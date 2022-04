De hoge inflatie verdient meer waakzaamheid

Het jaar 1976: zo ver moet Nederland terug om voor het laatst een inflatie te treffen die even hoog is als nu. Donderdag rapporteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de prijzen in maart met 9,7 procent zijn gestegen. De prijsstijging die de consument voor de kiezen krijgt duurt nog wel even. De Nederlandsche Bank voorspelt een gemiddelde inflatie van 7 procent over heel 2022.

Energie, en mindere mate voedsel, zijn de belangrijkste prijsopdrijvers. Het grootste risico is dat met name dure energie langzaam in de prijzen van andere producten en diensten kruipt. Van transport tot de bouw, of van producten die van ver moeten komen. Vooralsnog is dat in mindere mate het geval: zonder voedingsmiddelen en energie stegen de prijzen in Nederland in maart met 2,6 procent. Maar nu de oorlog langer duurt en energiesancties tegen Rusland zwaarder worden, lijkt ook een toename van deze ‘kerninflatie’ een kwestie van tijd.

De vraag wordt nu hoe tegen de inflatiedruk op te treden. Dat is wennen: sinds de jaren tachtig is de inflatie structureel gedaald. En het beleid van centrale banken, dat gericht is op prijsstabiliteit, is het afgelopen decennium zelfs gericht geweest op het voorkomen van dálende prijzen: deflatie. Rentes kwam op nul terecht, of zelfs daar iets onder. Langetermijnrentes werden omlaag gedrukt door de massale aankoop van staatsleningen en bedrijfsleningen door centrale banken.

Al sinds de zomer van vorig jaar, toen de westerse economie heropende na de zwaarste Covid-lockdowns, begonnen de grote inhaalvraag en aanleveringsproblemen veel prijzen al omhoog te duwen. Centrale banken hebben lang moeite gehad met de bijbehorende omschakeling naar het bevechten van inflatie, waarvan onzeker was of deze zou aanhouden. Maar nu de oorlog in Oekraïne de prijs van olie, gas, grondstoffen en voedingsmiddelen opjaagt, moet rekening worden gehouden met een tijdperk waarin de prijzen structureel veel harder stijgen dan voorheen.

Dat heeft grote maatschappelijke, politieke en economische gevolgen. Prijsstabiliteit is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke stabiliteit. Koopkrachtverlies belooft een majeure rol te gaan spelen in de komende Franse presidentsverkiezingen. Maar de kwestie ligt breder: de dynamiek tussen lonen en prijzen wordt groter bij een hogere inflatie. Behoud van koopkracht is een groot goed, terwijl tegelijkertijd een loon-prijsspiraal moet worden voorkomen.

De lage rentes van het afgelopen tijdperk hebben bovendien het zicht verminderd op de schulden van huishoudens, bedrijven en overheden, die fors zijn opgelopen. Nu de rente op de kapitaalmarkt al aan het stijgen is, worden nieuwe schulden duurder. Op de woningmarkt, die te maken heeft met oplopende hypotheekrentes en de onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne dalen de prijzen nu op kwartaalbasis – een fenomeen dat zich jaren niet heeft voorgedaan. Het automatisme waarmee in Nederland, in de EU en ook in VS door overheden geld wordt geleend voor nieuw beleid, staat plots in een ander daglicht.

De eerste verantwoordelijkheid voor prijsstabiliteit ligt vooral bij de centrale banken. Aan hen de opdracht om te komen met een geloofwaardig plan. Want inflatie betekent niet alleen dat het leven duurder wordt, maar ook dat de munt waarmee goederen en diensten worden betaald kennelijk minder waard wordt. Het vertrouwen van het publiek in het geld is van onschatbare waarde. Dat te verspelen is onvergeeflijk.