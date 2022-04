De leraar: ‘Je hebt eindelijk vrouwelijke rondingen’

„Meneer masseert zonder toestemming mijn schouders tijdens de les.” „Meneer vertelt mij dat ik mijn mooiste bikini op taalreis moet meenemen.” „Meneer vertelt mij dat ik eindelijk mijn vrouwelijke rondingen gevormd heb.”

Nadat grensoverschrijdend gedrag bij Ajax en The Voice aan het licht kwam, lijkt de discussie ook op middelbare scholen op te laaien. In de schoolkrant van het Amsterdams Lyceum, Halo, beschreven oud-leerlingen Elze van Houtum en Alisa Koch deze week grensoverschrijdend gedrag van docenten dat zij of medeleerlingen ervoeren. Ze willen nieuwe leerlingen hiervoor behoeden. De kop boven het stuk is ‘Geachte Meneren’.

Er wordt geen enkele leraar met naam genoemd in het artikel en de twee leerlingen hebben van de opmerkingen en aanrakingen ook geen melding gedaan bij de vertrouwenspersoon. In een toelichting zegt een van de auteurs: „Om er echt een zaak van te maken, dachten we dat je zeker vier meldingen moest hebben van leerlingen met naam en toenaam. Dat durven de meeste leerlingen niet.”

Geen onderzoek

Eén melding is genoeg, zegt rector Tom van Veen desgevraagd tegen NRC. Toch heeft hij geen onderzoek gedaan naar de aantijgingen. „Ik wéét niet of ze waar zijn; er zijn geen formele meldingen gedaan over individuele leraren. Maar ik neem de kwestie wel serieus. We hebben de schoolkrant woensdag uitgedeeld en er in elke klas open over gepraat.”

Wat in het artikel beschreven wordt, is zeker waar want het gebeurt vaak, zegt Hadassah Eljon, hoofdredacteur van de schoolkrant. „Natuurlijk niet alle leraren, het gaat om een kleine groep. De sfeer is informeel op onze school, wat leuk is, maar daardoor zijn de grapjes wel een patroon.” Ze is om die reden blij dat de school het onderwerp deze week in alle klassen heeft besproken.

Voordat de schoolkrant bij kinderen en ouders belandde, hebben de leraren ook onderling gepraat over de voorbeelden, de cultuur, wat wel en niet mag, onderstreept rector Van Veen. „We vinden unaniem dat de beschreven opmerkingen niet kunnen. We willen dat elke leerling zich hier veilig voelt.” In een brief aan ouders en leerlingen roept de rector hen op zich te melden bij de vertrouwenspersoon als ze iets vervelends meemaken.

Elze van Houtum is blij dat de school het bespreekbaar maakt, vertelt ze. „We hadden het stuk vorig jaar al voor de zomervakantie geschreven omdat wij van school gingen. Toen is het uitgesteld, omdat de rector terecht wat tijd wilde nemen om met iedereen te praten.” Woensdag verscheen het stuk alsnog.

Nog een greep uit het gedrag dat de twee leerlingen in de schoolkrant beschrijven. „Meneer komt achter me staan, klemt zijn arm om me nek en drukt me tegen hem aan omdat ik iets doms zei”. „Meneer slaat me op mijn kont.” „Meneer zegt dat ik even goed gespankt moet worden omdat ik niet aan het opletten ben.”

Gedragsregels op zichzelf zijn niet zaligmakend, vindt rector Van Veen. „Het gaat om bewustwording. We hebben het erover gehad: kun je überhaupt een leerling aanraken? Ik doe het niet, maar er zijn collega’s die vinden dat je met zulke regels alle authenticiteit verliest in het contact met leerlingen. Sommige leraren geven elke leerling een hand als die binnenkomt. Mag dat dan niet?”

Elze van Houtum vindt de informele omgang op het Amsterdams Lyceum leuk, zegt ze, maar opmerkingen van leraren over het uiterlijk? „Nee!” En aanraken? „Nee!” Ook Hadassah Eljon van de schoolkrant zegt: „Je moet je op school veilig voelen. En niet worden aangesproken zoals je soms op straat wordt door mannen.”