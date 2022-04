Abstract denken geeft gemak

Als het vandaag 20 april is, welke datum is het dan over twee weken? Een wiskundige zou kunnen antwoorden: 20 plus 14 is 34 april. En 34 min 30 is 4. Dus over twee weken is het 4 mei. Voor de meeste mensen is dat niet de meest voor de hand liggende redenatie, maar wiskundigen gebruiken deze strategie vaker. Ze nemen een zijpad naar een abstracte, niet bestaande wereld – waar 34 april wel bestaat. Daar is de vraag makkelijker op te lossen. Vervolgens hevelen ze het resultaat terug naar de werkelijkheid. De Franse wiskundige Mickaël Launay noemt dit het paraplu-principe, omdat je met een paraplu een ‘droge wereld’ creëert om zo makkelijker – of in elk geval droger – op je bestemming aan te komen.

Mickaël Launay: De paraplu-stelling Verrassende inzichten uit de wis- en natuurkunde (vert. Henriette Gorthuis en Nathalie Tabury), 301 blz. €24,90 ●●●●●

In De paraplu-stelling legt Launay verbanden tussen de wiskunde en de alledaagse wereld. Hij vertelt bijvoorbeeld hoe logaritmen maken dat supermarktprijzen vaker met een 1 beginnen dan met een 9. Onderweg leer je hoe het zestigtallige stelsel werkt uit de Mesopotamische beschaving.

Launday verpakt uitleg over wiskunde in fijne verhalen over grote namen en ontdekkingen in de wis- en natuurkunde. Soms probeert hij iets te hard om je mee te nemen op reis, met zinnen zoals: „Doe je ogen dicht, haal diep adem en vlieg met me mee, we zweven richting het Midden-Oosten.” Maar vaker zijn verhalen over de hoogste berg op aarde of het opmeten van de lengte van kustlijnen een prettige manier om kennis te maken met abstracte wiskundige begrippen.

Zo loodst Launay je zonder formules te gebruiken knap naar de wiskunde waarop Albert Einstein zijn relativiteitstheorie baseerde. Dit doet hij via verhalen over Euclides, de grondlegger van de geometrie, en een anekdote over hoe hij zelf als kind in het gangpad van de trein een sprong maakte, om te kijken of hij de trein onder zich weg zou zien rijden.

Het boek slaagt er, ook dankzij de mooie illustraties, goed in om je een gevoel te geven voor enkele wiskundige inzichten. Maar bij sommige onderwerpen blijf je achter met het onbevredigende gevoel dat er diepgang mist om het écht te begrijpen.