Na een telefoontje kan ik al snel terecht bij de huisartspraktijk om mijn oren uit te laten spuiten. In de wachtkamer staat een radio op een tafel afgestemd op een regionale zender. „Je bent mijn allerliefste speklap”, hoor ik uit de luidspreker, gevolgd door een lied over een gehaktbal.

Als vrouw en vegetariër zit ik met mijn volle oren te klapperen…

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl