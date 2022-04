Waarom de AEX vaak niet het beste ijkpunt is voor beleggers

Zelfs wie niet belegt, zal het niet zijn ontgaan: als het over de beurs gaat in de krant, op een nieuwssite of het journaal, komen steevast de AEX, de S&P 500 of de Nasdaq ter sprake. Deze drie indexen (of indices) behoren tot de beroemdste ter wereld – de laatste twee in elk geval; de AEX is alleen in Nederland en België echt bekend. Waarom horen we zo vaak over juist deze drie, terwijl er wereldwijd meer dan drie miljoen indexen bestaan? En waarom zijn indexen überhaupt zo belangrijk in de beleggingswereld? Dit zijn de vier belangrijkste dingen om over indexen te weten.

1 Wat is een index?

Een index is niets meer of minder dan een verzameling aandelen of obligaties die bij elkaar gestopt zijn. De achterliggende bedoeling is dat een index met één cijfer (de indexstand) een beeld geeft van de gezondheid van, en de stemming op, een bepaald deel van de beleggingsmarkt. Hij wordt, kortom, gebruikt als barometer.

Zo zou de S&P 500 een brede afspiegeling van de Amerikaanse aandelenmarkt geven – veruit de grootste ter wereld. In deze index zitten namelijk de ruim vijfhonderd grootste bedrijven met een beursnotering op Wall Street, gemeten naar marktwaarde, het aantal vrij verhandelbare aandelen en de hoeveelheid handel erin op de New Yorkse beurs. De Nasdaq staat bekend als de index die de stand van zaken weergeeft rond de hardst groeiende, vaak relatief jonge (bio)techbedrijven op de gelijknamige beurs in New York.

De realiteit is wat minder zwart-wit: ja, in de S&P 500 zitten veel blue chip-bedrijven, ofwel gevestigde grote namen uit het Amerikaanse bedrijfsleven met een lange historie, zoals Boeing, JP Morgan en Pfizer. Maar veel bekende, nog relatief jonge techbedrijven als Apple en Alphabet (het moederbedrijf van Google) zitten óók in de S&P 500, naast hun plek in de Nasdaq-index.

Het gewicht van elk bedrijf binnen de index verschilt – tenzij de indexmaker een equal weight index maakt en elk aandeel even zwaar weegt. Maar de meeste indexen, zoals de S&P 500 en de AEX (met de 25 grootste aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijven), kun je vergelijken met een goedgevulde fruitmand. Daarbij bepaalt de beurswaarde van een bedrijf hoeveel ruimte (gewicht) het daarin inneemt. Alphabet is dan een zware ananas, Accenture eerder een banaan en farmaceut AbbVie een appeltje.

2 Waarom zijn indexen zo belangrijk?

Voor verschillende spelers in de beleggingswereld zijn indexen ontzettend belangrijk, om uiteenlopende redenen. Zo gebruiken particuliere beleggers een index als benchmark, als vergelijkingsmaatstaf. Als je belegt in individuele aandelen, kun je aan de hand van een index beoordelen of je er wat van gebakken hebt. En als je geld in een beleggingsfonds zit, kan een index een indruk geven of dat goed genoeg presteert.

De aanbieder kiest de benchmark uit; wetgeving van de Europese toezichthouder op de financiële markten, de ESMA, verplicht hem daartoe. Zijn keuze moet hij in de informatiefolder bij elk beleggingsproduct, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI), vermelden.

Als een fonds lang slechter rendeert dan die index, heeft het iets uit te leggen. Want je betaalt meer voor zo’n actief door een beleggingsteam beheerd fonds dan wanneer je zelf via een broker een indexfonds of ETF (een op de beurs verhandelbaar indexfonds) koopt. Als indexbelegger volg je, als je zuiver in de leer bent, alleen een index en verander je zelf verder niks aan de samenstelling ervan of het gewicht per aandeel.

De laatste tien, vijftien jaar is indexbeleggen enorm populair geworden. Inmiddels zit er alleen al in Europa 1,41 biljoen euro aan vermogen in ETF’s, blijkt uit data van financieel dienstverlener Morningstar. Dat is een tweede reden waarom indexen zo belangrijk zijn – en steeds belangrijker worden. Zo’n passief indexfonds bestaat immers uit niks anders dan een index. Tegelijkertijd wil de verkoper ervan toch een uniek product aanbieden, net anders dan dat van de concurrent. De vraag naar nieuwe indexen is daarom groot. Volgens brancheorganisatie Index Industry Association (IIA) bestonden er in 2018 wereldwijd meer dan 3 miljoen indexen.

Dit tot vreugde van de vijf indexmakers die in de VS 95 procent van de markt van indexen voor ETF’s in handen hebben, zo bleek onlangs uit Index Providers: Whales behind the Scenes of ETFs, een paper op open-accessplatform SSRN van drie Amerikaanse wetenschappers over de indexindustrie. Via dure licentieovereenkomsten en data-abonnementen met indexmakers kunnen ETF-aanbieders als Vanguard en iShares gebruikmaken van indexen.

Ook in Europa liggen indexen van de bovengenoemde Big Five, zoals MSCI en S&P Dow Jones, vaak ten grondslag aan ETF’s. Uitzondering zijn indexen voor nationale lievelingen, zoals de AEX in Nederland; die heeft Euronext gemaakt, dat naast exploitant van een aantal Europese beurzen ook indexbouwer is.

De derde partij waarvoor indexen belangrijk zijn, zijn beursgenoteerde bedrijven. Als een indexmaker een onderneming opneemt in een toonaangevende index, zoals in Nederland de AEX, neemt de handel in dat aandeel hard toe. Journalisten en aandelenanalisten besteden er dan namelijk veel meer aandacht aan, waardoor beleggers het ook vaker gaan kopen.

3 Klopt de benchmark altijd?

Als de aanbieder van een ETF of beleggingsfonds een index als benchmark uitkiest, zou die hetzelfde beleggingsuniversum moeten dekken als zijn product – ofwel hetzelfde deel van de markt, zegt Hendrik Meesman van Meesman Indexbeleggen, in 2005 de eerste aanbieder van indexfondsen in Nederland.

Daar gaat het vaak mis, merkt Hans Oudshoorn, die bij Saxo Bank grote beleggers begeleidt en co-auteur is van het boek Beleggen voor Dummies.

Laatst verdiepte hij zich in twee duurzame ETF’s met als thema Water, die zich bijvoorbeeld op bedrijven richten die aan waterbeheer en waterzuivering doen. „De ene, van ETF-aanbieder iShares, gebruikte keurig als benchmark de S&P Global Water 50 Index. De andere, van Pictet, tot mijn verbazing de MSCI ACWI Index. Die benchmark slaat nergens op: dan vergelijk je appels met peren”, aldus Oudshoorn. Pictets nichefonds van 56 watergerelateerde bedrijven lijkt immers bepaald niet op de MSCI ACWI, een index met bijna 3.000 grote en middelgrote bedrijven uit ontwikkelde en opkomende landen. „Dus kun je het rendement van die twee ook niet met elkaar vergelijken.”

Ook Meesman ergert zich regelmatig aan de benchmarkkeuzes van aanbieders. Hij heeft toezichthouder AFM er zelfs weleens op aangesproken. Die laat echter via een woordvoerder weten dat het „geen inhoudelijke controles uitvoert op de keuze voor een bepaalde benchmark”.

Uitleg in de Essentiële Beleggersinformatie waarom de aanbieder gekozen heeft voor deze index als benchmark ontbreekt ook.

Beleggers moeten dus zelf alert zijn op de gekozen benchmark en een betere zoeken als die niet voldoet.

4 Hoe kies je zelf een benchmark?

Stel, je vindt dat de benchmark die de aanbieder van je beleggingsfonds heeft gekozen niet klopt. Of je koopt vooral losse aandelen van Nederlandse bedrijven en zoekt een geschikte index als benchmark, om je eigen prestaties als belegger te meten. Dit laatste voorbeeld is niet toevallig gekozen: de doorsnee Nederlandse belegger steekt vooral veel geld in individuele Nederlandse aandelen, merkt Oudshoorn dagelijks in zijn werk. Toen hij laatst de Top 25 van Saxo Bank onder ogen kreeg van de door Nederlanders meest verhandelde aandelen, stond het eerste buitenlandse aandeel pas op de 17de plek – Tesla, vertelt hij.

Dat verbaast Meesman niet: „Dat zie je elders ook: Amerikanen kiezen in de eerste plaats voor Amerikaanse aandelen, en Fransen voor Franse. Onbekend maakt nu eenmaal onbemind, dus de meeste mensen hebben een voorkeur voor bedrijven uit eigen land.”

Die voelen vertrouwd. Als je kiest voor het alternatief – een beleggingsfonds of ETF – is het aanbod onoverzichtelijk groot en kennen veel mensen lang niet alle bedrijven die erin zitten. Dan haken zij vaak af óf kiezen ze voor een ETF die de AEX volgt.

Om hun eigen prestaties met losse Nederlandse aandelen te beoordelen, toetsen ze die vaak aan het rendement van de fondsen in de AEX, denkt Oudshoorn. Maar dat is vaak geen goed idee.

Waarom niet? Om te beginnen: particuliere beleggers realiseren zich zelden dat de standaard-ETF die de AEX-index als basis heeft, geen zogenaamde herbeleggingsindex is. Deze ETF rekent het door bedrijven uitgekeerde dividend niet mee. Zou je beleggen in losse aandelen van, zeg, Shell, Ahold en ASML, dan telt dat dividend wél mee. Dat scheelt een paar procentpunten rendement per jaar. Ook dan vergelijk je dus appels met peren.

De oplossing is simpel: kies voor een aanbieder van een AEX-ETF die het uitgekeerde dividend meetelt. Zo’n versie herken je aan de letters GR van Gross Return, of in de EBI of factsheet van een ETF aan de tekst „Gebruik van winst: Uitkerend”. Kwestie van ‘AEX GR’ googelen of intikken op de website van Euronext, Morningstar.nl of een broker als DeGiro.

Lees die Essentiële Beleggersinformatie of dat factsheet van de verschillende ETF’s goed, zodat je niet per ongeluk toch de verkeerde kiest – zoals een met de letters NR erin, van Net Return. Die kies je alleen als je geen dividendbelasting kunt terugvragen, bijvoorbeeld omdat je geen Nederlander bent.

Nadeel blijft dat ook de AEX GR een nogal smalle index is. Als je in kleinere beursgenoteerde bedrijven belegt uit de AMX en AScX, de twee andere indices van in Amsterdam genoteerde bedrijven, kun je beter de AEX All-Tradable Index als benchmark nemen, die óók bestaat. Daarin zitten 75 aandelen: alle bedrijven uit de AEX, AMX én AScX. Daardoor zijn meer economische sectoren vertegenwoordigd, zijn techbedrijven minder oververtegenwoordigd (zoals in de AEX) en pik je het op de langere termijn meestal hogere rendement van kleinere bedrijven mee.

Daarmee is de AEX All-Tradable ook een mooi alternatief voor passieve beleggers in de Nederlandse beurs, maar helaas is er geen ETF van beschikbaar. Volgens Euronext is er geen vraag naar. Maar wat zou er gebeuren als een ETF-aanbieder het zou aandurven, en de voordelen van zo’n veel bredere Nederlandse index dan de bewierookte AEX overtuigend zou uitleggen aan beleggers?