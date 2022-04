Darwins aantekeningen na twintig jaar terug

Een vroege paasverrassing voor de universiteitsbibliotheek van Cambridge. Op de vierde verdieping van de Cambridge University Library liet een onbekende op woensdag 9 maart een fuchsia-kleurig cadeautasje achter. Daarin zat een bruine envelop met getypte tekst:

Librarian

Happy Easter

X

De envelop bevatte twee belangrijke aantekenboekjes van Charles Darwin, de vader van de evolutietheorie. Die waren al meer dan twintig jaar zoek en nu plots terugbezorgd door een anonieme ‘X’.

The Tree of Life.

Directeur Jessica Gardner zei deze week dat ze „onbeschrijflijk opgelucht” is dat de originele in leer gebonden notitieboekjes terecht zijn. Behalve de boeken en brieven die Darwin naliet, zijn deze aantekeningen van onschatbare historische waarde omdat ze het moment vatten waarop hij tot de conclusie kwam dat de diversiteit van het leven door evolutie ontstaan moet zijn. Vooral de fameuze tekening van de ‘Tree of Life’ uit 1837 in boekje B, die Darwin tekende onder de overpeinzende woorden ‘I think’, kan met recht beschouwd worden als een stukje werelderfgoed.

Iconische waarde

„Terugdenkend aan zijn reis naar de Galapagos-archipel kwam Darwin al schetsend op het idee van evolutie door middel van natuurlijke selectie”, zegt Ludo Hellemans, Darwinkenner en oud-conservator van het Utrechts Universiteitsmuseum. „Voor mij persoonlijk is het heel belangrijk dat deze boekjes boven water zijn gekomen. Behalve de iconische waarde, is het ook belangrijk dat het authentieke materiaal nog bestaat. Als het echte boekje er niet meer was, dan zou over driehonderd jaar iemand zo maar kunnen beweren dat de theorie van Darwin als fake op internet is gezet. En wie weet kunnen we er in de toekomst bijvoorbeeld nog dna van Darwin uithalen.”

Rest de vraag waar ze al die tijd geweest zijn. Degene die ze in bezit had, is er in ieder geval zorgvuldig mee omgegaan. Bij de terugvondst waren de boekjes in keukenfolie gewikkeld en zaten ze in het kartonnen bewaardoosje dat het museum er destijds speciaal voor had gemaakt. Nadat de conservatoren ze bladzijde voor bladzijde hadden gecheckt, constateerden ze dat ze nog in puntgave conditie waren.

De notitieboekjes van Darwin werden in september 2000 uit de kluis gehaald om gefotografeerd te worden. Dat foto-project was in november 2000 klaar. Twee maanden later ontdekten bibliotheekmedewerkers bij een routinecontrole dat ze niet op hun normale plek waren teruggezet. Ze vermoedden dat ze per abuis elders in de flinke Darwincollectie van 189 archiefdozen waren opgeborgen. In 2020 besloot Gardner – net aangetreden als nieuwe directeur van de bibliotheek – de gehele collectie nog eens intensief te laten door zoeken. Toen dat opnieuw niets opleverde besloot ze aangifte te doen van diefstal, en riep zij internationaal op de boekjes terug te vinden.

Gardner is ervan overtuigd dat haar wanhopige oproep van vijftien maanden geleden uiteindelijk vruchten heeft afgeworpen. Als dankbetuiging hiervoor zullen de boekjes ook in het echt te bewonderen zijn op een nieuwe tentoonstelling die al gepland stond voor komende zomer.

