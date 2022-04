Adoptie uit buitenland voortaan via overheid

Adoptie uit het buitenland is straks alleen nog maar mogelijk via de overheid en niet meer via bemiddelingsbureaus. Dat bevestigt een Haagse ingewijde vrijdag aan NRC na berichtgeving van het AD. Wie een kind wil adopteren, kan dat straks alleen nog maar regelen via een nieuw op te richten overheidsorganisatie.

Ook mogen in de toekomst alleen nog kinderen naar Nederland komen als zij in hun land van herkomst niet kunnen worden opgevangen. Dat gaat het kabinet vandaag besluiten tijdens de ministerraad. Maandag wordt het officieel bekendgemaakt. Het aantal adopties daalt al jaren, in 2019 waren het er 145, tegen 305 in 2015.

Toenmalig minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) schortte buitenlandse adopties vorig jaar februari op, na een kritisch rapport van een commissie onder leiding van Tjibbe Joustra. De commissie analyseerde de adopties van kinderen uit met name Bangladesh, Colombia, Indonesië en Sri Lanka tussen 1967 en 1998. Het overbrengen van deze kinderen zou gepaard zijn gegaan met kinderdiefstal en -handel, corruptie, vervalsing en het onder valse voorwendselen vervoeren van kinderen naar Nederland.

Lees ook dit opiniestuk: Waarom er een fonds moet komen voor geadopteerden