Het kapotte denken van de ‘Poetinversteher’

Twee mensen die ik ooit goed heb gekend hadden vroeger haast tegengestelde politieke meningen. De een was pro-Amerikaans, voor de Vietnamoorlog en tegen alles dat ook maar iets te maken had met het communisme. De ander was links, kwam uit de krakersbeweging en was fel gekant tegen het ‘Amerikaanse imperialisme’ en natuurlijk ‘de zionisten’ – die twee dingen horen nu eenmaal bij elkaar. Beiden zijn nu fervente verspreiders van Poetinpropaganda: Oekraïne is een nazistaat, de NAVO is verantwoordelijk voor de oorlog, Zelensky is een oorlogsmisdadiger en zo nog meer.

Ian Buruma is historicus en schrijver.

Nu kunnen we hun opinies op blogposts en YouTube-filmpjes afdoen als borrelpraat van verbitterde oude heren die om aandacht vragen, maar daarmee zijn we er niet van af. Dezelfde borrelpraat wordt gespuid door bekende extreem-rechtse en -linkse politici en wordt versterkt door de Amerikaanse tv-zender Fox News en sociale media die mikken op mensen die gevoelig zijn voor radicale onzin.

Ferm geweerd

De rechtse Franse presidentskandidaat Éric Zemmour ziet Poetin allang als een held die zich dapper verzet tegen de oorlogszuchtige NAVO. „Ik droom van een Franse Poetin”, is een van zijn bekende uitspraken. Maar ook de linkse kandidaat, Jean-Luc Mélenchon, vindt dat de Russen zich ferm hebben geweerd in Syrië (Aleppo in puin en duizenden doden). Hij legt de schuld van de Russische invasie in Oekraïne bij de Amerikaanse president Biden.

Zemmour en Mélenchon hebben zich nu tegen de invasie uitgesproken om hun politieke hachje te redden, maar zij blijven bij hun verachting voor de NAVO en bewondering voor Poetin. In Nederland spreekt FVD-voorman Thierry Baudet ook een woordje mee, met het verschil dat hij, in tegenstelling tot de Fransen, de invasie weigert af te keuren.

Ex-president Trump noemt Poetin „geniaal”, zijn vriend en raadgever Tucker Carlson, ‘journalist’ bij Fox News, omschrijft Zelensky als een „gehoorzame marionet van Bidens ministerie van Buitenlandse Zaken”. Hij prees Poetin als strijder voor witte christelijke waarden en herhaalde de Russische propaganda over een Amerikaans lab voor ‘biowapens’ in Oekraïne.

Nu is de internationale politiek zelden een kwestie van zwart of wit. Er zijn genoeg redenen om de VS te bekritiseren en het Westen heeft vast fouten gemaakt in de verhouding met Rusland, hoewel men weleens vergeet dat de NAVO niemand heeft gedwongen om lid te worden; Oost-Europeanen hebben destijds gesmeekt om het lidmaatschap. We zien in Oekraïne waarom.

Als machtige mannen rancune en een gevoel van machteloosheid gebruiken om het volk op te hitsen, wordt slachtofferschap gevaarlijk

Blijft over het raadsel van de Poetinversteher. Wat bezielt die mensen? Het gaat, vermoed ik, niet om oprechte liefde voor Poetin of voor Rusland, maar om de eigen politiek in het Westen. Zemmour wil de Franse Poetin worden. Mélenchon wil dat Frankrijk uit de NAVO treedt. Trump en Tucker Carlson hebben een zo grote hekel aan Biden dat ze zijn ergste vijanden een warm hart toedragen. Bovendien heeft Trump, en wellicht ook Zemmour, een zwak voor autoritaire leiders.

Dit doet denken aan America First in de jaren dertig van de vorige eeuw, toen aanhangers van die beweging Franklin Roosevelt zagen als een gevaarlijkere tegenstander dan Hitler. Ook zij wilden niet dat de VS in een Europese oorlog zouden worden betrokken, een oorlog die zij zagen als een complot van Joden en liberals. Joden waren extra gevaarlijk omdat zij, volgens de wereldberoemde piloot Charles Lindbergh, Hollywood, de radio, de pers en de regering in handen hadden.

Sentiment

Veel pro-Poetin retoriek is nu doortrokken van hetzelfde soort sentiment: de haat tegen de zogenaamde liberal elites (lees: de ‘linkse kerk’), die media, banken en internationale politiek zouden overheersen. Deze elites worden in Europa geassocieerd met de EU, een soepele immigratiepolitiek en slappe knieën tegenover de islam. In de VS gelden de Verenigde Naties, activisten tegen racisme, immigranten en natuurlijk die liberals als de voornaamste boemannen, en dan vooral liberals die het als de Amerikaanse taak zien om overal vrijheid en democratie te verspreiden.

Zelfs de meest funeste ideeën bevatten soms een kiem van waarheid. We hebben de America First-beweging van Trump onder meer te danken aan de catastrofale oorlogen in het Midden-Oosten die door Republikeinen, maar ook door Democraten, werden verkocht als een soort kruistocht voor de democratie. Dat was een noodlottige fout. Democratie en ‘humanitaire interventie’ kregen daardoor een slechte naam.

Eén ding hebben extremisten van links en rechts gemeen met de bittere oude mannen: een enorme dosis zelfmedelijden

De armere Amerikanen die in die oorlogen moesten gaan vechten waren terecht boos op de politici die daarvoor verantwoordelijk waren. Vandaar dat de NAVO, ooit van alle kanten in de VS gesteund, nu door Trumps rechts even hard wordt verguisd als door linkse strijders tegen het imperialisme.

Obsessie

Eén ding hebben extremisten van links en rechts gemeen met de bittere oude mannen: een enorme dosis zelfmedelijden. Ze hebben altijd het gevoel dat ze worden onderdrukt, gemarginaliseerd of gedomineerd door een almachtige gevestigde orde. In de VS speelt ras hierbij een belangrijke rol. Linkse activisten hebben een obsessie, niet helemaal zonder reden, met ‘witte suprematie’. Rechts heeft een obsessie met linkse activisten en wat Nazi’s ooit ‘cultuurbolsjewisme’ hebben genoemd, een term die nu als ‘cultuurmarxisme’ een nieuw leven leidt. Tucker Carlson zei met een uitgestreken gezicht op televisie: „Leert Poetin mijn kinderen soms om rassendiscriminatie te omarmen?”

Trump en Poetin presenteren zich graag als slachtoffers, of althans als leiders die spreken in naam van de slachtoffers van die linkse elites, arrogante internationalisten, critical race-theoretici of mensen die de grootsheid van Amerika of Rusland niet voldoende respecteren. We mogen niet vergeten hoe doordrenkt nazipropaganda was met rancune. Duitsland was het slachtoffer van de geallieerde mogendheden in Versailles; Duitsers waren verraden door socialisten en gedomineerd door Joden die achter de schermen aan alle touwtjes trokken. De eerste helden van de nazibeweging waren ‘martelaren’ die waren omgekomen in straatrellen met linkse rakkers.

Er bestaan uiteraard genoeg echte slachtoffers. Voorbeelden liggen voor de hand. Maar als rancune en een gevoel van machteloosheid door machtige mannen worden gebruikt om het volk op te hitsen, wordt het idee van slachtofferschap pas echt gevaarlijk, want dit loopt altijd uit op wraak. En van wraak komt bloedvergieten.