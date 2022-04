Gemeenten moeten komend halfjaar 13.500 vluchtelingen huisvesten

Om de druk op de asielopvang te verlichten moeten provincies en gemeenten vanaf de tweede helft van dit jaar huisvesting vrijmaken voor 13.500 statushouders. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD) vrijdag bekendgemaakt. Statushouders kunnen mede door het woningtekort al langere tijd nauwelijks doorstromen naar een reguliere woning.

Van der Burg schrijft dat de instroom van asielzoekers in de tweede helft van vorig jaar hoger was dan verwacht. Dit komt volgens de staatssecretaris door de komst van Afghaanse evacués, die uit Afghanistan zijn gevlucht na de machtsovername van de Taliban. De prognose voor het aantal asielzoekers dat het komende halfjaar een verblijfsvergunning gaat krijgen, is vastgesteld op ruim 9.000. Momenteel verblijven rond de 13.000 vergunninghouders in asiellocaties.

Hotels

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft vrijdag gemeld dat op korte termijn ruim 2.000 statushouders uit de nachtopvang kunnen, omdat met burgemeesters is afgesproken dat deze mensen terecht kunnen in hotels en andere door gemeenten beschikbaar gestelde accommodaties.

De organisatie schrijft ook dat gemeenten gehoor hebben gegeven aan een eerder verzoek om uiterlijk 1 april 1.500 extra plekken beschikbaar te stellen aan statushouders. De burgemeesters hebben volgens COA toegezegd binnenkort nog eens achthonderd opvangplekken beschikbaar te stellen. Of en hoe de oorlog in Oekraïne het huisvestingsvraagstuk beïnvloedt, is volgens staatssecretaris Van der Burg nog niet duidelijk.