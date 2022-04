‘Eigenlijk hebben we geen hobby’s die we delen’

Mariska: „Sinds twee jaar heb ik een biologische oogsttuin in Zoeterwoude. Dat is hard werken. Tussen maart en november ben ik zes dagen per week op de tuin, op zondag doe ik de administratie en werk ik de website bij. In december en januari rust ik uit, in februari begin ik weer met plannen maken en zaden bestellen.”

Maarten: „Ik heb twee kinderen uit een eerdere relatie, die drie tot vier dagen per week bij ons wonen. Als zij er niet zijn, ben ik ’s avonds vaak op de tuin, om te sproeien en zo. In het eerste jaar hielp ik ook met grasmaaien, onderhoud en frezen. Mijn vader is ook vaak op de tuin te vinden.”

Mariska: „De grond waarop de oogsttuin ligt, is van Maartens ouders. Zij wonen ernaast. Deze zomer trekken wij in hun woning en gaan zij in een mantelzorgwoning erachter wonen.”

Maarten: „Ik ben sinds 2014 homeopaat. Zo’n vijftig uur per week werk ik in een gezondheidscentrum in Leiden. Daarvóór was ik businessconsultant bij een bedrijf dat communicatiestromen tussen ziekenhuizen aan elkaar koppelt. Ik vond het wel leuk werk, maar het ging mij te veel over declarabele uren. Toen mijn vader reuma kreeg en zijn klachten verdwenen nadat hij contact had gezocht met een homeopaat, was mijn interesse gewekt en ben ik aan een opleiding begonnen.”

Mariska: „Ik heb eerder bijna twintig jaar in de culturele sector gewerkt, onder andere voor Oerol en het festival Duizel in het Park in Rotterdam, dat ik zelf heb opgezet. Daar kwamen steeds meer maatschappelijke kwesties aan de orde. Kun je bijvoorbeeld wel saté van plofkip serveren op een festival? Ik ben toen lezingen over duurzaam voedsel gaan organiseren.

„Maar ook als consument rezen steeds meer vragen. Ik had drie jaar lang een relatie met een boer en in die tijd ontdekte ik dat ik helemaal geen stadsmeisje was, maar heel gelukkig werd van stampen door de modder. De relatie strandde, maar de interesse in de voedselketen bleef.”

Poelierswagen

Maarten: „Het heeft vier jaar geduurd voordat ik als homeopaat een normaal inkomen verdiende. In die tijd ben ik gescheiden. Om wat bij te verdienen, werkte ik twee tot drie dagen per week in de poelierswagen van een vriend op de Haagse markt. Dat was een prettige fysieke afwisseling met het denkwerk als homeopaat.”

Mariska: „Na mijn tijd op de boerderij heb ik nog even een projectbureau gehad op het gebied van bewustwording over voedsel. Maar dat was vooral computerwerk. Toen leerde ik Maarten kennen.”

Maarten: „Mariska wilde heel graag iets met haar handen doen. De grond van mijn ouders bood een geweldige kans.”

Mariska: „Maarten stimuleerde me om op mijn veertigste een carrièreswitch te maken. De timing was perfect: net vóór corona. Met de tuin kon ik tijdens de crisis omzet maken, dat was in de culturele sector niet meer gelukt. Klanten betalen per seizoen een vast bedrag, in ruil daarvoor mogen ze dertig weken lang groenten oogsten.”

Maarten: „De klanten oogsten zelf, zodat ze zien dat niet alle groente perfect is en dat een oogst weleens kan tegenvallen.”

Mariska: „Zo leren ze de risico’s van het tuindersvak kennen. En ze zien wat groente kost, want na elk seizoen krijgen de klanten inzicht in mijn boekhouding. Tot nu toe heb ik niks verdiend.”

Maarten: „Dat komt doordat er in het begin veel investeringen gedaan moesten worden: een frees, een trekkertje, schoffels …”

Mariska: „Best spannend, al die uitgaven. Voorheen had ik alleen een pc. Ik begon met 40 gezinnen, dit jaar heb ik er 160. Er is ook een groep mensen uit een Leidse kerk die wekelijks komt oogsten voor de voedselbank. De bedoeling is dat ik dit jaar wat ga verdienen.”

Een dag vissen

Mariska: „In het hoogseizoen is het niet mogelijk om samen even op vakantie te gaan, want dan moet ik vervanging regelen en ik vind het nu nog moeilijk om de tuin los te laten. Maar deze zomer gaan we het wel een keer doen.”

Maarten: „Eigenlijk heb ik hetzelfde met mijn praktijk. Ik werk wel samen met andere homeopaten, maar kan mijn eigen patiënten heel moeilijk aan een ander overlaten. Dus eigenlijk heb ik altijd dienst. Ik ga wel een paar keer per jaar een dag vissen met mijn broer.”

Mariska: „Daar vind ik niks aan. Eigenlijk hebben we geen gedeelde hobby’s. Zelf maak ik graag langeafstandswandelingen met een vriendin.”

Duitse herders

Maarten: „Ik fokte ooit Duitse herders en ik heb ook bewakingshonden getraind, tot in Nigeria aan toe. Maar daar ben ik mee gestopt toen ik kinderen kreeg en mijn praktijk drukker werd.”

Mariska: „Werk is voor ons beiden een passie. Maarten wil zelfs nooit met pensioen.”

Maarten: „Het is te leuk om mee te stoppen. Ook omdat ik het doe uit idealisme. We willen met ons werk allebei laten zien dat dingen anders kunnen. Dat het geen hobby is, maar een vak waar je een modaal inkomen mee kunt verdienen.”

Mariska: „Ja, ik ben niet met de tuin begonnen omdat ik de beste slateler ter wereld ben, maar omdat ik geloof in duurzame landbouw.”

Maarten: „We moeten er alleen wel voor waken dat we genoeg tijd hebben om bij te komen van het harde werken, voor elkaar en voor sociale contacten.”

Hoe doen zij het? Wonen Mariska en Maarten en zijn kinderen wonen in een huurhuis op een industrieterrein in Zoeterwoude-Rijndijk, op drie minuten fietsen van Mariska’s tuin. Deze zomer verhuizen ze naar de woning van Maartens ouders, naast de tuin. Zijn ouders gaan in een mantelzorgwoning wonen achter hun huidige huis. Vervoer Maarten gaat op de fiets naar zijn werk in Leiden. Mariska heeft een bestelbusje om spullen in te vervoeren. Hun ‘gewone’ auto hebben ze verkocht, omdat ze die niet meer nodig hadden. Vakantie In januari zijn Maarten en Mariska samen een week naar de Weerribben geweest. Deze zomer willen ze ook nog even weg. Maarten droomt van een huisje in Zweden of op een andere stille plek, voor ‘later’. Boodschappen Mariska en Maarten eten groenten uit eigen tuin en halen andere biologische boodschappen bij een online supermarkt met Nederlandse producten. Hulp Mariska krijgt in de tuin hulp van vrijwilligers. Sparen Ze sparen voor hun nieuwe huis, dat moet worden verduurzaamd en waarvan de zolder moet worden verbouwd. Op de lange termijn wil Mariska de tuin, die ze nu pacht van haar schoonouders, graag kopen. Grote uitgave De dakkapel die op het nieuwe huis komt en een bestelbus voor Mariska.