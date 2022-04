Aanslag in Tel Aviv verhevigt spanningen tijdens ramadan

Na een nachtelijke klopjacht door Tel Aviv is een gevluchte Palestijnse man, die werd verdacht van het doden van twee Israëlische mannen en het verwonden van twaalf anderen in een bar, zelf vrijdagochtend doodgeschoten in een moskee in het stadsdeel Jaffa. Het was de vierde keer binnen drie weken dat er dodelijke slachtoffers vielen bij een Palestijnse aanslag. Het incident voedt de vrees voor een nieuwe geweldsgolf tussen Israël en de Palestijnen.

De twee dodelijke slachtoffers waren twee vrienden van 28 en 27. Ze studeerden in Tel Aviv in waren oorspronkelijk afkomstig uit Kfar Saba, een stad op twintig kilometer ten noordoosten van Tel Aviv, op de grens met de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. „Onze stad is in diepe rouw”, zei burgemeester Rafi Sa’ar van Kfar Saba. Een van de slachtoffers zou vrijdag zijn verlovingsfeest vieren.

Het doodgeschoten tweetal had in de Dizengoff-straat in Tel Aviv, een druk uitgaansgebied in het centrum van de stad, afgesproken met vrienden en was vroeg in de bar gearriveerd. Avi Benvenisti, een gezamenlijke vriend van het duo, zei tegen het dagblad Haaretz: „We wisten dat als we na 45 minuten geen antwoord kregen, zij het waren. Als je na twee of drie uur geen antwoord krijgt, tel je een en een bij elkaar op.”

De klopjacht op de verdachte duurde ruim negen uur. Zeker duizend agenten en militairen, onder wie ook eenheden van de Israëlische luchtmacht, kamden het centrum van de stad uit op zoek naar de schutter. Bewoners werden opgeroepen om tijdens de zoektocht binnen te blijven en zich niet voor het raam of op het balkon te begeven.

Gevoelig moment

De aanslagen komen op een gevoelig moment. In Jeruzalem zouden diezelfde vrijdag Palestijnse vrouwen, kinderen en oudere mannen de Al Aqsa-moskee mogen bezoeken voor de eerste vrijdagsgebeden tijdens de islamitische vastenmaand ramadan. Onenigheid over toegang tot de Tempelberg, waarop de Al Aqsa-moskee ligt, leidt vaker tot conflicten tussen Palestijnen en Israël. Vorig jaar kwam het zelfs mede daardoor tot een korte maar hevige oorlog tussen Hamas en Israël, die aan 256 Palestijnen en dertien Israëliërs het leven kostte.

De Palestijn die donderdagavond toesloeg in de bar in Tel Aviv was volgens de politie afkomstig uit de plaats Jenin op de Westelijke Jordaanoever. Een strafblad had hij voor zover bekend niet.

Uit Jenin komen vaker plegers van Palestijnse aanslagen. Vorige week schoot het Israëlische leger bij Jenin drie Palestijnen dood die een aanslag zouden hebben willen plegen. De radicale beweging Islamitische Jihad bevestigde later dat het om drie van haar leden ging. De aanslag van eind maart op Bnei Brak, een vooral door ultra-orthodoxe joden bewoonde voorstad van Tel Aviv waarbij vijf mensen op straat werden gedood, werd in Jenin met gejuich ontvangen, bleek naderhand uit video’s.

De laatste jaren werd Israël minder vaak getroffen door zulke aanslagen, al kwam het in de Palestijnse gebieden nog veelvuldig tot gewelddadige botsingen. In 2016 deed zich voor het laatst zo’n reeks van aanslagen voor. Ook toen was een bar in de Dizengoff-straat in Tel Aviv een van de doelwitten. Aanslagen in Tel Aviv resoneren altijd meer in Israël dan wanneer er iets dergelijks gebeurt in Jeruzalem of op de Westelijke Jordaanoever.

Niet alle aanslagen in de recente reeks, die in totaal aan dertien slachtoffers het leven kostte, zijn identiek. Zo werden de eerste in Beersheba en de tweede in Hadera gepleegd door aanhangers van Islamitische Staat, dat zich voordien weinig had geroerd in Israël. De man die enkele dagen later het vuur opende in Bnei Brak zou hebben behoord tot de Al-Aqsa Martelarenbrigade. Hij had eerder vastgezeten op verdenking van steun aan terroristen en wapenhandel.

Tijdens de aanslagengolf van 2016 vermoedden de meeste experts een zekere mate van copycatgedrag onder aanslagplegers, omdat de aanvallen elkaar ineens in hoog tempo opvolgen. Het Israëlische leger (IDF) vermoedde destijds ook een nieuw motief: suicide by IDF. Het ging vaak om veelal jonge mensen met mentale problemen die zelfmoord willen plegen. Maar omdat de islam zelfmoord verbiedt, verkiezen ze een ‘martelaarsdood’: doodgeschoten worden door de bezetter, zogenaamd ter verdediging van Palestina. Sommige verdachten die bleven leven, hebben dit bij verhoren ook toegegeven.

Het Israëlische leger schatte zes jaar geleden dat verkapte zelfmoord bij vier op de tien aanslagplegers het motief is.

Politieke instabiliteit

Israël maakt een periode door van politieke instabiliteit. Deze week verloor de coalitieregering onder leiding van premier Naftali Bennett haar meerderheid in de Knesset, het parlement. Een lid van Bennetts Jamina-partij liep over naar Likud, de partij van oud-premier Benjamin Netanyahu. Regering en oppositie kunnen daardoor nu elk rekenen op zestig zetels. Bennetts regering zou makkelijk vleugellam kunnen blijken.

De premier, die vrijdag beweerde dat de dader van de aanslag in Tel Aviv handlangers zou hebben gehad, probeerde niettemin van zich af te bijten met een harde verklaring. „Elke moordenaar zal weten dat we hem zullen krijgen en iedereen die terroristen helpt moet weten dat de prijs die hij zal betalen ondraaglijk zal zijn.” Alle daders van de laatste vier aanslagen moesten de aanslag zelf met de dood bekopen.