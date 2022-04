Hartverscheurende verhalen in Jojanneke en de jeugdzorgtapes

Door de Toeslagenaffaire zijn 1.115 kinderen gedwongen bij hun ouders weggehaald en in instellingen geplaatst. „Staatsontvoeringen” noemde cabaretier Peter Pannekoek dat vorige week in Dit Was Het Nieuws: „Ik zou het woord willen munten, zodat we beseffen hoe erg het is.” Die kinderen zijn nog niet thuis. En de meeste verantwoordelijken van de Toeslagenaffaire zijn nog gewoon aan de macht, dus van hen hoeven de kinderen geen hulp te verwachten. Minister Hugo de Jonge was tot voor kort verantwoordelijk voor de jeugdzorg – nou, dan weet je het wel.

De puinhopen van Rutte blijven al jaren onbestraft. En deze puinhoop is gebouwd op een eerdere, nog veel grotere puinhoop van Rutte: het uitkleden van de jeugdzorg in 2015. Hierdoor is het aantal uit huis geplaatste kinderen met 16 procent toegenomen, zo blijkt uit de reportagereeks Jojanneke en de jeugdzorgtapes (NPO2). Dat zijn 19.000 kinderen per jaar. „Wij zijn de grootste uithuisplaatser van Europa”, zei vorig jaar jeugdbeleidskundige René Clarijs.

Nu kun je nog denken: „Maar ja, ze waren blijkbaar niet veilig thuis.” Maar in de jeugdinstellingen zijn ze zeker niet veilig. Ze worden er vaak mishandeld en seksueel misbruikt. Wegens ruimtegebrek worden onschuldige kinderen in gevangenissen geplaatst, en wegens personeelstekort langdurig in isoleercellen, waar ze volgens psycholoog Peer van der Helm „permanente hersenbeschadiging” van krijgen. Ze worden vaak overgeplaatst, waardoor ze nog meer onthecht raken. De kinderen komen veel slechter uit de jeugdzorg dan ze er ooit ingingen.

Ik vertel de bevindingen van Jojanneke van den Berge zo uitgebreid na omdat ik er nogal ziek van ben. Dat terwijl ik met enig voorbehoud aan haar documentairereeks begon. Van den Berge maakte in het verleden de vergelijkbare reeks Jojanneke in de prostitutie, waarin ze haar cijfers niet op orde had en waarover ze kritiek kreeg op haar vooringenomenheid. Bovenstaande feiten heb ik in ieder geval gecheckt. (Zo kwam ik nog een schokkende tegen: volgens het Verwey-Jonker Instituut zit één op de drie kinderen onterecht in de jeugdzorg.) Vooringenomenheid zou kunnen; het programma is in ieder geval eenzijdig. Er komt niemand namens de jeugdzorg aan het woord. Hoe het precies zit in de behandelde zaken, wordt mede daardoor niet duidelijk. Van den Berge spreekt vrijwel uitsluitend met de kinderen.

Eli bereidt haar begrafenis voor

Dat levert hartverscheurende televisie op. Vooral kijken naar de jonge vrouw Eli is moeilijk. Zij is in een instelling misbruikt en werd onschuldig in een jeugdgevangenis opgesloten, omdat er elders geen plaats was. Nu verheugt zij zich op haar dood. Ze zit in een euthanasietraject. Dapper bereidt ze haar begrafenis voor, met een mooie jurk voor in de kist en hartjeslollies voor de nabestaanden. (Bij talkshow Khalid & Sofie bleek eerder op de tv-avond dat Eli inmiddels is overleden.)

Het meisje Doke is samen met haar moeder op de vlucht voor de kinderbescherming, die haar door een arrestatieteam uit huis wil laten slepen. Onder het oog van de camera beginnen moeder en dochter op hun onderduikadres te ruziën, waarbij je aan de verwijten over en weer kunt horen dat er meer aan de hand is dan een onterechte uithuisplaatsing. Het levert in ieder geval een treffende scène op, versterkt door de dichtgeplakte ramen op de achtergrond – vermoedelijk afgeschermd tegen eventueel naar binnen glurende gerechtsdienaren.

Is deze beschamende situatie hopeloos? Nee hoor, zegt Peer van der Helm, de lector residentiële jeugdzorg aan Hogeschool Leiden die in het programma als deskundige optreedt. Volgens hem is het veel beter om probleemgezinnen intensief te begeleiden, en als het echt niet gaat, om de kinderen in kleinschalige gezinshuizen te plaatsen, waar ze een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Maar ja, dat kost geld.

Deze rubriek wordt tot 25 april door diverse auteurs geschreven.