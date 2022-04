Dierentuin in oorlog: olifanten zijn het bangst

Olifanten zijn het bangst, dat komt door hun goede gehoor. Wolven hebben geen moeite met het geknal, dat vinden ze zelfs spannend. En zebra’s zijn gevoelige zielen. Igor Beljakov, directeur van de dierentuin in Odessa, weet inmiddels: bij luchtalarm extra lief zijn voor de zebra’s.

Beljakov is zestig. Een beer van een vent met wit haar en een brilletje. Toen de oorlog begon, liet hij zijn vrouw thuis achter en vertrok hij naar zijn dierentuin. Daar overnacht hij nu, samen met zijn reusachtige Zuid-Afrikaanse waakhond Godric.

IJsbergsla

De dierentuin is goed bevoorraad. Lokale slagers leveren nog altijd vlees. Restaurants in de omgeving doneren ijsbergsla en fruit. Ook de internationale dierentuingemeenschap schiet te hulp. De Europese Vereniging voor Dierentuinen en Aquaria (EAZA), die zetelt in het Amsterdamse Artis, zamelde een miljoen euro in voor Oekraïne. Dierentuinen in Warschau, Praag, Berlijn en Talinn stuurden Beljakov droogvoer en medicijnen.

De Russen bestoken Odessa vrijwel dagelijks met raketten. Veel mensen ontvluchtten de stad, vaak kwamen ze hun huisdieren bij de dierentuin onderbrengen. Beljakov kon geen nee zeggen. De afscheidsscènes waren ontroerend: „Ik heb volwassenen in tranen zien uitbarsten. Ze zoenen hun dieren gedag alsof het mensen zijn.”

En nu staan de kantoorvertrekken naast de kassa vol kooien met parkieten, papegaaien, hamsters en konijnen. Honden en katten gaan naar een asiel in de buurt. Beljakov houdt een register bij met telefoonnummers van de baasjes en verzamelt ook de instructies die de huisdieren meekregen. Een meisje schreef twee pagina’s vol over haar chinchilla’s, inclusief een brief voor de diertjes: „Maak jullie geen zorgen, we komen jullie snel weer halen.”

Hart onder de riem

Soms dwalen Beljakovs gedachten af naar dierentuinen die het slechter hebben. Ten noorden van de hoofdstad Kiev zat een dierentuin wekenlang zonder elektriciteit en water. Veel dieren kwamen om van de honger. In Charkov is een dierentuin gebombardeerd door de Russen. Zeker drie verzorgers en talloze dieren kwamen om het leven. Twee leeuwen, twee tijgers en drie jaguars zijn inmiddels geëvacueerd naar een andere dierentuin in een veiliger deel van Charkov. Beljakov bood opvang in Odessa aan.

Zelf wil hij niets van evacuatie weten. „Als de Russen komen, blijven we hier”, bezweert hij me. Door er voor zijn dieren te zijn, gelooft hij, steekt hij de inwoners van Odessa een hart onder de riem: „Ik wil de mensen laten zien dat we niet bang moeten zijn.” Recent heropende hij zijn dierentuin en dat was een razend succes. Op de eerste dag kwamen er vierduizend bezoekers. Ze hadden geluk, want juist die dag werd er een kalfje geboren bij de Hongaarse koeien. „Iedereen stond te klappen.” Hoe het kalf heet? ‘Javelin’, naar een bekend type Amerikaanse antitankraket.