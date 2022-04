Nieuwe wet beschermt kleine leveranciers niet tegen keiharde supermarktinkopers

‘Ik heb er fysiek last van. Als ik een onderhandelingsgesprek met de inkopers van een supermarkt heb, slaap ik er weken van tevoren nauwelijks van.” Aan het woord is Oos Kesbeke. Zijn bedrijf Kesbeke levert al meer dan zeventig jaar tafelzuur als augurken en zilveruitjes aan een groot aantal supermarkten. „De machtsverhouding tussen supermarkten en de kleinere leverancier is scheefgegroeid. De supermarkten concurreren zichzelf kapot”, vindt Kesbeke. En daar zijn hun leveranciers de dupe van. Wat hem betreft, houdt die prijzenoorlog een keer op.

Kesbeke staat niet alleen. NRC benaderde meer dan zeventig kleinere leveranciers om te praten over hun ervaringen met supermarkten en de Wet oneerlijke handelspraktijken (OHP) in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen. Deze wet, nu bijna een half jaar van kracht, is volgens de overheid bedoeld om „de onderhandelingspositie van boeren, tuinders en vissers tegenover grotere en geconcentreerde marktpartijen te versterken”.

Ruim twintig leveranciers wilden hun ervaringen delen. Sommigen met naam en toenaam, anderen alleen op basis van anonimiteit – uit vrees voor repercussies.

NRC zag documenten van hen in waaruit stelselmatige overtreding van de wet blijkt. Die verbiedt afnemers bijvoorbeeld te laat te betalen, te vragen om een kostprijsberekening of te dreigen met sancties. Nagenoeg alle geïnterviewde leveranciers konden hiervan voorbeelden noemen.

Grondstoffen duurder

Zeker nu door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne veel grondstoffen snel flink duurder zijn geworden, is bij de afnemers de noodzaak toegenomen hun prijzen te verhogen. Maar supermarktinkopers reageren vaak afwijzend.

Een kleine leverancier van zuivelproducten vertelde dat een inkoper vorig jaar vroeg naar een kostprijsberekening. „Ik moest tot op de cent inzichtelijk maken waar de nieuwe, hogere prijs voor ons product op gebaseerd was. Zo niet, dan zouden de gevolgen voor ons zijn.”

Overigens bestaat al sinds 2008 een Wet oneerlijke handelspraktijken. Die kreeg vorig jaar gezelschap van een uitgebreide versie voor de ‘landbouw- en voedselvoorzieningsketen’. Voor de bekendheid blijkt het niet te hebben geholpen. Geen enkele leverancier wist van het bestaan af – laat staan dat ze denken dat de regelgeving heeft geholpen.

Laurens Sloot, hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel aan de Rijksuniversiteit Groningen, plaatst kanttekeningen bij de negatieve ervaringen van de leveranciers: „Je bepaalt uiteindelijk zelf hoe ver je met je prijs wil zakken als leverancier. De onderhandelingen met supermarktketens gaan vaak op het scherp van de snede, maar in de foodsector gaat zelden een fabrikant failliet. Ik denk dat de onderhandelingen overwegend hard maar fair zijn.”

Sloot ziet wel dat de heftige prijsstijgingen door de Oekraïne-crisis „nu echt pijn gaan doen”, maar: „Dat is niet alleen in deze sector zo.”

Het gedrag van inkopers draait soms 180 graden wanneer onderhandelingen aanbreken

Prijsdruk

Het overgrote deel van de geïnterviewde leveranciers heeft veel moeite met de prijsdruk die de supermarkten opleggen. Want, zeggen ze, als een leverancier hogere kosten niet kan doorberekenen, gaat dat ten koste van innovatie of financiële buffers. Of erger: „Bezuinigen op het productieproces om als bedrijf te kunnen overleven, kan misschien wel leiden tot gezondheidsrisico’s”, stelt een leverancier. Ook toon en vorm van de onderhandelingen blijken pijnpunten. Een leverancier van diervoeding zegt zich behandeld te voelen als een „straathond”. Volgens hem kan de relatie met een supermarktinkoper maandenlang vriendelijk verlopen, tot er nieuwe afspraken over prijzen en volumes moeten komen. Ook anderen ervaren dat het gedrag van supermarktinkopers soms 180 graden draait wanneer onderhandelingen aanbreken.

Guido Teekamp, commercieel directeur bij koffieleverancier TB Brown, herkent die verhalen. „Het is een keiharde wereld. Inkopers bij supermarkten moeten forse doelen halen. Voor hen ben je slechts een vakje in een spreadsheet. Grote producenten kunnen nog met de vuist op tafel slaan bij onderhandelingen, maar als je klein bent, is dit zinloos.”

Niet toegeven aan de eisen van de supermarkt, denken veel leveranciers, komt als een boemerang bij je terug. Dat je die klant dan kwijt bent, noemen ze een zeer realistisch scenario.

Kleine leveranciers, legt Harm Jan van Dijk uit, oprichter van het duurzame vismerk Fish Tales, staan „vol passie en emotie” in het vak. „Zeker als ze net zijn begonnen. Zij geloven zó in hun eigen product dat zij niet snappen dat supermarkten niet altijd overal voor open staan. Deze kleinere leveranciers trekken het zich vaak te persoonlijk aan. Of je klein of groot bent, bepaalt het gesprek. Bij volwassen spelers hoort een volwassen spel. Dat moet je leren spelen.”

Overtredingen melden

Toezichthouder op naleving van de Wet OHP is de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Leveranciers kunnen overtredingen bij haar melden, desgewenst anoniem. Ze kunnen daarnaast kwesties aankaarten bij de Geschillencommissie Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw- en Voedselvoorzieningsketen.

Of zo’n stap de moeizame relatie met grote afnemers verbetert, is maar de vraag. Koffieleverancier Teekamp: „Ik denk dat maar weinig leveranciers het aandurven naar de ACM of de geschillencommissie te stappen. De supermarkt zal je niet direct uit het schap halen, maar ik kan mij voorstellen dat je het in latere onderhandelingen terugkrijgt.”

De zuivelfirma die de inkoper zijn kostprijsberekening moest leveren en een dreigende waarschuwing kreeg, heeft dit niet gemeld bij de ACM. „Ik geloof niet dat dat het beste is voor ons bedrijf. Onze afhankelijkheid is te groot om het te laten escaleren. De waarschuwing was duidelijk. Wat gaat zo’n supermarkt doen als ze erachter komen dat ik anoniem bij de ACM heb geklaagd?”

De ACM laat desgevraagd weten de vrees voor repercussies bij melding te begrijpen. Tegelijk benadrukt ze dat deze angst ongegrond is. Je staat immers in je recht en zaken worden vertrouwelijk behandeld, aldus de ACM.

Hoogleraar Sloot vraagt zich af of de Wet OHP wel nodig is: „Er staan goede dingen in, maar wat is er mis mee dat je een leverancier vraagt een prijsstijging te onderbouwen? Kijk, als het water je echt aan de lippen staat, ga je misstanden wel melden; een ondernemer moet ook het lef hebben die aan de kaak te stellen. De druk op onderhandelingen vanuit de supermarkten is écht groot, maar veel leveranciers onderhandelen zelf ook weer scherp met hun eigen toeleveranciers.

Kartelverbod

Hoe je de macht van supermarkten dan wel kan inperken, blijft een open vraag voor veel leveranciers. Samenwerking in één verkooporganisatie is volgens enkelen een optie. Als grotere partij heb je dan een betere positie aan de onderhandelingstafel. Maar probeer maar eens zo’n rits bedrijfjes met allerlei andere belangen op één lijn te krijgen. En dan is er nog zoiets als een kartelverbod.

Tafelzuurleverancier Kesbeke: „Ik denk dat je de situatie gewoon moet accepteren. De macht van de grote supermarkten doorbreek je niet zomaar.”

Van Dijk van Fish Tales: „Het enige dat ik leveranciers kan adviseren, is hun afhankelijkheid van supermarkten kleiner te maken. Je moet zorgen dat je andere afzetkanalen hebt – denk aan restaurants of speciaalzaken.”

Enkele leveranciers zien een rol voor de consument; die moet zich afvragen wat een eerlijke prijs is. Dat zou de race naar de bodem kunnen stoppen. Waarbij zich dan gelijk de vraag aandient hoe realistisch dat is. Met de hoge inflatie van nu lijken consumenten niet bepaald happig op nog hogere prijzen.

Hoogleraar Sloot wijst erop dat supermarkten ook een functie hebben als het erom gaat de boodschappen betaalbaar te houden. „Stel dat ze iedere prijsverhoging door een leverancier klakkeloos doorvoeren, waar eindigt dat dan? Elk product ieder jaar weer duurder – dat is voor veel huishoudens toch ook niet houdbaar?”

Twee meldingen

Sinds de Wet OHP op 1 november van kracht werd, heeft de Autoriteit Consument & Markt pas twee meldingen van misstanden ontvangen. Volgens haar is bij veel ondernemers niet bekend dat ze die anoniem kunnen doen. Daarom licht de toezichthouder nu brancheorganisaties voor over de wet en vraagt ze hun om leveranciers te ondersteunen die verboden praktijken willen aankaarten.

Zonder melding van wetsovertredingen in de onderhandelingen tussen leverancier en supermarkt staat de toezichthouder in de praktijk machteloos. En de ACM wil graag voorkomen dat de wet „een dode letter” wordt.