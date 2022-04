Na renovatie is paleis Het Loo ‘authentieker dan ooit’

De fontein in de geometrische paleistuin spuit al, binnen poetsen schilders schoonheidsfoutjes weg. Het zijn de laatste werkzaamheden van een renovatie die ruim vier jaar in beslag nam. Na de feestelijke opening van Paleis Het Loo donderdag, in aanwezigheid van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur, D66), kan vanaf deze vrijdag het historisch recreëren in het nationaal museum in Apeldoorn weer beginnen.

De voormalig zomerresidentie van de Oranjes was na drieënhalf decennium als museum toe aan groot onderhoud. Onder plafonds, achter wandbespanningen en boven vloeren is een voetbalveld aan asbest verwijderd. Daarnaast zijn de elektra en de technische installaties vervangen. Een ondergrondse, vijfduizend vierkante meter grote uitbreiding onder het voorplein van het rijksmonument – met tentoonstellings- en ontvangstruimtes én een winkel – zal volgend jaar pas klaar zijn.

De kosten van de gehele operatie bedragen zo’n 130 miljoen euro, enige miljoenen meer dan begroot. Er bleek meer asbest in het paleis dan verondersteld. Onvoorzien waren ook de noodzakelijke kap en vervanging van enige honderden eiken en beuken, waarvan sommige aangetast bleken als gevolg van klimaatverandering. Het hout van de gevelde eikenbomen is deels gebruikt om parket van te maken voor de balzaal van het paleis.

De gerestaureerde en opnieuw ingerichte vertrekken in het paleis zijn „authentieker dan ooit”, zegt directeur Michel van Maarseveen. Met drie nieuwe audiotours kunnen bezoekers rondleidingen door het museum en de baroktuinen maken.

Jachttrofeeën

Het museum heeft iets van een tijdmachine. Op de bovenetage zijn de laat zeventiende-eeuwse vertrekken van koning-stadhouder Willem III en Mary Stuart, die in 1685 het zomer- annex jachtpaleis lieten bouwen. Een statige balzaal met beschilderde plafonds en kroonluchters en imposant ingerichte appartementen maken duidelijk dat Willem en Mary met weelde indruk wilden maken op hun gasten.

Daal de trappen af en je reist twee eeuwen vooruit, om in de veel soberder ingerichte vertrekken van latere Oranjes te belanden. Zoals de werkkamer van de achttienjarige koningin Wilhelmina, een donkere ruimte met zware eikenhouten meubelen en portretten van voorouders aan de wand. Daarnaast is de zitkamer van haar echtgenoot, de met zijn positie worstelende prins Hendrik. In het oog springen vooral de jachttrofeeën op de vloer: een luipaardvel, een krokodil en de kop en de vacht van een grote bruine beer, waarvan overigens niet duidelijk is of de prins-gemaal die zelf geschoten heeft.

Helemaal gestript

Even verderop is de ontvangstkamer van prins Bernhard gereconstrueerd. De natuurbeschermer combineerde grote achttiende-eeuwse wandschilderingen met indrukwekkende, zelf geschoten jachttrofeeën, een pick-upmeubel en tl-verlichting. In het centrum van de kamer staat een tafeltje met een blad van neushoornhuid waaronder verlichting is aangebracht. Dat tafeltje, wil het verhaal, noopte Bernhard en zijn gasten tot snel drinken: door de lamp warmden de drankjes op tafel snel op.

Het Loo is voor het groot onderhoud helemaal gestript. Van Maarseveen, al tien jaar directeur: „Ik heb rondgelopen in het kale paleis dat ik naar het plafond moest kijken om te weten waar ik was.”

Het gerestaureerde paleis is volgens de directeur nu kleurrijker en mooier. „Al hebben we ervoor gewaakt het patina van de tijd niet kapot te maken. Ik kom weleens in Britse paleizen die zo spic en span zijn dat je vergeet in een oud gebouw rond te lopen.” Op diverse plekken in Het Loo is de geschiedenis nog duidelijk zichtbaar. Zoals op een deurstijl waar met potlood de lengte van diverse bewoners met streepjes en data is vastgelegd.

In de programmering gaat Het Loo meer verbinding leggen met het heden, belooft Van Maarseveen. „Wat zegt het erfgoed over nu? De kamer van Wilhelmina zullen we bijvoorbeeld koppelen aan vrouwenkiesrecht. En waarom staat op de muurschildering in het trappenhuis een Turks gezantschap afgebeeld? Met zoveel mensen met een Turkse achtergrond in onze samenleving is dat een mooi haakje om een nieuwe doelgroep te bereiken.”

Om belangstelling voor erfgoed te creëren moet je als museum verhalen vertellen, zegt Van Maarseveen. „We willen er voor iedereen zijn. Voor de Oranjefan, de republikein, voor geschiedenisliefhebbers, voor wie alleen een dagje uit wil. Ons ultieme doel? Dat Het Loo uitgroeit tot het meest geliefde paleis van Europa. Omdat je hier rijke verhalen hoort over een belangrijke plek in de Nederlandse geschiedenis, een lekkere kop koffie kunt krijgen, een prachtige wandeling door de tuinen kunt maken.”

Misschien ook interessant voor de nieuwe buren van het museum. Op vierhonderd meter van het ‘Versailles van de Veluwe’ staat het vijftiende-eeuwse jachtslot Het Oude Loo. In dit aan koning Willem-Alexander verhuurde rijksmonument zullen later deze maand twintig tot dertig Oekraïense vluchtelingen onderdak krijgen. Op zijn kosten laat de koning het slot nu geschikt maken voor hun verblijf.

Paleis Het Loo is open vanaf 15 april. Tickets reserveren kan via: Nationaal museumis open vanaf 15 april. Tickets reserveren kan via: paleishetloo.nl