Hebben mensen minder slaap nodig in de lente?

Eerst maar eens het makkelijkste gedeelte van de vraag. Slapen we minder in de lente? Daar blijkt veel onderzoek naar gedaan te zijn, maar dat laat geen eenduidig beeld zien. Sommige studies lieten een effect zien, andere niet. „Dat komt onder andere omdat die studies vaak met vragenlijsten werken waarop mensen zelf hun slaaptijden moeten invullen”, zegt somnoloog Laurien Teunissen van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Maar een studie die vorig jaar verscheen, deed het anders. De Amerikaanse onderzoekers volgden 216 Amerikanen op ruim dertig nachten verspreid over het jaar en liet ze slapen met een draagbaar apparaatje (wearable) dat de slaapduur mat. Wat blijkt? De deelnemers sliepen in de lente 25 minuten minder dan in de winter en in de zomer 12 minuten minder. Dat verschil is niet te verklaren door latere bedtijden. Sterker nog, de deelnemers gingen in de lente gemiddeld twee minuten eerder naar bed dan in de winter en in de zomer was er geen verschil. „Mensen hebben in de lente en zomer kennelijk de neiging om eerder wakker te worden”, zegt somnoloog Sebastiaan Overeem van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe.

Wakkerbevorderend

Waar komt die iets kortere slaapduur door? Dagen tijdens de Amerikaanse zomer hebben 3,5 uur meer daglicht dan tijdens de winter. In de lente is dat 3,6 uur. „Dus hoewel de invloed op de slaapduur in vergelijking hiermee beperkt is, speelt daglicht waarschijnlijk wel een rol. Daglicht heeft een belangrijke invloed op de biologische klok”, zegt Overeem. „Het is wakkerbevorderend.”

Het seizoensgebonden slaappatroon is nog sterker bij volkeren die zonder kunstlicht leven. In 2015 onderzochten Amerikaanse onderzoekers met behulp van wearables de slaapgewoonten van de San uit Namibië, de Hadza uit Tanzania en de Tsimane uit Bolivia. De Tsimane en San, die beide ver genoeg van de evenaar leven om seizoenseffecten in de hoeveelheid daglicht te hebben, sliepen bijna een uur langer in de winter dan in de zomer.

Opvallend was dat de San in de zomer gemiddeld een uur na zonsopkomst wakker werden, terwijl de Tsimane 1,4 uur voor zonsopkomst opstonden. Er is nauwelijks verschil in daglengte in de leefgebieden. De zomer in het woongebied van de San heeft nachten van 11 uur en dagen van 13 uur. Bij de Tsimane duren de nachten 11,1 uur en de dagen 12,9 uur. De onderzoekers wijten het verschil dan ook aan temperatuur, en niet aan de hoeveelheid licht. Het leefgebied van de San is gemiddeld 6 graden kouder in de ochtend.

Dan de slaapbehoefte. Slapen mensen korter in de lente en zomer omdat ze dan minder slaap nodig hebben? „Dit is een logische, maar lastige vraag”, zegt Overeem. „Want hoe definieer je ‘nodig hebben’?” Hij wijst erop dat je dan naar dagelijks functioneren moet kijken en moet bestuderen of dat in de lente of zomer onveranderd blijft, ondanks kortere nachten. „Dat is een lastig op te zetten experiment vanwege heel veel individuele variaties. Wat het nog lastiger maakt is dat mensen waarschijnlijk sowieso al minder slapen dan goed voor ze is dankzij kunstlicht en de 24-uursmaatschappij. Tegenwoordig heeft je werkgever waarschijnlijk een grotere invloed op je slaaptijd dan het seizoen.”

Toch durft Overeem wel te speculeren. „Indirect wijst de data van de Amerikaanse studie wel richting wat minder slaapbehoefte: laat naar bed gaan kan puur door iemands gedrag gestuurd worden, maar hier werden mensen vroeger wakker, wellicht omdat het brein al genoeg slaap heeft gehad.”