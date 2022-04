Diplomatiek geschil tussen Marokko en Spanje ten einde, grenzen weer open

De zee- en landgrenzen tussen Marokko en Spanje zijn weer open. Donderdag legden de Marokkaanse koning Mohammed VI en premier Pedro Sánchez van Spanje tijdens een ontmoeting in de Marokkaanse hoofdstad Rabat een diplomatieke ruzie van een jaar bij. Het is tijd voor een „nieuwe fase”, vonden ze. Goed nieuws, voor de grofweg drie miljoen Europese Marokkanen die doorgaans hun zomer onder de Noord-Afrikaanse zon doorbrengen.

De ruzie ontstond nadat bleek dat Spanje de met corona besmette Polisario-coryfee Brahim Gali had opgevangen in een Spaans ziekenhuis, zonder Rabat daarvan op de hoogte te stellen. De Polisario is een onafhankelijkheidsbeweging in de Westelijke Sahara — dat gebied was tot 1975 in Spaanse handen, maar wordt sindsdien door de Marokkanen beschouwd als eigen grondgebied.

Marokko reageerde op de Spaanse actie door onder meer zijn ambassadeur in Madrid terug te roepen. Ook liet het land ongeveer achtduizend migranten door richting de Spaanse enclave Ceuta, in Noord-Marokko.

Opvallende draai

Vorige maand zette Sánchez een grote stap richting een oplossing van het conflict door een autonoom plan van Marokko over de Westelijke Sahara te steunen. Een opvallende draai, want Spanje had zich — in lijn met de internationale gemeenschap — daarvoor altijd tegen Marokkaanse zeggenschap over de regio verzet.

Algerije, dat Polisario steunt, nam het Sánchez niet in dank af en riep zijn ambassadeur uit Spanje terug. De oplopende spanningen tussen Algerije en het Zuid-Europese land zijn onder meer pikant omdat Algerije een deel van het door Spanje gebruikte gas levert.

Desalniettemin bleef Sánchez donderdag bij zijn standpunt en herhaalde hij zijn steun voor Marokkaanse autonomie over de Westelijke Sahara. Dat levert hem in eigen land veel kritiek op, onder meer omdat hij de Saharanen, die een grote gemeenschap vormen in Spanje, in de steek zou laten.