Bobby Rydell is dood

Bobby wie? Bobby Rydell. Spreek uit: Raidél. Hij overleed deze week op 79-jarige leeftijd. Het bracht The New York Times en The Guardian tot uitvoerige necrologieën, maar de Nederlandse media lieten het afweten.

Niet onbegrijpelijk, want Rydell is in de Engelssprekende landen – ook Australië – altijd populairder geweest. Bovendien zal de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse journalisten en programmamakers eerder rond de veertig dan de tachtig liggen; je kunt ze moeilijk kwalijk nemen dat zo’n naam hun niets zegt.

Maar bij menig ‘lid’ van de babyboomgeneratie zal – indien nog in leven! – een lichtje zijn opgeflitst. Ach, Bobby Rydell, leefde die nog? Wie in zijn jonge jaren van popmuziek hield, zal ook onmiddellijk in ‘Wild One’ zijn uitgebarsten, het nummer waarmee Rydell in 1959 even wereldberoemd was: Oh wild one I’m – a gonna tame you down (tame you down) / Ah, wild one I’ll get you yet (yeah, yeah), you bet (yeah, yeah). Dat was nog eens poëzie waarvoor je op 13-jarige leeftijd ontvankelijk wilde zijn.

‘Wild One’ was energiek, onstuimig, sensueel. Het leven lag opeens helemaal voor je open: weg met de Mieke Telkamps en Peter Alexanders van je ouders, ergens aan de horizon van de provincieplaats waar je opgroeide, gloorde een opwindender leven. You bet! De titel van die song kwam niet zomaar uit de lucht vallen: Marlon Brando had al in 1953 in de film The Wild One een iconische rol gespeeld als de rebelse leider van een motorbende, waarmee hij ook een voorbeeld werd voor Elvis Presley.

Bobby Rydell (artiestennaam voor Robert Ridarelli) zou geen echte rockzanger blijven, hij ontwikkelde zich tot een crooner die grote successen had met songs als ‘Volare’ en ‘Sway’. Hij kon voortreffelijk zingen, in tegenstelling tot zijn twee vrienden uit dezelfde buurt in Philadelphia en eveneens van Italiaanse afkomst: Frankie Avalon en Fabian. De muziekindustrie stortte zich gretig op hen: mooie, losjes bewegende jongens die een jong, voor een belangrijk deel vrouwelijk publiek aan zich konden binden.

Ze vormden rond 1960 een soort overgangsgeneratie in de popmuziek: tussen het rauwere werk van Elvis Presley en Jerry Lee Lewis in de jaren vijftig en de kwalitatieve impuls in de jaren zestig van The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan; popmuziek was erkende, volwaardige kunst geworden.

Toch hebben ook prima performers als Rydell daaraan bijgedragen. The Beatles moeten beseft hebben dat zij schatplichtig waren aan dergelijke voorgangers. Toen Rydell in 1963 met zangeres Helen Shapiro op tournee was in Engeland, klommen ze zijn artiestenbus binnen om kennis te maken. Rydell had nauwelijks van hen gehoord, hij vond het maar vreemd dat een band zich vernoemd had naar kevers (beetles). Paul McCartney schreef later dat de Beatles-hit ‘She loves you’ uit 1963 geïnspireerd was door een nummer van Rydell; hij noemde het niet bij naam, maar zou ‘Swingin’ School’ bedoeld hebben.

Het moet wrang voor Rydell en zijn vrienden zijn geweest dat ze werden weggevaagd door bands als The Beatles. Er restte een artiestenbestaan dat teerde op de nostalgie van een vergrijzende generatie. Rydell raakte aan de drank, overwon zijn verslaving, onderging een nier- en levertransplantatie én een hartoperatie, voordat hij tien jaar later overleed aan longontsteking.