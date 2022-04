Dit is beslist niet de mooiste liefdeszin uit de Nederlandse literatuur

Wij Nederlanders zijn geen volk van Casanova’s; liefde en passie is bij ons de naam van een broodsoort en niet van onze volksaard. In bed gaat het misschien nog wel maar wat we elkaar daar, tijdens het romantische etentje, in de hooiberg of bij het sexting in het oor fluisteren houdt niet over.

We wisten al van dit vale gebrek maar het staat nu wel definitief vast sinds de CPNB het onzalige idee opvatte om 1.500 Boekenbalgangers te vragen naar de mooiste liefdeszin uit de Nederlandse literatuur. En zie, het neusje van de literaire zalm heeft namens het Nederlandse volk gesproken. Het werd een zin uit Arthur Japins roman Een schitterend gebrek, bestseller op eindexamenlijstjes, die als volgt luidt: „Dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was.”

Rob Schouten is dichter en schrijver.

Vergis ik me of rammelt die zin, los van de inhoud, nogal, een beetje zoals het beruchte, inmiddels tot ironische wanklank gezonken Koningslied: „De dag die je wist dat zou komen”? Het kan allemaal net volgens de regels maar fraai is het niet en dat zou toch wel de primaire verdienste van een goede liefdeszin moeten zijn: dat hij mooi klinkt.

Struikgewas

Laten we de zaak eens nader bekijken. In de eerste plaats is de uitverkoren zin natuurlijk te lang, een mooie liefdeszin moet een oneliner zijn, geen struikgewas van hoofd- en bijzinnen waar de liefdespartner geen wijs uit wordt. Wat bedoel je nu eigenlijk, Jan?

„Dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was”, klinkt vooral als knullige vleierij die beter gediend zou zijn met een kort en krachtig: onderschat jezelf niet zo.

En dan dat onverdraaglijk moekeachtige ‘lieverd’, een halfdood woord dat ik zelf juist gebruik als ik het nauwelijks meen en iets van iemand gedaan wil krijgen – een misbruik waarin ik bevestigd word door het vele kijken naar thrillers als Vera (op RTL8), de rechercheur die zelfs de ergste moordenaars nog aanspreekt met „love”: „Lieverd, waar was je die avond tussen vijf en zeven?”

Dat jij nu met die ander gaat, dat maakt me kwaad Elly de Waard

Trouwens, wat is een ware liefdeszin eigenlijk? Is dat niet ook een zin doordrenkt van bijvoorbeeld jaloezie zoals deze kraker uit het werk van Elly de Waard: „Dat jij nu met die ander gaat, dat maakt me kwaad.” Zoiets zou natuurlijk veel raker zijn dan al die brave feelgood liefdesbetuigingen, een pisnijdige liefdeszin!

Ook de strekking van Japins zin stemt niet tot amoureuze vreugde, het gaat eigenlijk meer om een hart onder de riem dan om ware liefde, om voer voor therapeuten: heus, je bent beter dan je zelf denkt. Zo te zien heeft de Nederlandse minnaar of liefhebber meer behoefte aan een herderlijk woordje dan aan een onweerstaanbare liefdesverklaring.

Obligaat maar ontroerend

Nee hoor, dit is beslist niet de mooiste liefdeszin uit de Nederlandse literatuur, wat ze er op het Boekenbal ook van vinden. En heus, de Nederlandse literatuur heeft wel degelijk aanvaardbaarder liefdeszinnen opgeleverd. Een paar aardige voorbeelden staan ook in de top tien van de CPNB, zoals het weliswaar obligate maar toch altijd ontroerende liefdesgehakkel van Herman Gorter: „Zie je ik hou van je, ik vin je zo lief en zoo licht”, en ook deze lekker bloemrijke en daardoor juist doeltreffende Hugo Claus-zin: „Ik schrijf je neer op papier, terwijl je als een boomgaard in juli zwelt en bloeit.” Kijk, dat doet de hormonen tenminste gloeien.

Zie je ik hou van je, ik vin je zo lief en zoo licht Herman Gorter

Ik schrijf je neer op papier, terwijl je als een boomgaard in juli zwelt en bloeit Hugo Claus

Als het er dan toch een moet worden, dan liever deze.

Het hele idee is natuurlijk hartstikke fout. Er is helemaal geen allermooiste liefdeszin en er bestaat ook geen werkelijke kwaliteitsstrijd tussen alle mogelijke liefdesverklaringen en amoureuze hartenkreten. Zou je extatisch, incoherent gemompel of geschreeuw kunnen vergelijken met het quasi-rationele sussen van een onzekere partner? Petrarca’s gepassioneerde „Ik hoop en vrees, ik gloei en ben van ijs” mag er wezen. Maar is het ook werkelijk mooier, adequater, toepasselijker, liefdevoller dan Szymborska’s bedachtzame „Gelukkige liefde. Is dat normaal, verdient dat respect, heeft dat nut”?

Ik hoop en vrees, ik gloei en ben van ijs Petrarca

Gelukkige liefde. Is dat normaal, verdient dat respect, heeft dat nut? Wisława Szymborska

Maar er is geen houden aan, er heerst in de Nederlandse kunst en cultuursector een akelige do as the Romans do-competitiesfeer, aangemoedigd en gesterkt door tv-programma’s als Maestro, Project Rembrandt, het inmiddels gecancelde The Voice of Holland en natuurlijk Studio Sport: iemand moet de mooiste, beste, liefste zijn. En er wordt niet meer geluisterd naar wat de wijze componist Béla Bartók er ooit over zei: competitie is iets voor paarden, niet voor kunstenaars.

