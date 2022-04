Inflatie brengt eenheid in metaal- en technieksector aan het wankelen

Van loodgieters tot juweliers, van jachtbouwers tot metaalbewerkers. Al sinds 1947 trekken hun werkgevers samen op in cao-onderhandelingen. Samen praten zij met vakbonden over het loon en andere arbeidsvoorwaarden voor zo’n 320.000 werknemers. En samen delen zij allerlei regelingen, van scholingspotjes tot een pensioenfonds.

Maakt de inflatie nu een einde aan die eensgezindheid?

Donderdagnacht meldden de vakbonden FNV, CNV en De Unie dat zij na lange onderhandelingen een concept-akkoord hebben bereikt met vier van de vijf werkgeversclubs in de zogeheten ‘metaal en techniek’. De grootste organisatie, goed voor bijna de helft van de werknemers, ontbreekt: de Metaalunie.

Die club schoof donderdagochtend niet aan bij de onderhandelingen, in de kantoortoren van pensioenuitvoerder MN, nabij station Den Haag Centraal. Tot verbazing van de vakbondsbestuurders. Zij dachten die ochtend álle werkgevers te treffen, zeggen ze. „Een schoffering”, noemt FNV-bestuurder Jacqie van Stigt het. „Respectloos en verbijsterend”, zegt CNV-bestuurder Bernard Zijlstra.

Half jaar staken

Ze besloten toch te gaan onderhandelen met de overige werkgevers. Na een half jaar staken wilden de vakbonden zaken doen.

Met resultaat: aan het begin van de nacht lag er een cao voor tweeënhalf jaar, met een gemiddelde jaarlijkse loonsverhoging van ruim 2,6 procent. Plus een bruto loonsverhoging van 42,50 euro per maand. Voor een gemiddelde werknemer komt dit volgens de bonden uit op een jaarlijkse plus van 3,2 procent. Ook wordt voordelig vroegpensioen mogelijk.

Als de achterban van werkgevers en vakbonden akkoord gaan, krijgen werknemers op 1 juli de eerste loonsverhoging. Althans: in de sectoren waarvan de werkgevers aan tafel zaten: de installatie-, isolatie- en carrosseriebranche en de goud- en zilvernijverheid.

Voor personeel in de metaalbewerking blijft het afwachten. Hun werkgeversclub Metaalunie krijgt een week de tijd om de nu gemaakte afspraken te ondertekenen. „Anders gaan we door met actievoeren”, zegt Zijlstra. Hun kans op invloed hebben ze verspeeld, zeggen de bonden.

Irritatie tussen werkgevers

De Metaalunie had al langer moeite met de hoge looneisen van vakbonden. De inflatie zadelt hen op met hoge kosten. Dat leidde tot irritatie bij andere werkgevers, die juist wilden opschieten met loonsverhogingen. Zo moest de sector aantrekkelijk blijven voor het schaarse technisch geschoold personeel, júíst nu het leven duurder wordt.

Maakbedrijven in de metaalbewerking hebben last van de stijgende prijs van energie en materialen, zegt Jos Kleiboer, directeur beleid van de Metaalunie. „Je hebt duizenden soorten staal. Een aantal daarvan zijn niet meer verkrijgbaar, waardoor je de productie moet stilleggen. Het merendeel is vooral heel duur geworden.”

De Metaalunie wil er „graag” uitkomen, zegt Kleiboer. „Maar wel op dit speelveld.”

Dat zijn delegatie donderdag niet kwam opdagen, had geen verrassing moeten zijn, volgens Kleiboer. „Dat hebben de vakbonden via de gebruikelijke kanalen laten weten. Wij hebben nog even tijd nodig om onze mening te formuleren en met leden te spreken.”

‘Gesloten front’

Dat vindt FNV’er Van Stigt onzin. „We zijn al op 31 augustus begonnen met deze gesprekken.” Ze hoopt dat de Metaalunie zich komende week alsnog aansluit.

Als dat níét gebeurt, is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor alle gemeenschappelijke regelingen in de sector, zoals pensioenfonds PMT, het scholingsfonds en de gezamenlijke verzekering waarmee personeel recht krijgt op een derde jaar WW-uitkering bij werkloosheid.

De Metaalunie wil snel uitsluitsel geven, zegt Kleiboer. Ook hij hoopt de eenheid in de sector te bewaren. „Samen moeten we zuinig zijn op onze technische mensen.” Maar, zegt hij ook: „Wij maken onze eigen afweging.”