Corruptieonderzoek naar ‘Spaanse Sywerts’ die miljoenen verdienden met mondkapjesdeal

Alberto Luceño en Luis Medina wilden naar eigen zeggen hun steentje bijdragen tijdens de pandemie. Tijdens de eerste golf van de coronacrisis, toen honderden Spanjaarden dagelijks stierven aan de gevolgen van het virus, sloten ze een contract af voor de afname van een miljoen FFP2-mondkapjes ter waarde van 6,6 miljoen euro en 250.000 zelftesten voor 4,2 miljoen euro.

Maar het Spaanse Openbare Ministerie beschuldigt hen er twee jaar later van dat ze dit alleen maar deden vanwege „overdreven en onrechtvaardige economische voordelen”. Filantroop-zakenman Luceno kreeg 5 miljoen euro aan commissie voor de mondkapjesdeal en Medina, de jongste zoon van oud-topmodel Naty Abascal en voormalig hertog Rafael Medina, 1 miljoen. Met dit geld kochten ze twaalf luxe auto’s, waaronder een Lamborghini en een Ferrari, Rolex-horloges, een jacht en een flatgebouw net buiten de hoofdstad. Luceño spendeerde in zes dagen tijd 60.000 euro aan hotelkosten in Marbella. Medina investeerde voor vier ton in obligaties.

Titel en status

Volgens rechercheurs die het corruptieonderzoek leiden heeft het tweetal in maart 2020 contact opgenomen met een hooggeplaatste ambtenaar bij de gemeente Madrid. Dit gebeurde door Medina, die gebruik maakte van zijn titel en status als bekend figuur. Hij nam contact op met de neef van burgemeester José Luis Martínez-Almeida van Madrid, de advocaat Carlos Martínez-Almeida, die als bemiddelaar zou hebben opgetreden tussen de twee mannen en de gemeente.

Medina vertelde dat Luceno en hij contact hadden met een Aziatisch bedrijf dat hen aan onder meer mondkapjes kon helpen. Op dat moment waren dergelijke sanitaire spullen wereldwijd moeilijk te verkrijgen. De gemeente ging in op het verhaal van de twee mannen en sloot een contract af met het bedrijf Leno, gevestigd in Maleisië.

Het Openbaar Ministerie begon in november 2020 een onderzoek naar het duo. Dit onderzoek, dat door een anticorruptiebureau wordt uitgevoerd, valt samen met een eerder mondkapjesschandaal, waar de broer van de Madrileense regiopresident Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) bij is betrokken. Hij zou een commissie van bijna drie ton hebben ontvangen van de gemeente Madrid voor zijn rol als bemiddelaar tussen Madrid en een bedrijf dat mondmaskers leverde.

‘Geen idee’

De Madrileense burgemeester Martínez-Almeida (Partido Popular) had naar eigen zeggen „geen idee” dat zijn neef als bemiddelaar optrad. „Ik vind het schandalig wat er met het geld uit Madrid is gebeurd”, zei hij donderdag tegen de pers.

Hoewel dit het tweede schandaal voor de Partido Popular is in korte tijd, blijft de nieuwe partijleider Alberto Núñez Feijóo naar eigen zeggen kalm. Maar de oppositie in de hoofdstad heeft er genoeg van. „Madrid verdient een schone regering, die overheidsgeld gebruikt om openbare diensten te verlenen en niet om de zakken van vrienden te vullen”, zei Rita Maestre van de partij Más Madrid.