding van Stepan Bandera massaal collaboreerde met de nazi’s in de hoop een onafhankelijk Oekraïne te stichten.

Hun nazaten, de ‘Banderovtsy’, hadden nu heel Oekraïne te pakken, zo presenteerde Moskou de pro-Europese omwenteling. Zij vormen voor de Russischtalige bevolking in Oost-Oekraïne, in de afgescheiden ‘volksrepublieken’ van de Donbas, een ‘genocidale bedreiging’. Na jaren gefrustreerd te hebben toegekeken, kwam Rusland eindelijk in actie tegen het ultieme kwaad, het nazisme, ter bescherming van de ‘eigen mensen’ in Oekraïne, zo verkocht het Kremlin de inval met succes aan de Russische bevolking. Oekraïne dreigde steeds meer in de greep te raken van de NAVO, die de Oekraïense neonazi’s steunde teneinde het machtige Rusland te breken. Zonder ingrijpen zou het land over niet al te lange tijd een uitvalsbasis zijn geworden van de NAVO, aldus de Kremlin-versie.

Een gek taaltje

Dat extreem-rechtse partijen in Oekraïne sinds de ‘neonazi’s’ aan de macht zijn nooit een zetel in het parlement behaalden en dat in 2019 de burgers met 73 procent van de stemmen een Joodse president kozen, deed aan het ‘nazistische’ karakter van het regime niet af. Op de Russische televisie werden de gewone Oekraïners afgeschilderd als een soort Russen die een gek taaltje spreken en onder de plak zaten van de ‘nazi’s’. Rusland hoefde alleen maar met een korte militaire ingreep een fatsoenlijke pro-Russische regering in Kiev neer te zetten en Oekraïne was verlost en Rusland gered.

Stomverbaasd dat de Oekraïense burgers de Russen niet als bevrijders inhaalden, concludeerde Moskou dat het ‘nazisme’ diep geworteld zat en dat Oekraïne gezuiverd moest worden van iedereen die zich verzet. We zien wat dit behelst: ontvoering van burgemeesters, deportatie van duizenden Oekraïners naar Rusland, executies van burger-verdedigers. Een paar weken geleden leek het Kremlin in te zien dat regimewisseling en verovering van een groot deel van Oekraïne onhaalbaar was en dat het genoegen moest nemen met hooguit de inname van de Donbas.

Maar de koppige weerstand van de Oekraïners tegen de Russische verovering wekt grote woede in Moskou. Niet alleen heeft Oekraïne geen bestaansrecht als soevereine staat (Poetin), het ‘nazisme’ moet eruit geramd met liquidaties, zuivering, berechting, dwangarbeid en heropvoeding; Oekraïners moeten worden „gede-oekraniseerd” en hun „bewustzijn” moet worden geschoond van „valse mythen” en „pseudo-historie” (artikelen deze week van staatspersbureau RIA Novosti en vicevoorzitter van de Nationale Veiligheidsraad Dmitri Medvedev).

Aan een Rusland, gedreven door een moordlustig en racistisch gedachtegoed, kan Oekraïne zich niet uitleveren. Het moet winnen. Op zelf oorlogvoeren na moet het Westen alles uit de kast trekken om Rusland tot staan te brengen. Hoe was het ook al weer. Nooit meer, toch?