Glutenvrij bakken voor dummies

Met enige regelmaat bereikt mij het verzoek om eens aandacht te besteden aan glutenvrij bakken. Zo leverde het no knead-bierbrood waarover ik vorig jaar in februari schreef flink wat post op. De coeliaken onder u, en zij die lijden aan een mildere vorm van glutengevoeligheid, zouden dolgraag ook zo’n heerlijk brood bakken. Maar dan eentje waar ze niet ziek van worden.

Uiteraard heb ik deze lezers allang een paar glutenvrije broodrecepten gestuurd. Dat het niet eerder tot een krantenstuk heeft geleid, komt doordat het zo’n specifiek onderwerp is, iets dat slechts een klein deel van u zal interesseren. Althans, dat was mijn redenering. Maar inmiddels liggen de kaarten anders. Er dreigen wereldwijde graantekorten. Sinds de Russische inval in Oekraïne steeg de prijs van tarwe met meer dan 50 procent en Nederlandse bakkers voorspellen dat de prijs van brood de komende tijd zal verdubbelen. Plotseling is het dus voor iedereen nuttig geworden te weten hoe je een lekker brood bakt zónder tarwe.

Even voor de goede orde: gluten zit in meer graansoorten dan alleen in tarwe. Ook rogge, gerst, spelt, emmer en kamut bevatten gluten. En uiteraard kan daar ook uitstekend brood mee worden gebakken. Maar in het kader van twee-vliegen-in-een-klap zoomen we vandaag in op glutenvrij brood.

Hoe jammer ook, je kunt een recept voor gewoon brood niet straffeloos maken met glutenvrij meel. Ik heb geprobeerd om van dat no knead-bierbrood een glutenvrije versie te fabriceren, inclusief glutenvrij bier, maar dat werkte voor geen meter. Gluten is een eiwit dat, zodra je het activeert door vocht toe te voegen en te kneden, verandert in een soort lijm. Die lijm is nodig om het bouwwerk van een rijzend deeg – meel, gist, water en lucht – in stand te houden. Zonder gluten geen elasticiteit en zonder elasticiteit geen, of in elk geval beduidend minder luchtigheid. Een lezer schreef me dat haar glutenvrije broden vaak als een baksteen uit de oven komen. Wel, met mijn glutenvrije bierbrood kon je ook probleemloos een ruit ingooien.

Mijn beste resultaten op glutenvrijbroodgebied boek ik telkens weer met de sodabreadmethode. Aan een sodabread komt geen gist te pas; het rijst door de chemische reactie tussen baksoda en een zuur – traditioneel in de vorm van karnemelk, maar yoghurt, kefir en azijn werken ook. En ja, het brood rijst zelfs wanneer je er glutenvrij meel voor gebruikt, al moet daarbij vermeld dat sodabread sowieso wat vaster van structuur is dan gistbrood. Een leuk extraatje aan sodabread is dat het niet gekneed hoeft te worden; hoe minder je het bewerkt hoe malser het wordt zelfs.

Vanwege die zo begerenswaardige malsheid worden aan glutenvrij brood soms psylliumvezels toegevoegd. Dit zijn de fijngemalen schilletjes van de Indiase plantago-plant. Ze hebben het vermogen om tot wel veertig keer hun eigen gewicht aan vocht op te nemen. Met een klein beetje psylliumvezels in het deeg kun je dus een stuk meer vocht toevoegen en krijg je een malser brood. Bovendien zorgen de vezels voor meer elasticiteit.

Daarnaast wordt vaak xanthaangom gebruikt. Dit is een bindmiddel dat via fermentatie wordt gewonnen uit suiker en melasse. Het werkt, net als gluten eigenlijk, als een soort lijm en zorgt voor een betere samenhang. Psylliumvezels en xanthaangom zijn te koop bij drogisten, natuurvoedingswinkels en online. Maar mocht u nu wél zin hebben om zo’n glutenvrij brood uit te proberen, maar géén zin om dit soort spullen aan te schaffen, weet dan dat de recepten hiernaast ook lukken zonder. Het resultaat zal alleen ietsje kruimeliger zijn.

Glutenvrij sodabread



Boekweitmeel, havermeel, maismeel, rijstmeel, sorghummeel, teffmeel, quinoameel, het is slechts een greep uit het aanbod aan glutenvrije meelsoorten. Mijn ervaring is dat je het lekkerste brood bakt met een combinatie van twee, drie of vier soorten. Een brood van alleen havermeel bijvoorbeeld, wordt al snel erg droog en een brood van alleen teffmeel wordt loodzwaar.

Ik geef u hier twee recepten, eentje voor een vrij neutraal sodabread van rijst-, haver-, boekweit- en sorghummeel. Met neutraal bedoel ik dat er geen extra smaakjes aan zijn toegevoegd en dat er alle soorten beleg op past. Het tweede recept is voor kleine ontbijtbroodjes van boekweit- en rijstmeel. De geraspte appel en de rozijnen zorgen voor een heel bescheiden zoetje. Bij beide recepten mag u naar hartenlust variëren met de meelsoorten.

Overigens is er één nadeel aan sodabread: het wordt snel oud. Dezelfde dag van genieten dus, of invriezen. Tot slot: haver bevat weliswaar geen gluten, maar komt bij de verwerking soms in aanraking met glutenhoudende granen. Gebruik bij coeliakie daarom alleen haverproducten waarop het officiële glutenvrij-logo staat afgebeeld.

Voor 1 klein brood:

75 g volkoren rijstmeel;

50 g havermeel;

50 g boekweitmeel;

50 g sorghummeel;

desgewenst: 2 tl psylliumvezels;

desgewenst: ½ tl xanthaangom;

¾ tl baksoda;

½ tl zout;

ongeveer 250 ml karnemelk óf 235 ml plantaardige melk + 1 el appelazijn;

½ el havervlokken of havermout

Verwarm de oven voor op 225 graden. Doe alle meelsoorten, de psylliumvezels, xanthaangom, baksoda en het zout in een kom en meng.

Schenk er 225 ml melk bij en meng met een houten lepel tot een slordig deeg. (Hoe minder je deeg voor sodabread bewerkt, hoe malser het brood wordt.) Laat 5 minuten rusten zodat de psylliumvezels hun absorberende werk kunnen doen. Voeg zo nodig nog een klein beetje melk toe; het deeg mag een tikje aan de natte kant zijn.

Vorm met schone handen een mooi bolletje van het deeg op de bakplaat. Kerf met een mes een kruis in het midden. Bestrooi het brood met havervlokken of havermout. Bak het sodabread in ongeveer 35 minuten gaar. Laat het minimaal 10 minuten rusten voor u het aansnijdt. Maar wacht ook weer niet te lang; nog een klein beetje warm is hij het allerlekkerst!

Glutenvrije appel-walnoot-rozijnenbroodjes



Voor 6 broodjes:

125 boekweitmeel;

100 g volkoren rijstmeel;

desgewenst; 2 tl psylliumvezels;

desgewenst: ½ tl xanthaangom;

¾ tl baksoda;

½ tl zout;

1 friszure appel, met schil en al grofgeraspt;

40 g walnoten, grofgehakt;

40 g rozijnen, 10 min geweld in warm water en uitgeknepen;

ongeveer 225 ml karnemelk óf 210 ml plantaardige melk + 1 el appelazijn

Verwarm de oven voor op 225 graden. Bereid het deeg op dezelfde manier als hierboven aangegeven, maar vorm er 6 broodjes van. Bak ze in ongeveer 25 minuten gaar.

