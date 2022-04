De nieuwe Tom Dumoulin stelt grenzen

Het is dan wel niet de grootste koers, eentje twee categorieën onder de World Tour-wedstrijden, maar nu Tom Dumoulin in de finale van de Volta Limburg Classic in zijn geboortestreek rijdt, wil hij winnen ook. Al een paar keer is hij in de aanval gegaan op een van de 38 klimmetjes op het parcoours, hij rijdt in een kopgroep van zes naar de finish en hij wil gaan sprinten om de zege.

Maar op ruim twee kilometer van de streep voelt hij: lekke band. Binnen een halve kilometer is het rubber leeggelopen, op de velg rolt hij over de laatste kasseien richting de finish in Eijsden. Dumoulin besluit het erbij te laten. Veilig naar de streep, niet vallen. Hij wordt zesde.

Het resultaat van vorige week zaterdag past in het seizoen van Dumoulin, dat nog niet loopt zoals gehoopt. In de UAE Tour in februari versloeg hij nog wel Tadej Pogacar in een tijdrit, maar daarna kreeg hij last van zijn rug en kon hij geen rol spelen in het klassement. In aanloop naar de Strade Bianchi liep Dumoulin het coronavirus op, dat hem vijf dagen velde. In de Ronde van Catalonië moest hij in de derde etappe afstappen omdat hij nog niet voldoende hersteld was van het virus.

En dat terwijl hij juist een goede voorbereiding had gehad, vertelt Dumoulin in aanloop naar de Amstel Gold Race van deze zondag. Om de sleur van jaarlijkse trainingskampen te doorbreken was hij, mede door de goede ervaringen van Annemiek van Vleuten, deze winter voor het eerst naar Colombia afgereisd voor een trainingsweek. „Dat was heel mooi. De mensen daar zijn fietsgek, het was alsof de helft van de bevolking wist wie Tom Dumoulin was.”

Alles staat dit seizoen in het teken van de Giro d’Italia, de ronde die in hij 2017 won. Daar wil Dumoulin een goed klassement rijden. Ondanks de verstoorde aanloop staan die ambities „nog recht overeind”, zegt hij. „Ik maak me geen zorgen dat ik daar goed kan zijn. De trainingsmethoden van tegenwoordig zijn zo goed geworden, dat je met alleen maar training meteen in topvorm aan de start kunt staan. Kijk maar naar Mathieu van der Poel.”

Twijfels

Sinds 2018, het jaar waarin hij tweede werd in zowel de Giro als de Tour de France, heeft Dumoulin nauwelijks meer op de toppen van zijn kunnen gepresteerd. Blessures, valpartijen, twijfels en overtraindheid speelden hem parten. Het bracht hem in januari 2021 tot een abrupte retraite. Het plezier was weg, het lichaam oververmoeid, hij stopte volledig met fietsen.

Bij de Amstel Gold Race, de Limburgse semi-klassieker die hij als klein jongetje langs zag komen, begon het vorig jaar april weer te kriebelen. Dumoulin wilde de koers weleens „van de andere kant” meemaken en kreeg prompt een uitnodiging van koersdirecteur Leo van Vliet om bij hem in de auto plaats te nemen. Van Vliet: „In de auto zei Tom zo vaak dat hij nog niet wist wat hij zou gaan doen, dat ik na tien minuten dacht: die gaat weer fietsen.” Dumoulin keerde in juni terug in het peloton.

Hij wil er dit seizoen achter komen of hij het nog steeds in zich heeft om ronderenner te zijn. Daar heeft hij soms wel zijn twijfels over, geeft hij toe; het is lang geleden dat hij het voor het laatst heeft laten zien. Maar zijn zilveren medaille op de olympische tijdrit afgelopen zomer jaar heeft hem gesterkt in zijn zelfgeloof. „Dat was mijn bewijs dat er nog een speciale wielrenner in mij zit.”

De laatste jaren zag Dumoulin een nieuwe generatie toprenners opstaan. Hij kijkt met bewondering naar Van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogacar. „Zij hebben, nog veel meer dan ik ooit heb gehad, een gigantische bewijsdrang om overal en in alles de beste te willen zijn.” Hij wil zich graag met de nieuwe garde meten in de grote rondes, zegt de 31-jarige Dumoulin. „Nog maar een paar jaar geleden wilde ik vooral laten zien wat ik allemaal kon op een fiets. Dat heb ik nu minder. Ik vind het nu heel interessant om te kijken of ik nog in staat ben een goed klassement te rijden tegen al die jonge mannen.” Zelf denkt hij „nooit zo goed geweest te zijn geweest als Pogacar is”. Toch hoopt hij de Sloveen op een goede dag te kunnen verslaan, zoals laatst in de tijdrit in de UAE Tour.

Huilende renner

Sinds zijn rentree is er een last van hem afgevallen, zegt Dumoulin. In de maanden dat hij geen prof was, had hij zo’n fantastische tijd dat hij weet dat het alternatief geen probleem voor hem is. „Daardoor kan ik nu meer genieten van mijn profbestaan.”

Toen hij zijn terugkeer aankondigde, liet Dumoulin weten dat hij van plan was dingen anders te gaan doen. Hij wilde niet meer iedereen tevreden houden, of het achterste van zijn tong laten zien in gesprek met de media. Bijna een jaar later is Dumoulin nog altijd even vriendelijk en zegt hij nog steeds zinnige dingen, maar als hem – in gesprek met vier journalisten– wordt gevraagd naar zijn mentale begeleiding, is hij resoluut. „Dat is iets persoonlijks, daar heeft de rest van de wereld niks mee te maken.” Een voorbeeld zijn voor anderen, als topsporter met mentale problemen, ziet hij ook niet zitten. „Als jij doodmoe en overtraind bent, krijg je ook mentale problemen.” Even later staat hij op. „Ik vind het mooi geweest, ik ga er vandoor.”

Bij zijn ploeg Jumbo-Visma zien ze een andere Dumoulin dan voor zijn zelfverkozen pauze. „Tom is een stuk meer ontspannen, hij maakt zich over veel minder dingen druk”, zegt Mathieu Heijboer, tot vorig jaar trainer van Dumoulin. De renner zoals die in de NOS-documentaire Code Geel te zien was – huilend van de zadelpijn en elke dag twijfelend over zijn zadel en materiaal tijdens de Tour van 2020 – is niet meer. Heijboer, inmiddels performance manager bij Jumbo-Visma, zegt dat Dumoulin de tijd heeft genomen om te bedenken hoe hij zijn sport wil beleven. „Dat hij dat nu goed onder woorden kan brengen, is de grote winst van zijn break.”

Waar Dumoulin voorheen alle trainingen uitvoerde die op het schema stonden – omdat dat zo hoorde – doet hij dat nu alleen wanneer hij zich er ook goed bij voelt, zegt Heijboer. „Als dat niet het geval is, dan draait hij zich om en gaat hij naar huis. Hij geeft duidelijker zijn grenzen aan en neemt meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen proces.”

Het trainingskamp in Colombia was daar een voorbeeld van, zegt Heijboer. „Tom heeft iets avontuurlijks in zich. Dit paste daarbij. Hij wilde het anders doen, omdat hij voorzag dat hij anders het plezier in het fietsen weer zou verliezen. We hebben het trainingsplan echt op hem aangepast, omdat we uiteindelijk hetzelfde doel hebben: zo goed mogelijk presteren.”

Duizelig

De prestaties laten dit jaar nog op zich wachten. Dumoulin leek er vorige maand helemaal klaar mee te zijn nadat hij was afgestapt in de Ronde van Catalonië. De cameraman die dat moment vastlegde, werd door Dumoulin met een wegwerpgebaar gemaand door te rijden. „Het ging niet meer en ik was duizelig, dus ik had even geen zin in die camera.”

Het voorjaar loopt anders dan hij zich had voorgesteld, geeft Dumoulin toe. „De afgelopen weken heb ik het fietsen niet zo leuk gevonden. Ik heb koersen nodig als bevestiging, daar doe ik het allemaal voor. Zonder wedstrijden is het echt minder leuk. Maar daar is niks mis mee.”

Want bang dat hij het plezier in het fietsen opnieuw volledig kwijtraakt, is hij niet meer. „Ik bekijk het niet meer zo moeilijk. Als dat gevoel zou terugkeren, dan stop ik toch lekker. Ik weet nu hoe dat is.”

Koersdirecteur Leo van Vliet zegt wel het te betwijfelen of Dumoulin kan terugkeren op zijn oude niveau. „Maar ik heb het idee dat Tom zich daar veel minder zorgen om maakt. Dat is het grote verschil.” Bij Jumbo-Visma zijn ze er van overtuigd dat Dumoulin „nog altijd heel goed kan zijn”, zegt Heijboer. „Hij is weerbaarder geworden. Tegenslag hoort er nu eenmaal bij en Tom gaat daar nu veel beter mee om. Hij weet waarvoor hij het doet. Tom kan absoluut nog een factor zijn in het algemeen klassement van een grote ronde.”

Eerst zondag de Amstel Gold Race. Dumoulin vroeg zelf aan de ploegleiding of hij deze koers mocht rijden, ook al is het – vanwege het verstoorde voorjaar – waarschijnlijk nog te vroeg voor een topprestatie. Voor het eerst in zes jaar rijdt Dumoulin weer mee in zijn thuiswedstrijd, en hij hoopt erbij te zijn in de finale als onder meer de Gulperberg beklommen moet worden. Hij verheugt zich vooral op de rijen publiek langs de kant. „Ik dacht altijd dat ik voor mezelf fietste, en vond het bijzaak dat mensen ervan genoten”, zegt Dumoulin. „Maar het doet me toch meer dan ik dacht dat de toeschouwers terug zijn. Ik vind het echt mooi om met iets bezig te zijn dat gewaardeerd wordt door zoveel mensen.”