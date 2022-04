‘CRASH! BANG! WALLOP!’ is een openbaring van verborgen vuistpompparels

Ze hebben het niet gered, maar wat was het ze gegund. Terwijl talloze heavy metalbands uit het begin van de jaren tachtig uit de vorige eeuw (Iron Maiden, Saxon, Judas Priest) de wereld veroverden en via vee- en veilinghallen uiteindelijk moeiteloos voetbalstadions en festivalweiden vulden, zakten de lokale helden als Killer, Warhead en Black Widow toch weer terug in de Nederlandse en Vlaamse modder.

Godzijdank zijn er uitgetrokken en bijeengebracht in de prachtige boxset CRASH! BANG! WALLOP! New Wave of Low Lands Heavy Metal 1979-1984. Uit de diepste krochten, jeugdhonken, schoenendozen en knipselmappen hebben schatgravers A.H.J. Dautzenberg en Vincent Loozen de beste bands, posters, flyers, foto’s en anekdotes weten op te diepen.

Wie wist bijvoorbeeld dat Rowwen Hèze-voorman Jack Poels ooit is gevraagd om als gitarist toe te treden tot Accept, bekend van hun homo-erotische mokerhit ‘Balls to the Wall’? „Ik kreeg een serieus aanbod”, bekent Poels. „Maar ik moest er niet aan denken om elke dag in een leren broek en met een flying V op het podium te staan.”

De lucht van zweet, bier en wapperende haren stijgt op uit de doos die behalve een dubbelelpee ook een rijk geïllustreerd boek bevat met geniaal artwork van Maarten Donders. Hij schilderde een kerkhof waarop tot de tanden bewapende skeletten in de as worden gelegd door een vuurspugende draak. Essentieel bonusaccessoire: de opnaaier (of in slecht Nederlands: patch) die op geen enkel spijkerhesje of leren jekkie mag ontbreken.

Kijk, dan heb je het begrepen. (Al is het natuurlijk onvergeeflijk dat de boxset nét te goedkoop is: €64,99 in plaats van € 66,60.)

Hard van buiten, zacht van binnen

De ‘raw and ballad free compilation’ is een ware openbaring vol verborgen vuistpompparels. Met terugwerkende kracht blijken de Lage Landen een walhalla te zijn geweest voor headbangers en bokkengroeters. Neem Hammerhawk, uit Beverwijk, met zanger-bassist Thijs ‘Maniac’ Bruijns die niet alleen dezelfde strot had als Lemmy, maar ook zijn zoon naar de legendarische Motörhead-voorman vernoemde. Of Crossfire, zeg maar de Iron Maiden uit Aalst, die het intro van ‘Demon of Evil’ weliswaar afkeken van ‘Number of the Beast’ maar daarna net even harder doorblazen dat de Britse grootmeesters. Ook uniek: Acid uit Brugge, waarvan pionier Kate De Lombaert volgens de samenstellers zomaar eens de allereerste metalzangeres ooit zou kunnen zijn: „In ieder geval in de Lage Landen.”

Heavy metal was een genre voor underdogs - „hard van buiten, zacht van binnen” – en gedijde daardoor beter in dorpen dan in steden. Dat verklaart waarom De Grote Overzeese Metalgoden, als ze dan eens langskwamen, vaak werden ondergebracht op de meest obscure plekken. In 1984 speelde Metallica in het kleine Friese dorpje De Westereen, waar nog een documentaire over is gemaakt. Datzelfde jaar speelden ze met Mercyful Fate, Manowar en Motörhead op een grasveld in het West-Vlaamse Poperinge, waar vrijwilligers met eigen meegebracht gereedschap een podium in elkaar knutselden. Een jaar later traden die laatste twee bands op in manege De Kegelaer in Kaatsheuvel. Dat moet geen pretje zijn geweest voor de pony’s en paarden.

Ook al zou het de Vlaamse en Hollandse metal-apostelen niet lukken om voorgoed boven de klei uit te stijgen, toch moet hun invloed niet worden onderschat. Voor een originele persing van de eerste Hammerhawk-cd betalen fans in Griekenland of Zuid-Amerika tegenwoordig 450 euro. Ostrogoth schopte het niet alleen tot de soundtrack van een populaire computergame, Metallica-zanger James Hetfield wordt regelmatig in een shirt van de Gentse band gesignaleerd.

CRASH! BANG! WALLOP! is een schitterend startpunt om al die vergane glorie te (her)ontdekken. Laat die nekken maar zwiepen.

Metal CRASH! BANG! WALLOP! New Wave of Low Lands Heavy Metal 1979-1984 is verschenen bij Excelsior Recordings, €64,99 ●●●●●