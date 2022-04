Greet Schenkeveld: ‘Geen mooier middel om de geschiedenis voelbaar te maken dan de literatuur’

‘Hallo”, zei ik. „Hallo?” Ze hield me midden in de gang staande. „Dat zeg je niet. Je zegt…” „Goedemiddag”, zei ik. „Goedemiddag, mevrouw.” Ze verplaatste haar handtas van de ene naar de andere arm en liep door. De stevige hakken. De wollen rok. Het in een bob geknipte grijze haar, opzijgehouden door een speldje. Het was 1977. Ik was achttien en zij nog geen vijftig. Ze was mijn hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de VU in Amsterdam. Het is mijn eerste herinnering aan haar. Ze dacht, hoorde ik later, dat ik een punker was.

In april 2014 zag ik haar op Zorgvlied, de begraafplaats langs de Amstel. De dode was Erik Menkveld, dichter en romancier, te jong gestorven aan een hartstilstand. We hadden samen gestudeerd en in de doctoraalfase was hij haar assistent geweest. Ik had ook op die baan gesolliciteerd en wekenlang had ik iedere middag met bonzend hart de brievenbus geopend, tot het bericht kwam dat de keuze niet op mij was gevallen.

Op het grindpad voor de aula stond ik te praten met wat oud-studiegenoten en het gesprek kwam op het gereformeerde geloof in de negentiende eeuw, een onderwerp dat me op dat moment nogal bezighield. Ik was een boek over mijn ouders aan het schrijven en die kwamen uit families van volgelingen van de dominee en staatsman Abraham Kuyper (1837–1920), voor wie de Bijbel in alles leidend was. „Kuyper kwam in verzet tegen de staatskerk”, zei ik. „En mijn overgrootouders…”

„Staatskerk?”, zei ze terwijl ze zich bij ons groepje voegde. „Wat bedoel je?”

We deden een stap opzij, waardoor zij het vanzelfsprekende middelpunt werd. Ik voelde me alsof ik onvoorbereid een tentamen moest afleggen. „De Hervormde Kerk was sinds 1816 toch de staatskerk?”

„Welnee”, zei ze. „In 1816 werd de koning het hoofd van de kerk. Dat is iets heel anders.” Het stelde haar zichtbaar teleur dat ik me zo vergist had.

Arie Hoekstra en Greet Schenkeveld bij hun huwelijk op 16 juni 1976. Foto privécollectie

In 2019 werd de studie Nederlands aan de VU opgeheven. Geen studenten meer, geen belangstelling, weg ermee. De studie die zij groot had gemaakt. Ik dacht erover om haar te bellen voor een interview. Maar zat ze daar op te wachten? Zat ze op mij te wachten? Ze was al boven de negentig, misschien was ze niet eens meer in staat tot een gesprek.

Ik bleef twijfelen en zo werd het oktober 2020. Toen stuurde ze mij een mail. Een mail! Die ging over dat boek over mijn ouders, dat toen net verschenen was. Een áárdige mail, complimenteus. Ze schreef dat de passages over hun oude dominee, die steeds orthodoxer was geworden, haar deden denken aan een roman van Allard Pierson uit 1866, waarin het ook over al die wonderlijke variaties van het christelijke geloof ging. Ik voelde me vereerd. „Is het heel gek”, mailde ik haar terug, „om mezelf bij u uit te nodigen voor een kopje koffie?”

Het is 1969 en ik zit in de vijfde klas van de protestants-christelijke Timotheusschool in de nieuwbouw van Amsterdam-Noord. Timothéus, zeggen de mensen bij ons in de buurt en volgens mijn vader kun je daaraan merken dat ze de Bijbel niet meer kennen. Anders zouden ze wel Timótheus zeggen, zoals het hoort. Onze meester zegt Timótheus, want hij komt uit Huizen en daar zijn de mensen nog heel christelijk. Zelf is hij zo christelijk dat hij bij zware onweersbuien zijn armen ten hemel heft en ons voorgaat in gebed. Here God, laat dit niet het begin van een nieuwe zondvloed zijn. Maar meester, de Here God heeft toch beloofd dat Hij dat nooit meer zou doen, de hele aarde en alles wat daarop is laten vergaan? Daarom hebben we toch de regenboog? Hij geeft geen antwoord.

Op een dag krijgen we de opdracht om een portret van onszelf in de toekomst te tekenen. Hij deelt vellen papier uit met een vouw in het midden en het is de bedoeling dat rechts daarvan komt te staan wat we graag willen worden en links wie of wat we niet willen zijn. Ik teken een verpleegster en een geleerde. De geleerde zit in een kamer vol boeken en heeft een bril op. Op het naambordje voor haar staat professor. In het wolkje bij haar mond schrijf ik de Griekse letters die ik bij mijn grote zus heb afgekeken. Zij zit op het gymnasium.

Nu dringen zich twee versies van dit verhaal aan me op. In de ene staat de verpleegster rechts en de geleerde links. De meester kijkt over mijn schouder mee en zegt dat ik het goed gedaan heb. Een meisje dat professor wil worden? Ach, ach. Ze zal niet trouwen en geen kinderen krijgen. In de andere versie zijn de posities verwisseld en staat de geleerde rechts. De meester kijkt weer over mijn schouder mee en zegt dat ik me zeker vergist heb: „De vrouw met die bril hoort aan de linkerkant te staan.”

Geen idee meer wat ik toen wilde, maar ik weet wel dat mijn vader er ook zo zijn ideeën over had. Hij hield me voor dat ik als verpleegster al mijn talenten zou ontplooien en toch een aantrekkelijke huwelijkspartner bleef. In het andere geval zou ik de boot missen en een oude vrijster worden, zoals de vrouw die onlangs ouderling was geworden bij ons in de kerk. Of de secretaresse op zijn werk. Beklagenswaardige wezens.

De herinnering kwam weer boven toen mijn oude hoogleraar me dezelfde dag nog mailde hoe verrast ze was dat ik bij haar op bezoek wilde komen. Ik vroeg me af of zij een vader had gehad die zulke dingen tegen haar zei. Was ze bang geweest om een oude vrijster te worden? Haar mail was trouwens weer buitengewoon vriendelijk. Ze stelde voor dat we gauw een afspraak zouden maken en noemde vijf data waarop ze kon, allemaal binnen een week. Wel in de middag graag, want ’s morgens was ze niets waard en ’s avonds ook niet. „Wat zullen we veel te praten hebben!” Ze ondertekende met Margaretha H. Schenkeveld. Geen titels, geen mevrouw.

Ik meende zeker te weten dat ze in een van die reusachtige flatgebouwen aan de De Boelelaan woonde, vlak bij de kolos waarin de VU is gevestigd, in Buitenveldert. In 1985 was ik een keer met een of twee docenten en een paar studenten bij haar thuis geweest om haar vijfentwintigjarig jubileum aan de universiteit voor te bereiden. Ik werkte in die tijd bij Vrij Nederland en we zouden een liber amicorum maken. Het boekwerkje, Klein huldeblijk, ligt naast me op tafel terwijl ik dit schrijf en in het colofon zie ik dat ik destijds het typewerk heb gedaan. Een verhaal van mij voor haar staat er niet in. Er is wel een bijdrage van Erik Menkveld, een gedicht met de titel ‘Assistentschap’.

Assistentschap Wekster die zijn wekster

overstemt is de hoogleraar

voor haar assistent. Wanneer hij komt

loopt zij vergaderend

rond of is al knippend

met haar damestas

op weg naar huis. Intimiteit is spaarzaam

toegestaan. Soms

vraagt ze bij de liften

naar de hond.

Een andere bijdrage gaat over een bebaarde jongen die bij poëzieanalyse de beurt krijgt om de bevindingen van zijn werkgroepje te delen en begint met de woorden ‘ons inziens’. Hij wordt onmiddellijk door haar onderbroken. „Ons inziens?” Ze sluit haar ogen en lijkt een moment bevangen door een dodelijke vermoeidheid. „Alsjeblíeft, het is onzés inziens.” Vernieuwing, democratisering, alles goed en wel, maar zij bleef van haar studenten verwachten dat ze correct Nederlands spraken.

Wat herinner ik me van dat bezoek? Dat ik op de fiets erheen harde wind tegen had gehad. Dat er na afloop door een van de docenten werd gefluisterd dat de man van mevrouw Schenkeveld nu weer tevoorschijn kon komen. Hij liet zich niet graag zien en zou zich, was het verhaal, al die tijd wel verscholen hebben in de studeerkamer.

De man van mevrouw Schenkeveld?

Ze woonde niet aan de De Boelelaan. Het was de Van Nijenrodeweg, dieper Buitenveldert in. Het flatgebouw was wel minstens even groot en in dezelfde tijd opgetrokken uit beton en gele baksteen, eind jaren zestig. Ik belde aan en na enige tijd zei ze door de intercom: „Dag Jannetje.”

Ik had nu graag geschreven dat ik „Goedemiddag, mevrouw”, antwoordde. Maar ik riep: „Hallo.”

Ze stond me boven met een brede glimlach op te wachten in de deuropening en verwees me naar de keuken. Ik zou wel eerst mijn handen willen wassen. Het smalle aanrecht, het losstaande fornuis, de kastdeurtjes, de handgrepen, de magneetsluitingen. Alsof ik in de keuken van mijn ouders vroeger in Amsterdam-Noord was. „Die magneten doen het bijna niet meer”, zei ze terwijl ze leunend op haar stok voor me uit liep naar de woonkamer. „Die zijn te oud geworden.” Haar rug was zo gebogen dat ze moeite moest doen om voor zich uit te kijken. Ze wees me een stoel, ging weer naar de keuken en kwam licht hijgend terug met twee wiebelende kopjes thee op een dienblaadje. Ze presenteerde er een chocolaatje bij en ging in de stoel tegenover me zitten. Het gesprek kon beginnen. Zij nam de leiding. Welke colleges ik bij haar gevolgd had. Wanneer ik was afgestudeerd en bij wie. Cum laude? Waarom ik mezelf nooit neerlandica noemde.

„Maar mevrouw…”

„Greet.”

„…bij welke gelegenheid zou dat ertoe doen?”

„Het had op het omslag van je boek kunnen staan. Nu staat er dat je journalist bij NRC bent. Waarom geen neerlandica? Ben je er niet trots op?”

Ja. Nee. „In uw tijd…”

„Je mocht me tutoyeren.”

„…stond de literatuur in hoog aanzien en nu…”

„…nu niet meer?”

Nu niet meer, nee. Of veel minder. Dat moest ze wel toegeven. Bellettrie, poëzie, wie maalde er nog om? Wie las er nog een Louis Couperus, een W.F. Hermans? Wie kende het werk van de Tachtigers? Laat staan dat van Truitje Bosboom-Toussaint, van Betje Wolff en Aagje Deken. „Ik heb er altijd zo van genoten”, zei ze.

„Ik ook”, zei ik. „Het huis Lauernesse…’

„Mejonkvrouwe De Mauléon…”

„De briefromans…”

„De Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. Het zijn boeken waar mensen nog veel plezier aan zouden kunnen beleven. Veel van zouden kunnen leren ook. Geen mooier middel om de geschiedenis voelbaar te maken dan de literatuur.”

Ze begon over de colleges die ze, hoewel geen feministe, had gegeven over vrouwelijke hoofdpersonen in de romans van negentiende-eeuwse mannelijke schrijvers. Lidewyde, Eline Vere, Hedwig in Van de koele meren des doods, Mathilde in Een liefde. Zwakke wezens die te gronde gingen aan lethargie, lust en morfine. Haar hypothese was dat de schrijvers in die vrouwen hun eigen angsten en onzekerheden legden, dan hoefden ze er zelf niet voor uit te komen. „Flaubert was daar wel eerlijk over. Die zei: Emma Bovary, c’est moi.” Ach, wat waren dat toch leuke bijeenkomsten geweest. Er waren mooie publicaties uit voortgekomen. Een promotie zelfs.

„Ik heb ze gevolgd”, zei ik. „Een aantal van die colleges heb ik gevolgd.”

„O ja?”

„Ja. Ik vond ze superinteressant.”

Haar gezicht betrok en ik wist meteen waarom. „Super is geen woord dat u…”

„…jij…”

„…ooit zou gebruiken.”

„Nee”, zei ze. „Alles is tegenwoordig maar super.”

Ze wendde haar blik af en staarde door het raam naar buiten. De vensterbank stond vol orchideeën, witte orchideeën, dezelfde die mijn vader altijd had in de laatste jaren voor zijn dood. „Toen ik hier net woonde,” zei ze, „kon je als je schuin keek de Westertoren zien. Er was minder bebouwing en de bomen waren nog laag.” Dat was in 1970 geweest. Ze was net benoemd tot hoogleraar.

Hoe we op haar man kwamen weet ik niet meer, maar ik herinner me dat ze vertelde over de brieven die hij haar schreef toen hij haar zijn liefde had verklaard. Dat was in december 1973. Hij was haar oude leraar Grieks van het gymnasium in Alkmaar. Hij heette Arie Hoekstra.

Die brieven had ze nog. Ze lagen daar – ze wees naar de secretaire – in een envelop. Ze had ze nooit willen herlezen, uit angst dat ze zouden tegenvallen. Maar vorig jaar op 31 december, ze wist niet goed waarom, had ze ze toch tevoorschijn gehaald.

„En?”, vroeg ik.

„Het was heerlijk. Tegelijkertijd maakte het me” – ze zocht even naar het juiste woord – „zo treurig.”

Daarna zweeg ze en ik keek naar haar, hoe ze daar tegenover me zat, in al die jaren nauwelijks veranderd. Ouder natuurlijk, kleiner, broos, maar nog steeds die donkere ogen, vriendelijk, vorsend, scherp. Ze keek op haar horloge.

„Excuus”, zei ik. „Ik ben te lang gebleven.”

Ze knikte en stond moeizaam op om me uit te laten.

