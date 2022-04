Afgelopen week was het onrustig in Peru. Mede door de oorlog in Oekraïne, stegen de prijzen voor brandstof flink - met protesten tot gevolg. Daarbij kwamen zeker vier mensen om het leven. Een eerder deze week ingestelde avondklok in de hoodstad Lima werd door veel demonstranten overtreden. President Pedro Castillo trok deze een dag later alweer in. Op deze foto wordt een gewonde demonstrant in Lima geholpen.

Foto Aldair Mejia / EPA