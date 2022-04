Dat de slag om de Donbas hevig en bloedig wordt, staat wel vast

Oekraïense soldaten zitten op een militair voertuig in de stad Severodonetsk. Foto FADEL SENNA / AFP

De Oekraïense autoriteiten hadden een oproep gedaan: verlaat de Donbas zo snel mogelijk. Maar toen vrijdag vele honderden burgers voor het station van Kramatorsk stonden te wachten op de trein, sloeg het noodlot toe – in de vorm van twee Russische raketten. Op foto’s zijn de lijken voor het station te zien, en het verwrongen staartstuk van een ballistische raket van het type OTR-21 ‘Totsjka-Oe’. „Voor de kinderen”, stond er in witte letters op gekalkt – misschien een verwijzing naar burgerslachtoffers die zijn gevallen door Oekraïens vuur in de pro-Russische ‘Volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk. Bij de aanval vielen volgens de Oekraïense autoriteiten tenminste vijftig doden en 98 gewonden. Een verslaggever van het pro-Russische Anna News meldde eerst dat de aanval mogelijk gericht was op Oekraïense treinen met militair materieel. Daarna berichtte staatspersbureau Ria Novosti dat Oekraïne de aanval zélf had uitgevoerd.

Lees ook: Veel burgerdoden bij raketaanval op treinstation in Kramatorsk

Volgens de gouverneur van de regio waren de raketten geladen met clustermunitie. „De Russen wisten dat het treinstation van Kramatorsk volgepakt was met burgers die wachtten op evacuatie”, zo schreef de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba op Twitter. „Dit was een doelbewuste slachtpartij.”

De cynische aanval op het treinstation van Kramatorsk maakte in één klap duidelijk wat het belangrijkste front gaat worden van de oorlog in Oekraïne. Nadat Moskou de ‘bevrijding’ van de regio’s Donetsk en Loehansk in het oosten tot nieuw oorlogsdoel had verklaard, is Rusland begonnen met het terugtrekken van troepen uit het noorden van Oekraïne. Inmiddels is bijna het hele noorden in handen van het Oekraïense leger, niet alleen rond Kiev, maar ook rond de steden Tsjernihiv en Soemy.

Nu het noorden is ontruimd, kan Moskou zich concentreren op het oosten van Oekraïne. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei deze week te verwachten dat Rusland de komende weken zal „proberen de hele Donbas in te nemen en een landbrug naar de bezette Krim te creëren”. Wanneer het offensief van start gaat is ongewis, maar het verplaatsen van de Russische eenheden uit het noorden naar het front in Oost-Oekraïne zal tijd in beslag nemen. Daar komt bij dat de Russen zware verliezen hebben geleden aan manschappen en materieel. Het op sterkte brengen van de eenheden zal waarschijnlijk enkele weken in beslag namen, denken experts.

Het biedt Oekraïne een adempauze om zelf versterkingen aan te voeren – hoewel er nu al zwaar wordt gevochten in de Donbas. De regering-Zelensky rapporteert dagelijks over het aantal Russische doden en gewonden (die zouden ruim achttienduizend bedragen), maar is weinig concreet over de eigen verliezen. Volgens militaire analisten is het duidelijk dat ook Oekraïne veel troepen en materieel heeft verloren. „We moeten ons niet laten meeslepen door alle filmpjes op sociale media”, zegt Nick Reynolds van de Britse defensiedenktank RUSI. „De Oekraïense strijdkrachten hebben een pak slaag gekregen. Sommige eenheden bestaan gewoon niet meer.”

Geen wonder dat de roep om meer militaire steun vanuit Kiev steeds luider wordt. De regering-Zelensky vraagt om zware wapens, zoals gevechtsvliegtuigen, luchtverdedigingssystemen voor de lange afstand en tanks. Tsjechië gaf gehoor aan de oproep en stuurde oude T-72 tanks uit de Sovjettijd. Vrijdag maakte de Slowaakse premier Eduard Heger op zijn Facebookpagina bekend dat Slowakije krachtige S-300 luchtafweerraketten ter beschikking heeft gesteld aan Oekraïne. „Dit betekent niet dat Slowakije een partij geworden is in het conflict”, zei Heger in een filmpje dat was opgenomen in de trein waarmee hij met EU-voorzitter Ursula von der Leyen naar Kiev reisde.

Door de voorraad heen

De wapens zullen welkom zijn, maar het op gang houden van de bevoorrading is niet eenvoudig. De afgelopen week hebben de Oekraïners duizenden westerse anti-tankraketten verschoten, en behalve de VS zijn veel Westerse landen door hun voorraad heen. Zware wapensystemen waar de Oekraïners meteen mee kunnen omgaan heeft de NAVO niet of nauwelijks, en westerse systemen zoals Patriot-luchtafweerrakketten of Leopard-tanks vergen veel training om ze te kunnen bedienen. Zelfs met de levering van artilleriegranaten is er een probleem: het standaard-kaliber in NAVO-landen is 155 millimeter, 3 millimeter meer dan de Russische en Oekraïense standaard. Het op gang brengen van een constante stroom wapens kost tijd, zegt defensiedeskundige Nick Reynolds: „Voor de slag om de Donbas komt de hulp waarschijnlijk te laat.”

Die slag zou volgens Reynolds wel eens kunnen gaan lijken op de Tweede Wereldoorlog, met grootschalige gevechten met tanks en pantserwagens. Dat de gevechten hevig en bloedig zullen zijn staat vast. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oost-Oekraïne in 2014 heeft Kiev daar zijn beste troepen gelegerd. Eenheden als de 95ste luchtlandingsbrigade, waar Nick Reynolds en zijn RUSI-collega Jack Watling vlak voor het uitbreken van de oorlog een bezoek brachten. De Britten waren onder de indruk van professionaliteit van de Oekraïense militairen. Maar een korte blik op de kaart leert dat de Oekraïners in een lastige positie zitten. Rond Slovjansk en Kramatorsk vertoont de frontlijn een uitstulping en worden de Oekraïense posities van verschillende kanten bedreigd. Oekraïne zal koste wat het kost Slovjansk willen verdedigen, denkt Reynolds, maar daarbij bestaat het risico dat de fine fleur van het Oekraïense leger raakt ingesloten. Nu al proberen Russische eenheden vanuit Izjoem op te rukken naar het zuiden. Als havenstad Marioepol valt, kunnen de Russen troepen vrij maken om de Oekraïense hoofdmacht vanuit het zuiden in de tang te nemen. Daarmee dreigt een herhaling – op veel grotere schaal – van de slag om Debaltseve in 2015, waar Oekraïense troepen bijna werden omsingeld door separatisten en reguliere Russische eenheden.

Hoe dan ook gaat de oorlog in de Donbas nu een beslissende fase in. De uitkomst is ongewis, zegt Reynolds. Rusland beschikt nog altijd over een overwicht aan mensen en materieel. Maar als het Russische leger zijn logistiek weer niet op orde heeft en het moreel van de Russische soldaten verder afkalft, zijn er ook kansen voor Oekraïne. Reynolds heeft nog regelmatig voeling met zijn Oekraïense contacten, zegt hij. „Ze zijn niet overmoedig, maar ze hebben redelijk wat zelfvertrouwen. Dit kan een kans zijn om het Russische leger te vernietigen.”

1. Roebizjne

Eenheden van de pro-Russische separatisten proberen een doorbraak te forceren maar hadden het plaatsje Roebizjne vrijdagavond nog niet veroverd.

2. Izjoem

Vanuit Izjoem proberen Russische eenheden op te rukken naar de strategisch gelegen stad Slovjansk.

3. Kramatorsk

Bij een aanval met twee ballistische raketten op het station van Kramatorsk zijn tenminste vijftig burgers om het leven gekomen en 98 gewonden gevallen.

4. Marioepol

Als havenstad Marioepol valt, kunnen de Russen troepen vrijspelen om het Oekraïense leger in de Donbas vanuit het zuiden in de tang te nemen.

Hergroeperen Russische militairen naar Oost-Oekraïne

Russische militairen hebben zich nu „volledig” teruggetrokken uit het noorden van Oekraïne. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie vrijdag. De Russische militairen zouden naar Rusland en Wit-Rusland zijn getrokken. De plaatsen rond de hoofdstad Kiev zijn vorige week heroverd door Oekraïense strijdkrachten. Volgens het Britse ministerie is er sprake van een hergroepering van de Russische troepenmacht in het zuiden en oosten van Oekraïne, om in de Donbas-regio te vechten. De Britten verwachten dat het tenminste een week zal duren voor de Russische strijdkrachten op hun plek van bestemming zijn. Ook zien ze dat de Russische strijdkrachten in het oosten van Oekraïne zich verder naar het zuiden verplaatsen.