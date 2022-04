Actievoerders Sterrebos schuldig bevonden, maar krijgen geen straf

De actievoerders die zich begin dit jaar dagenlang verstopten in het Limburgse Sterrebos zijn wel schuldig bevonden, maar krijgen geen straf. Dat heeft de kantonrechter in Maastricht vrijdag besloten. Het Openbaar Ministerie heeft volgens de rechter niet voldoende bewezen dat het beëindigen van de actie een „dringende maatschappelijke noodzaak” had.

De activisten zijn veroordeeld voor het betreden van verboden terrein en het niet tonen van een identiteitsbewijs toen de politie erom vroeg. Om te motiveren waarom de rechter geen straf oplegde, haalde zij twee „fundamentele” vrijheden aan: het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie. Om die in te perken, moet de politie een duidelijke afweging maken en die heeft de rechter niet kunnen vinden in het dossier. Het OM had boetes geëist die varieerden van 90 tot 240 euro, meldt persbureau ANP.

Eind januari 2022 bezetten actievoerders het Sterrebos tussen Sittard en Susteren om te voorkomen dat bomen werden gekapt voor de uitbreiding van autoproducent VDL Nedcar. Op 28 januari werden borden met ‘verboden toegang’ rond het bos geplaatst. De politie heeft vanaf die dag tot 8 februari zeker vijftig actievoerders aangehouden. Op 3 juni moeten nog enkele actievoerders voor de politierechter verschijnen. Zij worden onder meer verdacht van bedreiging en diefstal.

Lees ook: Sterrebos als strijdperk voor natuur versus arbeid