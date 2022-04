Elf minuten de tijd voor een interview

Journalisten hebben soms het voorrecht beroemdheden te ontmoeten. De groten der aarde. Wereldberoemde artiesten, topsporters of bestsellerauteurs. Invloedrijke politici of ondernemers. Maar niet zelden stellen sterren – of de entourage om hen heen, van management tot persvoorlichters en zaakwaarnemers – voorwaarden aan een interview. En die gaan soms ver.

Zo liet multimiljardair en megafilantroop Bill Gates, tevens Microsoft-oprichter, zich jaren geleden interviewen door NRC. Het gesprek mocht uitsluitend over ontwikkelingshulp gaan en onder geen beding over het bedrijf.

Dat voorwaarden stellen van alle tijden is, blijkt wel uit het relaas van NRC-muziekjournalist Jan Vollaard. In 1987 mocht hij, samen met andere Nederlandse pers, Mick Jagger interviewen in het Amstel Hotel. „Twee woorden waren taboe, had de persdame in de lift naar boven gezegd: ‘Rolling’ en ‘Stones’.” Na wat beleefd gebabbel besloot Vollaard toch de „knuppel in het hoenderhok” te gooien. Waarom had Jagger een soloplaat uitgebracht, was hij klaar met de Rolling Stones? Vollaard: „Jagger keek op zijn horloge. Twaalf minuten was hij binnen. ‘Time’s up, gentlemen.’” En hij beende zó de kamer uit.

Paradox

Vorige maand publiceerde NRC een interview met de Belgische popster Stromae, geschreven door popredacteur Amanda Kuyper. Na een pauze van zeven jaar – de artiest kampte met een psychische aandoening mede veroorzaakt door bijwerkingen van antimalariamiddel Lariam – kwam er een nieuw album uit. Een comeback. In zijn nieuwe nummers zingt hij openhartig over zijn eenzaamheid en zijn suïcidale gedachten.

Voorafgaand aan het interview kreeg Kuyper een mail met enkele „guidelines” van Stromaes management. Allereerst was het „extremely important” dat ze het album vooraf zou beluisteren. Niet onredelijk, zou je zeggen. Maar daarna kwamen er opmerkelijke „te vermijden onderwerpen”: zijn privéleven, zijn burn-out/depressie en zijn ziekte.

„Bizar”, noemt Kuyper het nog altijd. „Hij was zo veel jaren weggeweest, het was zó gek om het daar niet over te hebben. En het was ook paradoxaal: in zijn muziek legt hij juist zijn hart op tafel. Zijn liedjes zijn heftig en intiem.”

Kuyper klaagde bij de Nederlandse woordvoerder van Stromaes agentschap. Tevergeefs. „Ze zei dat ze het met me eens was. Maar dit waren de voorwaarden, hier kon ik het mee doen.”

Vervolgens werd ook de setting van het interview nog aangepast: aanvankelijk zou Kuyper de zanger live ontmoeten, maar dat werd een Zoom-gesprekje van een klein half uur. Kuyper schrijft in haar artikel: „Stromae spreekt via een videoverbinding vanaf de bank bij zijn platenlabel in Brussel. [...] Links en rechts van hem proberen pr-agenten uit beeld te blijven. De artiest [...] zit ver van de camera en zijn antwoorden zijn kort.”

Kuyper hield er een rotgevoel aan over. „Het interview kreeg een vorm waarmee ik nooit had ingestemd als ik het vooraf had geweten.” Met zo veel verboden onderwerpen en de „steriele” setting was het volgens haar „onmogelijk” om de diepte in te gaan.

‘The final cut’

Of ze het achteraf niet had moeten doen? „Tja. Kijk, als ze me bellen: je krijgt vijf minuten met Madonna. Of Beyoncé. Doe ik het dan? Ik denk van wel, ik zou te benieuwd zijn. Al is er waarschijnlijk nauwelijks eer aan te behalen.”

Het blijkt keer op keer, zeggen NRC-journalisten van verschillende redacties: hoe groter de naam van de geïnterviewde, hoe gekker de voorwaarden.

De sportredactie kan erover meepraten. Sportinterviews zijn vaak extreem kort. Danielle Pinedo kreeg eens elf minuten met tennisser Rafael Nadal, in een tl-verlichte hal met vijf mensen om hem heen. Met stervoetballer Frenkie de Jong kreeg ze een videogesprek van 17 minuten. Eén sporter wilde zich alleen door Pinedo laten interviewen als hij zich mocht terugtrekken als het eindresultaat hem niet beviel. „The final cut, heet dat”, zegt Pinedo. „Mijn co-auteur en ik zijn schoorvoetend akkoord gegaan. Ons uitgangspunt was: het moet een waarheidsgetrouwe weergave zijn van het gesprek. Dat was het uiteindelijk wel.”

Maar er zijn grenzen. Pinedo wilde een interview met een speler van het internationale vrouwenvoetbal. „Toen zeiden ze: je krijgt tien minuten, in Groningen. Daar doe ik niet aan mee.”

Dennis Boxhoorn, tot voor kort sportredacteur, kreeg eens tien minuten met Peter Sagan, de „toenmalige ster van de wielersport”. (Dat werd 11 minuut 27.) Sagans boek, dat zojuist verschenen was, moest genoemd worden, en Boxhoorn mocht geen persoonlijke vragen stellen. Niets over zijn scheiding, niets over zijn zoon. En toen begon Sagan zelf over zijn zoontje, zegt Boxhoorn.

Geven en nemen

Bij opmerkelijke voorwaarden is het wel zo transparant om die in het artikel te vermelden, net zoals Kuyper deed. Boxhoorn ging jaren terug in op een aanbod van sportmerk Nike om sprinter Dafne Schippers exclusief te interviewen. Hij kreeg 45 minuten en het gesprek mocht alleen gaan over de relatie tussen Schippers en haar coach, Bart Bennema. Boxhoorn besloot precies op te schrijven hoe het gesprek was geregisseerd door Nike.

Iets soortgelijks deed economieredacteur Stijn Bronzwaer onlangs toen hij een interview had met Sid Sijbrandij, een Nederlander in Amerika die miljardair is geworden door de beursgang van zijn bedrijf GitLab. Bronzwaer beschreef in zijn artikel heel secuur aan welke voorwaarden het interview was verbonden: hij kreeg stipt 25 minuten en er waren drie gespreksonderwerpen. „In dit geval was het functioneel om dit zo te benoemen”, zegt Bronzwaer. „Sijbrandij is namelijk obsessief bezig met het indelen van zijn tijd. Zijn hele dag bestaat uit blokken van 25, 50 of 80 minuten. Ik paste dus wel in 25 minuten.”

Bijzondere voorwaarden hoeven geen reden te zijn om van een interview af te zien, zolang er – desnoods in elf, zeventien of vijfentwintig minuten – maar interessante niet-verboden gespreksonderwerpen overblijven. En zolang de lezer maar weet waarom bepaalde vragen niet zijn gesteld. Uiteindelijk is een interview altijd een kwestie van geven en nemen, waarbij de geïnterviewde bepaalt hoeveel hij geeft, en de journalist bepaalt of dat interessant genoeg is om af te drukken.