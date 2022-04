De beste molotovcocktail

Terwijl het ene deel van de Nederlanders zich in het vulkaandansen bekwaamt trekt het andere zwijgend van prepshop naar dumpstore om zich op een mogelijke oorlog voor te bereiden. De scherfvesten, waterfilters, zaklampen en stormvaste lucifers zijn niet aan te slepen. Nieuwsuur vroeg er aandacht voor: denk toch aan uw noodpakket.

In de Amsterdamse dumpstores was het deze week geen heksenketel. De bezoeker werd er kalm en prettig te woord gestaan en kon op zijn gemak de bivakmutsen, kniebeschermers, luchtpistolen en jachtmessen-met-bloedgeul bekijken. Tenten, slaapmatjes en kompassen waren er ook. Mess-tins, vechtpetten, nooddekens, laarzen, tools in alle smaken. Alles eigenlijk. Alleen het klassieke Esbit-setje ontbrak. Esbit bleek verdrongen.

Een Esbit-setje bestaat uit een opklapbaar metalen komfoortje waarin plaats is voor een of twee Esbit-tabletten. De tabletten zijn van hexamine, een witte, vaste stof die makkelijk brandt en een heel behoorlijke verbrandingswaarde heeft: zo’n 30 kilojoule per gram. Met één tablet van 3,8 gram kun je een flinke kroes hete thee maken. Met twee twee. Een spirituskooktoestel doet dat niet beter.

Nauwelijks te doven

Het bezwaar van de tabletten is dat ze een licht-vissige aminegeur afgeven en dat ze, eenmaal brandend, nauwelijks zijn te doven. Daardoor verbruik je vaak meer hexamine dan je had gewild. En de verbrandingsgassen van Esbit zijn niet ongevaarlijk: er kan blauwzuur tussen zitten.

Het Duitse Esbit (Erich Schumm’s Brenn-stoff in Tablettenform) kwam in 1936 op de markt en verving de Meta-blokjes die het Zwitserse Lonza al sinds 1921 produceerde. Meta, bekend van het poppenfornuisje, bestond uit metaldehyde dat maar een matige verbrandingswarmte heeft (19 kJ per gram) en bovendien flink giftig is. Meta is niet meer te krijgen.

Inmiddels verkopen dumpstores en kampeerwinkels opklapbare komfoortjes van BCB uit Wales die sterk lijken op die van Esbit. Maar de bijbehorende ‘solid fuel tablets’ bestaan uit klompjes gelei, ze zitten in plastic wegwerpkuipjes. ‘FireDragon’ noemt BCB het goedje en volgens het patent bestaat het uit alcohol, kaarsvet en een cellulose-derivaat. Een lijvige ‘military handout’ blaast de loftrompet maar zwijgt in alle talen over de warmteopbrengst per gram. Die komt niet boven die van Esbit uit, toonde een AW-proefje aan. De BCB-gelei doet denken aan de blikjes brandstofgelei die vroeger in de gevechtsrantsoenen van het Nederlandse leger waren opgenomen. Daarin waren alcohol (ethanol) en methylalcohol gecombineerd met een thickener.

Komfoortjes van Esbit, BCB (een tweetal) en Fosco. Foto Karel Knip

Soms vraag je je af waarom de aanmaakblokjes voor de barbecue niet geschikt worden gemaakt voor al die komfoortjes. De blokjes bestaan uit hars en houtslijpsel of zoiets waarin petroleum (kerosine) is geabsorbeerd en dat heeft een heel hoge verbrandingswaarde. Tot vergelijkend onderzoek lijkt het maar zelden te komen.

Dat geldt ook, met excuus voor de cynische overgang, voor de molotovcocktails die vijf weken geleden zo in de belangstelling stonden. Eind februari zag je de bewoners van Kiev massaal lege bier- en wijnflessen vullen met benzine of een benzinehoudend mengsel om die later, als het moest, in brand te steken en stuk te gooien op Russische tanks. Het moeten er tienduizenden geweest zijn. Voor zover viel na te gaan zijn ze nooit ingezet en gevreesd moet worden dat dat ook niet meer kan. De flessen kregen immers katoenen lonten in hun flessenhals gestoken en die hebben de benzine opgezogen en laten verdampen.

Nuttig karweitje

‘Brandflessen’, zoals de vuurmakers genoemd werden voor de Finnen ze in 1940 de naam Molotovin koktaili gaven, bestaan al zolang er benzine is. Het Nederlandse Handboek voor de soldaat maakte in de jaren zestig onderscheid tussen brandflessen en molotovcocktails (waarin een zelfontbrandbaar fosformengsel zou zitten), maar daarin stond het Handboek alleen. De molotovcocktail ís een brandfles. Het Handboek gaf ook verkeerde aanwijzingen voor het gebruik van de fles: lont in de hals proppen, aansteken en wegwerpen. De kans dat de lont er op het laatste moment uitschiet en dat de fles leeg gutst is dan levensgroot.

The Anarchist Cookbook uit 1971 deed het al beter: als de lont in de flessenhals is gestoken, staat daar, wordt de fles weer gesloten: ‘the bottle is corked’. Een lastig maar nuttig karweitje: het zet de lont vast. Nog beter is het om de lont niet in maar óm de hals van de gesloten fles te monteren. Zo deden de Finnen het in de Winteroorlog en zo deden later ook de Palestijnen het in hun strijd met het Israëlische leger. Dat laatste blijkt uit een Israëlisch politierapport van 1986.

Meestal wordt aangeraden om brandflessen te vullen met een vloeistof die voor twee derde uit benzine (gasoline) en voor een derde uit motorolie bestaat. Maar er is een woekering aan andere voorschriften. De Palestijnen mengden ook zwavelzuur en chloraat door de benzine en tijdens de Maidan-revolutie van 2014 werd salpeterzuur gebruikt (aldus de Netflix-documentaire Winter on Fire). Het voordeel is niet duidelijk. Vijf weken geleden bestond het favoriete additief uit korrels piepschuim (polystyreen, styrofoam). Een simpel proefje liet zien dat dit niets verbeterde aan de beoogde vlammenzee. Zelfs werd deze week niet duidelijk waarom je motorolie door de benzine zou mengen. Wasbenzine met olie brandde korter dan pure wasbenzine en liet veel onverbrande olie achter. Misschien was de olie te oud.