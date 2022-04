Anna Enquist: ‘Ze vinden het helemaal niet gek dat ik borduur’

‘Je kan niet alle uren vullen met piano studeren, patiënten ontvangen en boeken schrijven. Je wilt ook wel eens gewoon níks, en dat kan met borduren. Als je nergens zin in hebt is het heel bevredigend om te doen, het tellen en rekenen of het allemaal klopt. Je kan zitten, maar je doet toch wat. Na de borreltijd kan je toch niet meer piano studeren, en je wilt ook niet altijd boeken lezen, dus bijvoorbeeld als mijn man naar Brava zit te kijken, dan neem ik er een borduurwerkje bij.

„Het is rustgevend. Je hoeft er niks van te leren of van op te steken. Als je een boek leest moet je nadenken, wat vind ik van de personages, wat vind ik van de plot. Maar hier hoef ik niks van te vinden, alleen een beetje opletten.

„Borduren deed ik als jong meisje al. Met een buurmeisje, we waren een jaar of acht, misschien negen, borduurde ik samen aan tafel. Met veel kleurtjes wol borduurden we een tafereel van dansende kinderen op jute. Dat was met een telpatroon, dus je moest wel steeds onthouden waar je was. Ik vond dat heel gezellig, we zaten er liedjes bij te zingen. Samen handwerken doe ik nog steeds wel eens in Zweden, met een vriendin. Een borduurtafeltje of kistje heb ik niet, ik stop de hele handel in een plastic zak met een potlood erbij om op het patroon door te strepen dat ik in het echt al geborduurd heb.

„Voor de kleinkinderen heb ik heel veel gemaakt. In Zweden zijn erg mooie kinderboeken, en daarvan zijn van Clara Wæver vijf borduurpakketten gemaakt, die heb ik alle vijf besteld, altijd via een firma in Kloetinge. Omdat mijn jongste kleinzoon heel gek is op kreeften heb ik voor hem een grote rode kreeft geborduurd met een fles witte wijn erbij, en daarop dan weer zijn naam. Ik heb voor mijn kleindochter een enorme loper geborduurd met vlinders, een dekentje voor haar vioolkistje. Over die vlinders heb ik drie kwart jaar gedaan, als het niet een jaar is. De kleinkinderen leven tijdens het werken aan bijvoorbeeld die loper echt mee, dat is heel gezellig. Ze hebben ook alle drie een kussen gekregen naar eigen ontwerp, geborduurd van de draden die ik over heb gehouden.

„Alles wat ik voor ze maakte hangt op hun slaapkamertjes en de kussens liggen op hun bedden, dus het speelt een rol in hun levens. En hoe ver je dan bent en wat daarna komt, dat houden ze allemaal bij. Ze vinden het helemaal niet gek dat ik borduur.

„Vooral mijn zoon was er als vierjarige helemaal gek van. We waren een keer op Terschelling met vakantie, en in het winkeltje daar zagen we toen een borduurpakket van de kaart van Terschelling. Dat móést ik kopen van hem, en later hing hij dan over mijn schouder om te kijken hoe ik eraan werkte. Ik heb voor de kinderen zoveel geborduurd, ook kleine dingen voor op hun jasjes. Mijn zoon heeft het zelf ook geleerd. Als kleuter heeft hij een vis voor mij geborduurd, en die heb ik nog. Hij zei nog: ‘net toen ik snapte hoe het moest, was het af’.

„Toen ik aan mijn oudste kleinzoon Bjorn vroeg wat ik nu eens zou maken, dacht hij meteen aan de ijsvogel. Hij wordt bijna tien, we zaten samen in de borduurboeken te kijken, ik heb een heel mooi boek van Mies Bloch, van vijftig jaar oud. Maar het pakket van de ijsvogel was niet meer leverbaar. Toen heb ik een patroon van een boom met vogels gevonden, en dat hebben die mensen in Kloetinge voor mij samengesteld. Ze kwamen met mooie suggesties. Zo kwam ik ook weer op een ander ontwerp, van nog een boom met vogels. Dat is ook een Clara Wæver-ontwerp. Dus ik heb net een mail naar Kloetinge gestuurd of ze dat voor mij willen bestellen uit Denemarken.

„Borduren gaat altijd met periodes. Eerst voor mijn kinderen, toen ze groot werden heel lang niets. En nu voor de kleinkinderen. De narigheid met borduren is: wat je er ook mee maakt, het zijn eigenlijk altijd verschrikkelijke dingen. Een volwassen mens kun je geen plezier doen met een borduurwerk in een lijstje. Dus eigenlijk kun je het alleen met enig plezier doen als je kleine kinderen hebt want die vinden het prachtig.

„De vogelboom voor mijn kleinzoon waar ik nu aan ga beginnen wordt daarom misschien het laatste. Het omzomen van het linnen, een kruis maken in het midden. Het invullen op de kaartjes van de kleuren en hun codes, daar heb ik nu alweer zin in.”

Anna Enquist (1946) is schrijver en psychoanalytica.