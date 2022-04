Soms hebben mensen het over mensen. Ze bedoelen mij daar dan ook mee. Maar ik weet niet of ik een mens ben. Daarmee bedoel ik niet dat ik betwijfel dat ik tot de soort mens behoor, want dat is duidelijk. Maar een soort is voor mensen nooit alleen een soort, het is ook een sociaal-culturele constructie, oftewel een verhaal. En het huidige verhaal van de mens is problematisch.

Onze tijd wordt wel het Antropoceen genoemd: het geologische tijdperk dat bepaald wordt door menselijk handelen. Die term is in 2000 gemunt door atmosferisch chemicus en Nobelprijswinnaar Paul Crutzen. Het onderwerp van het Antropoceen is door de mens veroorzaakte klimaatverandering, als het beginpunt wordt vaak de industriële revolutie genomen.

Eva Meijer is schrijver en filosoof. Vanaf dinsdag 12 april schrijft ze om de week een column voor NRC over hoe taal ons leven, de wereld en de natuur vormgeeft.

Dat is veel te vaag, schrijft geschiedkundige en geograaf Jason Moore. Er is geen abstracte mens die verantwoordelijk kan worden gesteld voor de staat van deze wereld op dit moment. Een kleine groep vervuilt het meest, degenen die al slecht af zijn hebben er de meeste last van. De industriële revolutie heeft bovendien zeker bijgedragen aan de ecologische crisis, maar is niet het beginpunt ervan. In plaats van een Antropoceen moeten we het hebben over het Kapitaloceen, een term die Moore leent van geograaf Andreas Malm: het tijdperk van het kapitalisme.

Dit tijdperk heeft wortels in de tijd ver voor de industriële revolutie. Moore verwijst naar de nieuwe manieren van land bewerken die tegelijk met het kolonialisme opkwamen. In de zestiende en zeventiende eeuw werd bijvoorbeeld op grote schaal bos gekapt in Europa, voor de landbouw en om schepen te maken om land elders te koloniseren. Dat was mogelijk door goedkope arbeid, onder andere van vrouwen en dieren, en maakte van de natuur een gratis grondstof. De techniek die een kleine groep rijk maakte ging hand in hand met andere nieuwe vormen van kennisproductie, zoals het maken van landkaarten en het indelen van boom- en diersoorten. Kapitalisme gedijt niet alleen goed bij de uitbuiting van de natuurlijke wereld en arbeiders; die uitbuiting maakt het kapitalisme mogelijk. Bovendien staan mensen, inclusief hun schadelijk handelen, niet los van de rest van de wereld. Ook het kapitalisme is onderdeel van het grotere web van het leven.

Lees het verleden, begrijp de toekomst

Moores verhaal geeft een abstracte mens historisch reliëf. Dat is belangrijk, want hoe we het verleden lezen bepaalt hoe we het heden en de toekomst kunnen begrijpen. En dus hoe we handelen. Maar die toekomst vraagt om ook tegenverhalen.

En daar schieten Antropoceen en Kapitaloceen tekort, schrijft bioloog en filosoof Donna Haraway. Zij stelt het Chtuculuceen voor als alternatief. Het Chtuculuceen is een tijdperk waarin de mensen niet de enige personages zijn: spinnen, slangen, koralen en anderen handelen ook. Er lopen allerlei draden waarlangs we kunnen leven en die ons verbinden met de aarde – Chtuculuceen komt van het Griekse chthonos, van de aarde. In plaats van die draden te ontwarren moeten we ze anders leren verbinden. Want verhalen zijn nooit af.

Net als Moore pleit Haraway dus voor een andere naam voor onze tijd. Zij zijn niet de enigen: er is een Urbanoceen, een Technoceen, een Homogenoceen en ga zo maar door. Die namen willen niet alleen iets zeggen over wat er aan de hand is, maar ook over hoe het anders kan. Want in al die tijdperken is er sprake van een ecologische crisis.

De begrippen die we gebruiken vatten de wereld altijd samen. Een boom bestaat niet, het is een woord voor een hele groep wezens die bepaalde kenmerken hebben. Dat is handig; we hoeven niet alles steeds opnieuw te definiëren. Maar het is ook slordig en soms gewelddadig. Het woord ‘dier’ maakt bijvoorbeeld alle niet-menselijke dieren gelijk en scheidt ze van de ‘mens’. Dat maakt het makkelijk om te denken ‘o, dat zijn maar dieren’. Daarom moeten we steeds over woorden en begrippen blijven nadenken. En soms vragen nieuwe problemen om een nieuw verhaal.

In Een kamer voor jezelf schrijft Virginia Woolf dat fictie als een spinnenweb is, dat met de vier hoekdraden aan de realiteit vastzit. Elk verhaal zit aan een schrijver vast en aan een wereld die verandert. Maar non-fictie is ook zo’n spinnenweb. Neem wetenschap. De wetenschap heeft een ander soort inhoud en doel dan Woolfs verhalen, maar er worden onderzoeksvragen bedacht, theorieën getest – er wordt een web geweven. Dat zit met hoekdraden vast aan de wereld. Daar wordt aan getrokken: door keuzes bij de financiering van onderzoek, door welke wetenschappers een baan krijgen en welke niet, en doordat de buitenwereld nieuwe informatie prijsgeeft. En het is nooit af. De wereld kan altijd opnieuw gelezen worden.

Geweld naar andere soorten

Dit betekent niet dat alles maar een verhaal is. Maar wel dat we soms een stap terug moeten doen om te kijken naar wat voor web we nu eigenlijk aan het weven zijn. Dat brengt ons weer naar de mens.

‘Mens’ lijkt te verwijzen naar een biologische mens maar wie de mensen hier als mens zien, is gekleurd door de processen die Moore beschrijft. Witte vluchtelingen uit Oekraïne worden in Europa eerder als mens herkend dan vluchtelingen met een andere kleur of herkomst, of in elk geval eerder als mens behandeld. Economische belangen beïnvloeden ideeën over solidariteit. En een moreel beroep op het behoren tot een soort leidt gemakkelijk tot geweld naar andere soorten.

Het voorbeeld van de vluchtelingen laat ook zien hoe belangrijk het volgen van de draden is. In plaats van opvangen of redden, een doekje voor het bloeden, zou de discussie moeten gaan om globale rechtvaardigheid. Waaronder klimaatrechtvaardigheid, want de opwarming van de aarde zal steeds meer wezens dwingen hun leefgebied te verlaten.

We kunnen de draden anders verbinden. Vlak achter de abstracte mens liggen andere mensbeelden, uit andere culturen en tijden. Filosoof Leanne Betasamosake Simpson schrijft in As We Have Always Done bijvoorbeeld over hoe de Nishnaabeg, haar voorouders, gemeenschappen van dieren en planten als eigen naties erkennen, met wie mensen talloze relaties onderhouden.

Ook olifanten en kraaien praten over mensen, in hun eigen taal

Bioloog Robin Wall Kimmerer laat in Braiding Sweetgrass zien dat inheemse kennis van de natuur gelijkwaardig is aan de westerse, maar veel meer uitgaat van een holistisch wereldbeeld. Mensen zijn een onderdeel van het grotere geheel, andere entiteiten maken menselijk leven mogelijk. Daar kunnen westerse gemeenschappen van leren.

En mensen zijn niet de enigen die mensbeelden en wereldbeelden vormen. Ook andere dieren praten over mensen, de wereld en elkaar, in hun eigen talen. Zo laat onderzoek zien dat olifanten, prairiehonden en kraaien over mensen praten. Ook bewerken dieren het land, zodat de aarde leefbaar blijft voor anderen. Denk aan bijen die planten bestuiven of walvissen die CO 2 opnemen. Planten en schimmels doen daar ook aan mee.

Ik hoef zelf trouwens geen mens te zijn. Het maakt me niet zoveel uit wat ik ben. ‘Zijn’ wordt verward met ‘hebben’. Maar ik hoop wel dat we een ander verhaal over de mens gaan vertellen, waarin verbindingen met anderen en de aarde centraal staan, en de vele perspectieven op het leven. Voor alle wezens, mens of niet.