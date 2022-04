De Mercedes EQB is geen zwakke broeder en geen hoogvlieger

Voor bepaalde auto’s heb je zonder sluitend alibi een zwak. Mijn guilty pleasure was de Mercedes GLB. Als suv is hij bij voorbaat onverdedigbaar. Maar de testauto reed heerlijk, was als diesel onwaarschijnlijk zuinig, presenteerde zich beschaafd en bleek ondanks zijn vrij bescheiden maten zo royaal dat in de kofferruimte plaats was voor twee extra stoelen. Waarmee het eigenlijk een people mover in het kielzog van de mpv werd, de verdwenen personenbus voor grote gezinnen.

Maar ja, die diesel. Al liep hij 1 op 23 en voldeed hij aan de moordendste emissie-eisen: daar kon je echt niet meer mee aankomen. Mijn hart huilt om de neergang van de diesel. Zijn makers hebben met het sjoemeldrama grandioos zijn glazen ingegooid en hun zonden indrukwekkend kundig maar te laat weer goedgemaakt, waardoor het hoogtepunt van zijn ontwikkeling nu samenvalt met zijn einde. Probeer zo’n auto over vijf jaar eens te verkopen, met het totaalverbod voor de verbrandingsmotor in zicht. Kansloos.

Je kon zo’n GLB natuurlijk met benzinemotor krijgen. Maar pas nu hij er in Mercedes’ EQ-gamma voor de elektrische modellen ook met stekker is, kan ik hem zonder schuldgevoel omhelzen. Áls hij goed genoeg is. En? De EQB 300 4Matic volgt in ecologisch perspectief de lijn van eerdere EQ-modellen, de enorme EQS met nadruk uitgezonderd; hij is geen zwakke broeder en geen hoogvlieger. De verbruikscijfers landen volgens verwachting in de middenmoot.

Vorm en gewicht

Na 225 kilometer rustig cruisen op een gure dag met wind tegen kom ik uit op een gemiddelde van 22 kWh per 100 kilometer. Voor zijn genre is dat redelijk. Met de notoir inefficiënte tweemotorige Volvo’s en Polestars was je onder vergelijkbare condities op 28 kWh geëindigd. Niettemin: het blijft 25 procent meer dan het gemiddelde verbruik onder vriendelijker omstandigheden. Van Den Haag naar Groningen schopte de EQB het bij hogere temperaturen en wind mee tot 17,6 kWh. Dat enorme verschil moet je ongeacht de luchtweerstandscoëfficiënt toch mede herleiden tot de vorm en het gewicht. Bij zo’n hoge, zware suv – deze doet 2.100 kilo – zullen de verbruiksverschillen altijd groter zijn dan bij een lage, lichte auto. Het maakt dat de gemiddelde actieradius niet op de beloofde 419 maar op grofweg 350 kilometer zal uitkomen, genoeg maar voor een 66kWh-batterij geen topscore.

Plan B is voor 56 mille de instap-EQB, de 250. Die haalt volgens de WLTP-norm uit dezelfde accu 469 kilometer, en is met 190 pk sterk genoeg. Vermogen is bij dit soort auto’s toch bijzaak. Doe die dan, als je doof wilt blijven voor het feit dat je voor onder de veertig mille elektrisch rijdt in een Koreaan die net zo ver komt bij een lager verbruik. De meerwaarde van de achtduizend euro duurdere EQB 300 of het topmodel 350 is gering, al hebben ze standaard de vierwielaandrijving die de 250 moet ontberen. De uitrusting is in de basisversie goed genoeg en opties kosten bij dit merk de hoofdprijs.

Echt waar, Mercedes? Geen adaptieve cruisecontrol in een suv van bijna 80.000 euro? Correct. Voor hun uitgekookte vrekkenstrategie hebben de Duitsers het woord Aufpreispolitik. De methode werkt zo. Je hangt een relatief bescheiden prijskaartje aan je auto. Dat valt mee, denkt de klant. Pas bij de dealer ontdekt hij dat er standaard lang niet alles op zit wat de buurman wel heeft. Vervolgens trekt de verkoper alles uit de kast om hem de hele optielijst te laten aanvinken. Dat gaat altijd goed. Geld heeft de Mercedes-koper toch wel, en hij laat wat graag zien dat hij het heeft. Dus die zegt ja en amen tot de rekening voor zijn standaard 68 mille kostende 300 4Matic AMG Line met smartphone-integratie, panoramaschuifdak, antidiefstalpakket, Premium Plus II-pakket en nog wat kleinigheden is opgelopen tot 79.797 euro en 30 cent.

Voor dat geld zal de EQB je ecofeestje niet verpesten. Ik laadde 21,19 kW stroom in een kwartier, alweer een redelijk gemiddelde. De bij de snellader geregistreerde pieksnelheid van 85 kWh valt naast de 200 van de EQS weliswaar karig uit, je huis in Frankrijk haal je met een beetje planning heus wel.

Verder houdt de EQB de ongemakkelijke, tegen alle esthetische principes indruisende aantrekkingskracht van de GLB. Hij blijft die sympathieke, onopdringerige mensenvriend. Nu hij aan de goede kant van de geschiedenis staat, kan ik hem zijn suv-zijn bijna helemaal vergeven. Bijna.

Mercedes EQB 300 4Matic AMG Line

Motor elektromotoren (2) Vermogen 228 pk Koppel 390 Nm Aandrijving voor en achter Transmissie automaat Topsnelheid 160 km/u Acceleratie 0 – 100 8 seconden Verbruik gemiddeld 18,3 kWh/ 100 km (fabrieksopgave) CO 2 -uitstoot 0 g/km Energielabel A Basisprijs EQB 250 56.408 euro Prijs testauto 79.797,30 euro